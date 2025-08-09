https://ukraina.ru/20250809/mesto-vstrechi-putina-i-trampa-na-alyaske-ostatsya-zagadkoy-1066724707.html

Место встречи Путина и Трампа на Аляске остаётся загадкой

Место встречи Путина и Трампа на Аляске остаётся загадкой

Администрация губернатора Аляски Майка Данливи не располагает информацией о точном месте проведения предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом 9 августа сообщило агентство РИА Новости

Отмечается, что в ответ на запрос из офиса губернатора заявили: "Нет, этого ещё не объявляли", пояснив, что детали будут обнародованы Белым домом позднее.Представители штата подчеркнули, что вся организация саммита находится в ведении федеральных властей США. Ранее губернатор Данливи выражал уверенность, что Аляска — идеальная площадка для диалога лидеров двух стран, но конкретных локаций не называл.Дональд Трамп уже объявил время и место встречи с Владимиром Путиным. "Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в Великом штате Аляска", — заявил Трамп.Позднее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил эту информацию."Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", — рассказал Ушаков.Он также сообщил, что ближайшие дни стороны посвятят подготовке встречи."Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряжённой проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься", — отметил помощник президента России.Ранее ряд западных СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что на встрече Трампа и Путина может обсуждаться вариант урегулирования конфликта, включающий признание российского контроля над частью украинских территорий. Однако Зеленский дал понять, что Киев не намерен идти на подобные уступки, даже если они будут предложены в рамках международных переговоров.В украинских соцсетях и СМИ заявление главы киевского режима восприняли однозначно — как подтверждение курса на продолжение сопротивления. Некоторые комментаторы расценили его слова как сигнал: "Вообще не будем с ними ничего подписывать — будем воевать". Подробности в публикации "Будем воевать": Зеленский категорически отверг возможность передачи Донбасса России.

новости, россия, аляска, владимир путин, сша, дональд трамп, юрий ушаков