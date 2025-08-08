https://ukraina.ru/20250808/amerikanskoe-oruzhie-pridtsya-vernut-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-8-avgusta-1066672702.html

Американское оружие придётся вернуть, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 8 августа

Американское оружие придётся вернуть, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 8 августа

СМИ сообщили о новых изменениях в политике Пентагона касательно оружия для Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Пентагон в июле внес изменения в свою политику, дающие ему право возвращать предназначенное для Украины оружие обратно в запасы США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, ознакомившиеся со служебной запиской замминистра обороны Элбриджа Колби."Это радикальный шаг, который может привести к тому, что миллиарды долларов, ранее выделенные для... (Украины — ред.), будут направлены на пополнение сокращающихся американских запасов", — указывалось в сообщении.По информации CNN, глава Минобороны США Пит Хегсет, в июле приостановивший военные поставки Киеву, действовал в соответствии с этой запиской. Документ остаётся в силе и сегодня. Как сообщили источники, случаев возвращения оружия пока не было, однако, если это произойдет, это может лишить Украину вооружений стоимостью миллиарды долларов.В документе проводится разделение оружейных запасов США на "красную", "жёлтую" и "зелёную" категории. Предназначенные для Украины ракеты для систем ПВО Patriot и некоторые другие виды оружия отнесены к "красной"категории.Также, как сообщили источники CNN, Пентагон разрабатывает с НАТО новую систему продажи американского оружия Европе, которое затем могут передать Украине. Таким образом, Украина будет направлять список желаемых вооружений и техники НАТО, затем главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич будет определять, достаточно ли у США запасов для продажи. И лишь после этого европейским союзникам Украины будут предоставляться списки для потенциальной покупки.Обстрелы и налётыУтром 8 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 00:20 до 05:40 по московскому времени 8 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 9 – над территорией Ростовской области, 8 – над территорией Республики Крым, 6 – над территорией Саратовской области, 5 – над территорией Брянской области, по 1 БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Волгоградской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 09:45 до 11:15 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 6 – над территорией Орловской области, 3 – над территорией Курской области, 2 – над территорией Краснодарского края, 1 – над территорией Тульской области, 1 – над акваторией Азовского моря", — заявила пресс-служба министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 12 ударов по территории этого региона России.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 14 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц: 2 августа в н.п. Новотроицкое и 6 августа в н.п. Красная Поляна. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области, вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России в общей сложности 56 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 56 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 10; Каховка — 4; Новая Каховка — 6; Васильевка — 4; Великие Копани — 5; Днепряны — 4; Малая Лепетиха — 4; Алёшки — 5; Раденск — 4; Старая Маячка — 6", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны и Раденск.Также Администрация Горностаевского муниципального округа сообщила об обстрелах и налётах на территорию округа."За прошедшие сутки зафиксировано 16 артиллерийских ударов и 6 атак БПЛА по участкам местности: н.п. Горностаевка, н.п. Каиры, н.п. Заводовка. Информация о пострадавших не поступала", — заявила администрация.Утром 8 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлкам Майский, Малиновка и Октябрьский, сёлам Головино, Лозовое, Солохи, а также хуторам Валковский и Церковный совершены атаки 9 беспилотников, 3 из которых сбиты системой ПВО. В результате атак дронов в посёлке Малиновка на территории частного домовладения повреждены 2 надворные постройки, в селе Лозовое огнём уничтожена надворная постройка, в хуторе Церковный на территории сельхозпредприятия повреждён автомобиль, в хуторе Валковский — линия газоснабжения", — указывалось в сводке.В Борисовском районе сёла Байцуры и Грузское атакованы по одному беспилотнику. В селе Байцуры повреждён коммерческий объект.В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Кукуевка, хуторам Бабка, Жердевка и Леоновка нанесены удары 45 беспилотников, 23 из которых подавлены и сбиты. В хуторе Леоновка повреждены трактор, гараж, 2 легковых автомобиля и административное здание, в посёлке Уразово — 5 квартир в МКД, 3 частных домовладения, 3 коммерческих объекта, административное здание, 3 легковых автомобиля и линия электропередачи, в селе Кукуевка — легковой автомобиль.В Волоконовском районе село Коновалово атаковано FPV-дроном, хутор Верный подвергся обстрелу с применением 9 боеприпасов. В селе Коновалово повреждён легковой автомобиль, в хуторе Верный — два частных дома и линия электропередачи.В Грайворонском муниципальном округе сёла Глотово, Головчино, Дорогощь, Ивановская Лисица, Козинка, Косилово и Мокрая Орловка атакованы 13 беспилотниками, а также село Козинка подверглось обстрелу, в ходе которого выпущено 5 боеприпасов."В селе Головчино пострадал 12-летний мальчик. Он госпитализирован в детскую областную клиническую больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь", — сообщил Гладков.В селе Косилово огнём уничтожены 2 легковых автомобиля, ещё один повреждён, в селе Головчино повреждены 2 коммерческих объекта, частный дом и спецтехника, в сёлах Глотово и Мокрая Орловка повреждены по одному частному дому.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Также в селе Никаноровка в результате атаки БПЛА на территории сельхозпредприятия повреждено одно из помещений.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Илёк-Пеньковка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись 9 обстрелам, в ходе которых выпущено 28 боеприпасов, и атакам 7 беспилотников. В селе Илёк-Пеньковка на территории частного домовладения разрушены две надворные постройки.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Новая Таволжанка и Сурково выпущено 4 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 20 беспилотников, из которых 17 подавлены и сбиты."На участке автодороги между сёлами Сурково и Белянка от удара вражеского беспилотника ранена супружеская пара. Оба пострадавших госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказывают им всю необходимую помощь. Транспортное средство повреждено", — рассказал губернатор.В селе Белянка повреждены два грузовых автомобиля и один легковой.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О пресс-конференции Трампа вечером 7 августа — в статье Алексея Туманова "Путин не должен встречаться с Зеленским. Трамп опроверг слухи".

