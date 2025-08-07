Опасность по БПЛА по состоянию на 3:15 - 07.08.2025 Украина.ру
Опасность по БПЛА по состоянию на 3:15
Опасность по БПЛА по состоянию на 3:15
Опасность по БПЛА по состоянию на 3:15 7 августа объявлена в ряде территорий России
2025-08-07T03:18
2025-08-07T03:19
Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России.Опасность по БПЛА по сообщениях мониторинговых каналов: Таганрог и близлежащие районы (Ростовская область), Керчь, Крымский мост, Тамань. Приазовское, Приморский Посад (Запорожская область). Темрюк, Голубицкая (Краснодарский край).В настоящее время движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто.Ранее "Красный" уровень опасности по БПЛА был объявлен на территории Ровенского муниципального района Саратовской области и в Волгоградской области.В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Опасность по БПЛА по состоянию на 3:15

03:18 07.08.2025 (обновлено: 03:19 07.08.2025)
 
Опасность по БПЛА по состоянию на 3:15 7 августа объявлена в ряде территорий России
Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России.
Опасность по БПЛА по сообщениях мониторинговых каналов: Таганрог и близлежащие районы (Ростовская область), Керчь, Крымский мост, Тамань. Приазовское, Приморский Посад (Запорожская область). Темрюк, Голубицкая (Краснодарский край).
В настоящее время движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто.
Ранее "Красный" уровень опасности по БПЛА был объявлен на территории Ровенского муниципального района Саратовской области и в Волгоградской области.
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
