Место встречи Путина и Трампа на Аляске остаётся загадкой - 09.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250809/mesto-vstrechi-putina-i-trampa-na-alyaske-ostatsya-zagadkoy-1066724707.html
Место встречи Путина и Трампа на Аляске остаётся загадкой
Место встречи Путина и Трампа на Аляске остаётся загадкой - 09.08.2025 Украина.ру
Место встречи Путина и Трампа на Аляске остаётся загадкой
Администрация губернатора Аляски Майка Данливи не располагает информацией о точном месте проведения предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом 9 августа сообщило агентство РИА Новости
2025-08-09T11:54
2025-08-09T11:54
новости
россия
аляска
владимир путин
сша
дональд трамп
юрий ушаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061880179_0:60:994:619_1920x0_80_0_0_70b8a015347698a37ccbd76cd731f385.jpg
Отмечается, что в ответ на запрос из офиса губернатора заявили: "Нет, этого ещё не объявляли", пояснив, что детали будут обнародованы Белым домом позднее.Представители штата подчеркнули, что вся организация саммита находится в ведении федеральных властей США. Ранее губернатор Данливи выражал уверенность, что Аляска — идеальная площадка для диалога лидеров двух стран, но конкретных локаций не называл.Дональд Трамп уже объявил время и место встречи с Владимиром Путиным. "Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в Великом штате Аляска", — заявил Трамп.Позднее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил эту информацию."Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", — рассказал Ушаков.Он также сообщил, что ближайшие дни стороны посвятят подготовке встречи."Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряжённой проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься", — отметил помощник президента России.Ранее ряд западных СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что на встрече Трампа и Путина может обсуждаться вариант урегулирования конфликта, включающий признание российского контроля над частью украинских территорий. Однако Зеленский дал понять, что Киев не намерен идти на подобные уступки, даже если они будут предложены в рамках международных переговоров.В украинских соцсетях и СМИ заявление главы киевского режима восприняли однозначно — как подтверждение курса на продолжение сопротивления. Некоторые комментаторы расценили его слова как сигнал: "Вообще не будем с ними ничего подписывать — будем воевать". Подробности в публикации "Будем воевать": Зеленский категорически отверг возможность передачи Донбасса России.
https://ukraina.ru/20250809/1066717444.html
россия
аляска
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061880179_0:0:995:747_1920x0_80_0_0_4eae41e5912d6c90588e5aeafa8fddfb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, аляска, владимир путин, сша, дональд трамп, юрий ушаков
Новости, Россия, Аляска, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков

Место встречи Путина и Трампа на Аляске остаётся загадкой

11:54 09.08.2025
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Администрация губернатора Аляски Майка Данливи не располагает информацией о точном месте проведения предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом 9 августа сообщило агентство РИА Новости
Отмечается, что в ответ на запрос из офиса губернатора заявили: "Нет, этого ещё не объявляли", пояснив, что детали будут обнародованы Белым домом позднее.
Представители штата подчеркнули, что вся организация саммита находится в ведении федеральных властей США. Ранее губернатор Данливи выражал уверенность, что Аляска — идеальная площадка для диалога лидеров двух стран, но конкретных локаций не называл.
Дональд Трамп уже объявил время и место встречи с Владимиром Путиным. "Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в Великом штате Аляска", — заявил Трамп.
Позднее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил эту информацию.
"Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", — рассказал Ушаков.
Он также сообщил, что ближайшие дни стороны посвятят подготовке встречи.
"Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряжённой проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься", — отметил помощник президента России.
Главное за день - Политика 1 - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
09:15
Встреча Путина и Трампа запланирована на Аляске. Главные новости на утро 9 августаВ субботу, 9 августа, Телеграм-канал Украина.ру подготовил сводку новостей, случившихся на утро
Ранее ряд западных СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что на встрече Трампа и Путина может обсуждаться вариант урегулирования конфликта, включающий признание российского контроля над частью украинских территорий. Однако Зеленский дал понять, что Киев не намерен идти на подобные уступки, даже если они будут предложены в рамках международных переговоров.
В украинских соцсетях и СМИ заявление главы киевского режима восприняли однозначно — как подтверждение курса на продолжение сопротивления. Некоторые комментаторы расценили его слова как сигнал: "Вообще не будем с ними ничего подписывать — будем воевать". Подробности в публикации "Будем воевать": Зеленский категорически отверг возможность передачи Донбасса России.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияАляскаВладимир ПутинСШАДональд ТрампЮрий Ушаков
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00Южно-Днепропетровское направление. Бойцы 5-й армии продвинулись в сторону Камышевахи более чем на 1 км. Также севернее идёт зачистка Воскресенки, сообщает Анатолий Радов
12:00Число пострадавших при взрыве на "Башкирской содовой компании" возросло до 36. Главное на 12:00
12:00Пётр Полетика – малоросс во главе американского направления дипломатии Российской империи
11:54Место встречи Путина и Трампа на Аляске остаётся загадкой
11:53Всех врагов, пришедших на южнорусские земли, ждет одна участь — Рогов
11:52С сентября 2025 года в Польше вступают в силу новые правила поддержки украинцев. Власти заявляют: большинство уже интегрировалось и может жить самостоятельно, поэтому помощь останется только для очень узкого круга категорий
11:37Новая "Буча" перед переговорами: под удар дрона попала маршрутка с мирными жителями
11:29Самая важная часть солдатского гардероба. Прочная обувь на фронте сохраняет жизнь и здоровье
11:25"Бабу-Ягу" сбили с метлы: бойцы группировки войск "Днепр" уничтожил 11 дронов ВСУ
11:22Энергетический коллапс: последствия ночного удара по ПС "Доброполье" для группировки ВСУ
11:16ВСУ осваивают австралийские "Абрамсы" на новом направлении? В сети появилось видео
11:10У военной группировки “Север” сменился командующий: стало известно, кто им стал
11:04На фоне приближающейся встречи Путина и Трампа Мосбиржа взлетела — акции компаний выросли
11:00На предприятии "Башкирская содовая компания" в Стерлитамаке произошел взрыв газа. Главное на 11:00
10:33Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки
10:24Формула мира меняется: британское издание высмеяло сообщения о появлении Зеленского на переговорах
10:17Майя Санду: месть лесбиянки и ребенок от Элтона Джона или Рика Мартина? Семейные тайны
10:15Российские войска взяли Щербиновку: почему этот успех меняет расстановку сил на фронте
10:06Киев в замешательстве: план Трампа и Путина может вынудить Зеленского провести референдум
10:04Встреча на Аляске. Главное на утро 9 августа
Лента новостейМолния