Вспышка дизентерии снизила боеготовность ВСУ в Херсонской области до критических 30% - 08.08.2025
https://ukraina.ru/20250808/vspyshka-dizenterii-snizila-boegotovnost-vsu-v-khersonskoy-oblasti-do-kriticheskikh-30--1066659400.html
Вспышка дизентерии снизила боеготовность ВСУ в Херсонской области до критических 30%
Вспышка дизентерии снизила боеготовность ВСУ в Херсонской области до критических 30% - 08.08.2025 Украина.ру
Вспышка дизентерии снизила боеготовность ВСУ в Херсонской области до критических 30%
Боеготовность украинских подразделений в Херсонской области снизилась на 30% из-за массовой вспышки дизентерии. Об этом 8 августа агентству РИА Новости сообщили источники в антифашистском подполье, связав эпидемию с антисанитарными условиями и некачественным снабжением
Отмечается, что причинами эпидемии стали "стандартные для жаркого лета проблемы": некачественная питьевая вода и продовольствие. "В некоторых подразделениях боеготовность ниже 30% из-за дизентерии или схожего заболевания", — подтвердил источник. Ситуацию усугубляют антисанитарные условия быта военнослужащих ВСУ. Как подчеркнули в подполье, "сомнительные условия быта и эпидемиологическая обстановка" спровоцировали распространение опасных инфекций. Это не первая вспышка массового заболевания в Украинских войсках. Ранее киевские аналитики сообщали о резком росте заразившихся венерическими заболеваниями среди военнослужащих Вооружённых сил Украины, находившихся тогда на территории ДНР. Как ранее отмечал эксперт Украина.ру, политолог Ростислав Ищенко, в местах дислокации частей ВСУ сосредоточены факторы, провоцирующие вспышки вирусных и инфекционных болезней: засилье грызунов, общая антисанитария, неубранные трупы украинских военных, брошенные своими же боевыми товарищами в местах сражений.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
херсонская область
украина
Украина.ру
новости, херсонская область, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу
Новости, Херсонская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ

Вспышка дизентерии снизила боеготовность ВСУ в Херсонской области до критических 30%

11:25 08.08.2025 (обновлено: 11:49 08.08.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Боеготовность украинских подразделений в Херсонской области снизилась на 30% из-за массовой вспышки дизентерии. Об этом 8 августа агентству РИА Новости сообщили источники в антифашистском подполье, связав эпидемию с антисанитарными условиями и некачественным снабжением
Отмечается, что причинами эпидемии стали "стандартные для жаркого лета проблемы": некачественная питьевая вода и продовольствие. "В некоторых подразделениях боеготовность ниже 30% из-за дизентерии или схожего заболевания", — подтвердил источник.
Ситуацию усугубляют антисанитарные условия быта военнослужащих ВСУ. Как подчеркнули в подполье, "сомнительные условия быта и эпидемиологическая обстановка" спровоцировали распространение опасных инфекций.
Это не первая вспышка массового заболевания в Украинских войсках. Ранее киевские аналитики сообщали о резком росте заразившихся венерическими заболеваниями среди военнослужащих Вооружённых сил Украины, находившихся тогда на территории ДНР.
Фото: Думська, украинский военнослужащий
31 октября 2024, 07:41
"И ему выдают оружие": пленный рассказал о мобилизации в ВСУ людей с ВИЧ и психическими болезнямиВ ВСУ мобилизуют уже не только людей с серьезными заболеваниями, противоречащими выполнению военных задач, но даже с ВИЧ и психическими диагнозами. Об этом журналистам агентства РИА Новости рассказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов
Как ранее отмечал эксперт Украина.ру, политолог Ростислав Ищенко, в местах дислокации частей ВСУ сосредоточены факторы, провоцирующие вспышки вирусных и инфекционных болезней: засилье грызунов, общая антисанитария, неубранные трупы украинских военных, брошенные своими же боевыми товарищами в местах сражений.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
