Фронт сыпется: депутат Рады заявила о коллапсе мобилизации и коррупции в ВСУ

Украина столкнулась с катастрофическим провалом мобилизации и развалом линии фронта. Об этом 8 августа заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, передает агентство РИА Новости

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103231/04/1032310474_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_1a11401e37897d9c0c5fd76f14e4d4d5.jpg

По её словам, повальная коррупция подрывает моральный дух армии, в то время как главком ВСУ Александр Сырский подтвердил критическую ситуацию на трех направлениях спецоперации. Скороход прямо указала на системный кризис: "Мы прекрасно знаем, что у нас провал с мобилизацией, у нас сыпется фронт". Депутат подчеркнула, что коррупция в рядах ВСУ стала ключевым фактором падения боевого духа. Это усугубляется недоверием к власти: большая часть общественного негодования направлена на сотрудников ТЦК и окружение Владимира Зеленского. Накануне стало известно, что согласно новому исследованию американского социологического института Gallup, 69% украинцев поддерживают скорейшее завершение войны через переговоры, в то время как лишь 24% выступают за продолжение боевых действий "до победы". На днях Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил, что самая тяжелая ситуация для украинской армии сложилась на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях, где российские войска усилили натиск. Сырский также пожаловался на тактику "тотального просачивания" диверсионных групп ВС России, проникающих в тыл украинской армии.Подробности в публикации Сырский признал критическую ситуацию на фронте: Россия применяет новую тактику "тотального просачивания". На фоне заявлений главкома ВСУ Сырского о критической ситуации на фронте и откровений депутата Скороход о провале мобилизации, в телеграм-канале M.A.R.T. corp 7 августа сообщили о коррупционных схемах в харьковских ТЦК, где насильственная мобилизация превратилась в заработок заинтересованных лиц. Об этом — в материале Стало известно, кто помогает ТЦК бусифицировать харьковчан.

