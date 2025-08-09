Пётр Полетика – малоросс во главе американского направления дипломатии Российской империи
Согласование встречи президентов России и США 15 августа на Аляске отсылает нас к первому международному договору России и США, заключённому 101 года назад. Это была Русско-Американская конвенция от 17 апреля 1824 года, в разработке которой принял участие один из первых российских американистов - уроженец Малороссии Пётр Полетика
Полетика родился в 1778 году в семье "медицины доктора при Васильковской карантинной заставе" и воспитанной в России турчанки. После окончания Сухопутного шляхетского корпуса, короткого пребывания на придворной и военной службе в 1799 году он начал карьеру во внешнеполитическом ведомстве.
В 1801-03 годах Полетика являлся канцелярским служащим в стокгольмской миссии России, затем продолжил работу в Неаполе, а в 1807-09 годах состоял по дипломатической части при эскадре адмирала Дмитрия Сенявина. И не просто состоял, а участвовал в десанте при взятии крепости на острове Тенедосе, в двух морских сражениях с турецким флотом.
В конце первого десятилетия XIX века молодой дипломат оказался в североамериканской Филадельфии – в должности советника русской миссии. В 1811 году его перевели на аналогичную работу в Рио-де-Жанейро, однако в преддверии Наполеоновского вторжения Полетика был возвращён в Россию. Но едва отгремели главные битвы Отечественной войны 1812 года как начальство направило его на работу в Мадрид. Затем ему предстояла служба при фельдмаршале Барклае-де-Толли, а позже – в посольстве России в Лондоне.
В США Полетике довелось стать пятым главой российского представительства с момента установления дипломатических отношений (с 1817 по 1822 год). И время это было не простым, когда в преддверии принятия доктрины Монро набирал силу американский экспансионизм. Осознававшие свою большую силу американские элиты весьма ревностно смотрели на российское присутствие в "Новом Свете".
"Всеобщей манией" Полетика называл распространение американцев на Запад, за реку Миссисипи. Он предсказывал, что совсем скоро "поселения американцев будут следовать одно за другим от берегов Атлантики до Тихого океана". В Петербург русский дипломат докладывал о возрастающем интересе в США к территориям, которыми распоряжалась Русско-американская компания.
А владения это были весьма обширные и привлекательные с точки зрения развития промыслов и рыбной ловли. Вот только возможностями их контролировать компания обладала очень ограниченными. Работавшие в Америке вахтовым методом немногочисленные русские служащие жили в окружении аборигенного населения.
По состоянию на 1823 год "природных русских" на территории ответственности Русско-американской компании жило 488 человек, ещё 553 человека – креолов, подавляющее же большинство 8415 (человек) составляли алеуты и представители других коренных народов.
Сообщение с "Большой землёй" – материковой Россией поддерживалось с большими сложностями, очень важной для жизни российских поселений в Америке была торговля с иностранными государствами. Но выкупая у аборигенов продукты промыслов, иностранцы снижали доходы российской компании. А кроме того они продавали коренному населению алкоголь и оружие, настраивали его против русских.
Попытка в 1821 году ограничить доступ иностранных торговцев в Русскую Америку очень негативно восприняли в США. Эта враждебность подогревалась крупными американскими торговыми фирмами, терявшими прибыль.
Госсекретарь Джон Куч Адамс затребовал объяснений у Полетики. Русский дипломат, слывший любителем пространных текстов, составил подробное обоснование российских прав на Тихоокеанское побережье Америки вплоть до 51-й параллели.
Законность притязаний России на эти территории аргументировалась им первооткрытием, первозанятием, а также мирным и никем не оспариваемым владением ими в течение более чем полстолетия, т.е. дольше, чем на тот момент существовали США. При этом отмечалась, что, определив российскую границу по 51-й параллели царское правительство "только умеренно использовало своё неоспоримое право".
"Но какое право имеет Россия на любое колониальное владение на континенте Северной Америки? Имеет ли она что-нибудь, что мы должны признавать?" – патетически высказывался на сей счёт госсекретарь в американской прессе.
Тем не менее американские дипломаты были готовы признать русские владения к северу от 55-й параллели в обмен на введение режима свободной торговли с Русской Америкой.
В октябре 1823 года в Петербурге начались подготовка к русско-американским переговорам по территориальному разграничению. Вести её было поручено действительному статскому советнику Полетике, к тому времени переведённому на работу в центральный аппарат МИДа.
Официальный старт конференции был дан 21 февраля 1824 года. В ходе них удалось выработать компромиссную формулировку: линия разграничения проходит по 54°40' северной широты (по южной оконечности остававшегося за Россией острова Принца Уэльского), суда обеих держав имели право в течение 10 лет заниматься рыбной ловлей и вести торговлю с местными жителями на всем протяжении северо-западного побережья Америки. Одновременно предусматривалось запрещение продажи местным жителям всякого рода оружия и военного снаряжения, а также алкоголя.
Безусловно, заключив в такой редакции конвенцию с США, Российская империя пошла на серьёзные уступки. Действовавший от имени Русско-американской компании председатель Вольно-экономического общества, член Госсовета Николай Мордвинов настаивал на фиксации границы по 52-й параллели или хотя бы 53°40'. Кроме того, он настаивал на удержании не только прибрежной линии, но "матерой земли до самых Кордильерских гор, или Каменных гор". Последнее объяснялось необходимостью получения лесов и сельскохозяйственных угодий в непосредственной близости поселений на океанском побережье.
Вот только ресурсы для освоения этих обширных территорий были в явном дефиците. Сопредельные российские Дальний Восток и Сибирь были ещё малозаселёнными, слабо связанными экономически с Центральной Россией. Регионов – доноров людских ресурсов, подобно Малороссии и Центральному Черноземью для Причерноморья, вблизи Русской Америки не было.
Вскоре после того как страсти по конвенции 1824 улеглись Полетика написал на французском языке книгу о самых разных сторонах жизни США. Она была издана под псевдонимом "Русский" в 1826 году сначала в Лондоне и в том же году в Балтиморе в переводе на английский язык. В России "Литературная газета" в 1830 году опубликовала переведённую на русский язык заключительную часть этой книги в виде статьи "Состояние общества в Соединенных Американских Областях".
Это был не первый труд Полетики по американской тематике. Ещё в 1811 году он написал для Коллегии иностранных дел России известный "Мемуар" (Записку) о русско-американских отношениях. В нём он сделал актуальное и для наших дней наблюдения. Согласно им, политическая система США "целиком определяется коммерческими интересами". Американцы сильно выиграли от большой войны в Европе и режима Континентальной блокады, поскольку являлись "единственной нейтральной нацией", сосредоточившей в своих руках посреднические функции, в том числе и в торговле с Россией.
Полетика ратовал за развитие любых форм торговых связей России и США. Он предлагал учредить широкую сеть российских консульств в Соединенных Штатах, важнейшей функцией которых являлась бы выдача документов для захода иностранных судов в русские порты.
Ещё один его "Мемуар" под названием "Обзор внутреннего положения Соединенных Штатов Америки и их политических отношений с Европой" был представлен в 1920 году. Благодаря ему достоянием российской дипломатии стали важные статистические и картографические материалы.
Как известно малороссы внесли огромный вклад в развитие Российской империи. Благодаря стараниям уроженца Киевщины Петра Полетики крупнейшее государство Северной Америки признало российские владения на континенте, что открыло путь к сближению между Россией и США в XIX веке. Последнее было весьма кстати для Петербурга в ходе Крымской войны, когда Вашингтон придерживался по отношению к России дружественного нейтралитета.
