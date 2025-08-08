https://ukraina.ru/20250808/front-sypetsya-deputat-rady-zayavila-o-kollapse-mobilizatsii-i-korruptsii-v-vsu-----1066668280.html
Фронт сыпется: депутат Рады заявила о коллапсе мобилизации и коррупции в ВСУ
Фронт сыпется: депутат Рады заявила о коллапсе мобилизации и коррупции в ВСУ - 08.08.2025 Украина.ру
Фронт сыпется: депутат Рады заявила о коллапсе мобилизации и коррупции в ВСУ
Украина столкнулась с катастрофическим провалом мобилизации и развалом линии фронта. Об этом 8 августа заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, передает агентство РИА Новости
2025-08-08T12:28
2025-08-08T12:28
2025-08-08T12:28
новости
россия
украина
александр сырский
анна скороход
владимир зеленский
вооруженные силы украины
тцк
рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103231/04/1032310474_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_1a11401e37897d9c0c5fd76f14e4d4d5.jpg
По её словам, повальная коррупция подрывает моральный дух армии, в то время как главком ВСУ Александр Сырский подтвердил критическую ситуацию на трех направлениях спецоперации. Скороход прямо указала на системный кризис: "Мы прекрасно знаем, что у нас провал с мобилизацией, у нас сыпется фронт". Депутат подчеркнула, что коррупция в рядах ВСУ стала ключевым фактором падения боевого духа. Это усугубляется недоверием к власти: большая часть общественного негодования направлена на сотрудников ТЦК и окружение Владимира Зеленского. Накануне стало известно, что согласно новому исследованию американского социологического института Gallup, 69% украинцев поддерживают скорейшее завершение войны через переговоры, в то время как лишь 24% выступают за продолжение боевых действий "до победы". На днях Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил, что самая тяжелая ситуация для украинской армии сложилась на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях, где российские войска усилили натиск. Сырский также пожаловался на тактику "тотального просачивания" диверсионных групп ВС России, проникающих в тыл украинской армии.Подробности в публикации Сырский признал критическую ситуацию на фронте: Россия применяет новую тактику "тотального просачивания". На фоне заявлений главкома ВСУ Сырского о критической ситуации на фронте и откровений депутата Скороход о провале мобилизации, в телеграм-канале M.A.R.T. corp 7 августа сообщили о коррупционных схемах в харьковских ТЦК, где насильственная мобилизация превратилась в заработок заинтересованных лиц. Об этом — в материале Стало известно, кто помогает ТЦК бусифицировать харьковчан.
https://ukraina.ru/20250807/1066622521.html
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103231/04/1032310474_55:0:906:638_1920x0_80_0_0_18bd49ce38c8b4c17b7d7782095d517f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, александр сырский, анна скороход, владимир зеленский, вооруженные силы украины, тцк, рада
Новости, Россия, Украина, Александр Сырский, Анна Скороход, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ТЦК, Рада
Фронт сыпется: депутат Рады заявила о коллапсе мобилизации и коррупции в ВСУ
Украина столкнулась с катастрофическим провалом мобилизации и развалом линии фронта. Об этом 8 августа заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, передает агентство РИА Новости
По её словам, повальная коррупция подрывает моральный дух армии, в то время как главком ВСУ Александр Сырский подтвердил критическую ситуацию на трех направлениях спецоперации.
Скороход прямо указала на системный кризис: "Мы прекрасно знаем, что у нас провал с мобилизацией, у нас сыпется фронт". Депутат подчеркнула, что коррупция в рядах ВСУ стала ключевым фактором падения боевого духа. Это усугубляется недоверием к власти: большая часть общественного негодования направлена на сотрудников ТЦК и окружение Владимира Зеленского.
Накануне стало известно, что согласно новому исследованию американского социологического института Gallup, 69% украинцев поддерживают скорейшее завершение войны через переговоры, в то время как лишь 24% выступают за продолжение боевых действий "до победы".
На днях Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил, что самая тяжелая ситуация для украинской армии сложилась на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях, где российские войска усилили натиск. Сырский также пожаловался на тактику "тотального просачивания" диверсионных групп ВС России, проникающих в тыл украинской армии.
На фоне заявлений главкома ВСУ Сырского о критической ситуации на фронте и откровений депутата Скороход о провале мобилизации, в телеграм-канале M.A.R.T. corp 7 августа сообщили о коррупционных схемах в харьковских ТЦК, где насильственная мобилизация превратилась в заработок заинтересованных лиц. Об этом — в материале Стало известно, кто помогает ТЦК бусифицировать харьковчан
.