Вспышка дизентерии снизила боеготовность ВСУ в Херсонской области до критических 30%
11:25 08.08.2025 (обновлено: 11:49 08.08.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Боеготовность украинских подразделений в Херсонской области снизилась на 30% из-за массовой вспышки дизентерии. Об этом 8 августа агентству РИА Новости сообщили источники в антифашистском подполье, связав эпидемию с антисанитарными условиями и некачественным снабжением
Отмечается, что причинами эпидемии стали "стандартные для жаркого лета проблемы": некачественная питьевая вода и продовольствие. "В некоторых подразделениях боеготовность ниже 30% из-за дизентерии или схожего заболевания", — подтвердил источник.
Ситуацию усугубляют антисанитарные условия быта военнослужащих ВСУ. Как подчеркнули в подполье, "сомнительные условия быта и эпидемиологическая обстановка" спровоцировали распространение опасных инфекций.
Это не первая вспышка массового заболевания в Украинских войсках. Ранее киевские аналитики сообщали о резком росте заразившихся венерическими заболеваниями среди военнослужащих Вооружённых сил Украины, находившихся тогда на территории ДНР.
31 октября 2024, 07:41"И ему выдают оружие": пленный рассказал о мобилизации в ВСУ людей с ВИЧ и психическими болезнямиВ ВСУ мобилизуют уже не только людей с серьезными заболеваниями, противоречащими выполнению военных задач, но даже с ВИЧ и психическими диагнозами. Об этом журналистам агентства РИА Новости рассказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов
Как ранее отмечал эксперт Украина.ру, политолог Ростислав Ищенко, в местах дислокации частей ВСУ сосредоточены факторы, провоцирующие вспышки вирусных и инфекционных болезней: засилье грызунов, общая антисанитария, неубранные трупы украинских военных, брошенные своими же боевыми товарищами в местах сражений.
