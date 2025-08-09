https://ukraina.ru/20250809/ptr-poletika--maloross-vo-glave-amerikanskogo-napravleniya-diplomatii-rossiyskoy-imperii-1062605407.html

Пётр Полетика – малоросс во главе американского направления дипломатии Российской империи

Согласование встречи президентов России и США 15 августа на Аляске отсылает нас к первому международному договору России и США, заключённому 101 года назад. Это была Русско-Американская конвенция от 17 апреля 1824 года, в разработке которой принял участие один из первых российских американистов - уроженец Малороссии Пётр Полетика

Полетика родился в 1778 году в семье "медицины доктора при Васильковской карантинной заставе" и воспитанной в России турчанки. После окончания Сухопутного шляхетского корпуса, короткого пребывания на придворной и военной службе в 1799 году он начал карьеру во внешнеполитическом ведомстве.В 1801-03 годах Полетика являлся канцелярским служащим в стокгольмской миссии России, затем продолжил работу в Неаполе, а в 1807-09 годах состоял по дипломатической части при эскадре адмирала Дмитрия Сенявина. И не просто состоял, а участвовал в десанте при взятии крепости на острове Тенедосе, в двух морских сражениях с турецким флотом.В конце первого десятилетия XIX века молодой дипломат оказался в североамериканской Филадельфии – в должности советника русской миссии. В 1811 году его перевели на аналогичную работу в Рио-де-Жанейро, однако в преддверии Наполеоновского вторжения Полетика был возвращён в Россию. Но едва отгремели главные битвы Отечественной войны 1812 года как начальство направило его на работу в Мадрид. Затем ему предстояла служба при фельдмаршале Барклае-де-Толли, а позже – в посольстве России в Лондоне.В США Полетике довелось стать пятым главой российского представительства с момента установления дипломатических отношений (с 1817 по 1822 год). И время это было не простым, когда в преддверии принятия доктрины Монро набирал силу американский экспансионизм. Осознававшие свою большую силу американские элиты весьма ревностно смотрели на российское присутствие в "Новом Свете"."Всеобщей манией" Полетика называл распространение американцев на Запад, за реку Миссисипи. Он предсказывал, что совсем скоро "поселения американцев будут следовать одно за другим от берегов Атлантики до Тихого океана". В Петербург русский дипломат докладывал о возрастающем интересе в США к территориям, которыми распоряжалась Русско-американская компания.А владения это были весьма обширные и привлекательные с точки зрения развития промыслов и рыбной ловли. Вот только возможностями их контролировать компания обладала очень ограниченными. Работавшие в Америке вахтовым методом немногочисленные русские служащие жили в окружении аборигенного населения.По состоянию на 1823 год "природных русских" на территории ответственности Русско-американской компании жило 488 человек, ещё 553 человека – креолов, подавляющее же большинство 8415 (человек) составляли алеуты и представители других коренных народов.Сообщение с "Большой землёй" – материковой Россией поддерживалось с большими сложностями, очень важной для жизни российских поселений в Америке была торговля с иностранными государствами. Но выкупая у аборигенов продукты промыслов, иностранцы снижали доходы российской компании. А кроме того они продавали коренному населению алкоголь и оружие, настраивали его против русских.Попытка в 1821 году ограничить доступ иностранных торговцев в Русскую Америку очень негативно восприняли в США. Эта враждебность подогревалась крупными американскими торговыми фирмами, терявшими прибыль.Госсекретарь Джон Куч Адамс затребовал объяснений у Полетики. Русский дипломат, слывший любителем пространных текстов, составил подробное обоснование российских прав на Тихоокеанское побережье Америки вплоть до 51-й параллели.Законность притязаний России на эти территории аргументировалась им первооткрытием, первозанятием, а также мирным и никем не оспариваемым владением ими в течение более чем полстолетия, т.е. дольше, чем на тот момент существовали США. При этом отмечалась, что, определив российскую границу по 51-й параллели царское правительство "только умеренно использовало своё неоспоримое право"."Но какое право имеет Россия на любое колониальное владение на континенте Северной Америки? Имеет ли она что-нибудь, что мы должны признавать?" – патетически высказывался на сей счёт госсекретарь в американской прессе.Тем не менее американские дипломаты были готовы признать русские владения к северу от 55-й параллели в обмен на введение режима свободной торговли с Русской Америкой.В октябре 1823 года в Петербурге начались подготовка к русско-американским переговорам по территориальному разграничению. Вести её было поручено действительному статскому советнику Полетике, к тому времени переведённому на работу в центральный аппарат МИДа.Официальный старт конференции был дан 21 февраля 1824 года. В ходе них удалось выработать компромиссную формулировку: линия разграничения проходит по 54°40' северной широты (по южной оконечности остававшегося за Россией острова Принца Уэльского), суда обеих держав имели право в течение 10 лет заниматься рыбной ловлей и вести торговлю с местными жителями на всем протяжении северо-западного побережья Америки. Одновременно предусматривалось запрещение продажи местным жителям всякого рода оружия и военного снаряжения, а также алкоголя.Безусловно, заключив в такой редакции конвенцию с США, Российская империя пошла на серьёзные уступки. Действовавший от имени Русско-американской компании председатель Вольно-экономического общества, член Госсовета Николай Мордвинов настаивал на фиксации границы по 52-й параллели или хотя бы 53°40'. Кроме того, он настаивал на удержании не только прибрежной линии, но "матерой земли до самых Кордильерских гор, или Каменных гор". Последнее объяснялось необходимостью получения лесов и сельскохозяйственных угодий в непосредственной близости поселений на океанском побережье.Вот только ресурсы для освоения этих обширных территорий были в явном дефиците. Сопредельные российские Дальний Восток и Сибирь были ещё малозаселёнными, слабо связанными экономически с Центральной Россией. Регионов – доноров людских ресурсов, подобно Малороссии и Центральному Черноземью для Причерноморья, вблизи Русской Америки не было.Вскоре после того как страсти по конвенции 1824 улеглись Полетика написал на французском языке книгу о самых разных сторонах жизни США. Она была издана под псевдонимом "Русский" в 1826 году сначала в Лондоне и в том же году в Балтиморе в переводе на английский язык. В России "Литературная газета" в 1830 году опубликовала переведённую на русский язык заключительную часть этой книги в виде статьи "Состояние общества в Соединенных Американских Областях".Это был не первый труд Полетики по американской тематике. Ещё в 1811 году он написал для Коллегии иностранных дел России известный "Мемуар" (Записку) о русско-американских отношениях. В нём он сделал актуальное и для наших дней наблюдения. Согласно им, политическая система США "целиком определяется коммерческими интересами". Американцы сильно выиграли от большой войны в Европе и режима Континентальной блокады, поскольку являлись "единственной нейтральной нацией", сосредоточившей в своих руках посреднические функции, в том числе и в торговле с Россией.Полетика ратовал за развитие любых форм торговых связей России и США. Он предлагал учредить широкую сеть российских консульств в Соединенных Штатах, важнейшей функцией которых являлась бы выдача документов для захода иностранных судов в русские порты.Ещё один его "Мемуар" под названием "Обзор внутреннего положения Соединенных Штатов Америки и их политических отношений с Европой" был представлен в 1920 году. Благодаря ему достоянием российской дипломатии стали важные статистические и картографические материалы.Как известно малороссы внесли огромный вклад в развитие Российской империи. Благодаря стараниям уроженца Киевщины Петра Полетики крупнейшее государство Северной Америки признало российские владения на континенте, что открыло путь к сближению между Россией и США в XIX веке. Последнее было весьма кстати для Петербурга в ходе Крымской войны, когда Вашингтон придерживался по отношению к России дружественного нейтралитета.

Игорь Иваненко

