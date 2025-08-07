https://ukraina.ru/20250807/opasnost-po-bpla-po-sostoyaniyu-na-315-1066586622.html

Опасность по БПЛА по состоянию на 3:15

Опасность по БПЛА по состоянию на 3:15 - 07.08.2025 Украина.ру

Опасность по БПЛА по состоянию на 3:15

Опасность по БПЛА по состоянию на 3:15 7 августа объявлена в ряде территорий России

2025-08-07T03:18

2025-08-07T03:18

2025-08-07T03:19

украина.ру

новости

россия

краснодарский край

таганрог

мчс

пенза

ростовская область

крым

керченский мост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065810186_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f7dcbcf93d0f2038715a232b165f39e4.jpg

Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России.Опасность по БПЛА по сообщениях мониторинговых каналов: Таганрог и близлежащие районы (Ростовская область), Керчь, Крымский мост, Тамань. Приазовское, Приморский Посад (Запорожская область). Темрюк, Голубицкая (Краснодарский край).В настоящее время движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто.Ранее "Красный" уровень опасности по БПЛА был объявлен на территории Ровенского муниципального района Саратовской области и в Волгоградской области.В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

россия

краснодарский край

таганрог

пенза

ростовская область

крым

керченский мост

керчь

саратовская область

волгоградская область

аэропорт

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, краснодарский край, таганрог, мчс, пенза, ростовская область, крым, керченский мост, керчь, саратовская область, волгоградская область, аэропорт, ограничения, бпла, всу, украина, сво