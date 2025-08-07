"Дурилки картонные": политолог Выдрин о ложных целях протестующей украинской молодежи - 07.08.2025 Украина.ру
"Дурилки картонные": политолог Выдрин о ложных целях протестующей украинской молодежи
Протесты украинской молодежи против коррупции являются "картонными дурилками", потому что настоящей причиной выступлений стало не желание бороться с коррупцией, а поиск самоуважения. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин
"Боюсь вас разочаровать. Главным мотивом этих протестов вряд ли стало желание избавить страну от коррупции", — заявил Выдрин. Эксперт привел показательный пример: "Обратите внимание, некоторые жители на новых территориях даже жалуются и негодуют, что полиция как правило не берет мзду. А как же договариваться при нарушениях?""Молодежь выходила не против коррупции, а за остатки самоуважения", — пояснил политолог. "Человек так уж устроен, что ему не уютно жить без миссии, какой-никакой сверх задачи. Идти на фронт — не понятно, что защищать, кого и для чего защищать. А здесь дали картонку с невнятной надписью и объяснили: "Ты очищаешь родину от расхитителей"", — подчеркнул эксперт.Выдрин провел историческую параллель: "Помните, известный киноперсонаж Горбатый называл подобных людей "картонными дурилками". Так именовали во время войны картонные танки, которые имитировали для врага ложные цели, пояснил эксперт.То есть на Украине "картонные дурилки" — это те, кому внушили неописуемую важность их ложной цели, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Выдрин о визите Уиткоффа: Трамп и старина Стив не придумали, как говорить с РФ, и ждут озарения" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Война Зеленского с НАБУ. Кто на самом деле за этим стоит и как была выстроена коррупционная схема".
новости, украина, россия, дмитрий выдрин, украина.ру, набу, молодежь, протесты, зеленский протесты, коррупция
© AP / Alex Babenko
"Боюсь вас разочаровать. Главным мотивом этих протестов вряд ли стало желание избавить страну от коррупции", — заявил Выдрин.
"На Украине все с коррупцией давно сжились. Более того, она стала привычным и в чем-то удобным образом жизни. Это как смазка для дряхлого мотора. Грязная, вонючая, но без нее агрегат не пашет", — добавил политолог.
Эксперт привел показательный пример: "Обратите внимание, некоторые жители на новых территориях даже жалуются и негодуют, что полиция как правило не берет мзду. А как же договариваться при нарушениях?"
"Молодежь выходила не против коррупции, а за остатки самоуважения", — пояснил политолог.
"Человек так уж устроен, что ему не уютно жить без миссии, какой-никакой сверх задачи. Идти на фронт — не понятно, что защищать, кого и для чего защищать. А здесь дали картонку с невнятной надписью и объяснили: "Ты очищаешь родину от расхитителей"", — подчеркнул эксперт.
Выдрин провел историческую параллель: "Помните, известный киноперсонаж Горбатый называл подобных людей "картонными дурилками". Так именовали во время войны картонные танки, которые имитировали для врага ложные цели, пояснил эксперт.
То есть на Украине "картонные дурилки" — это те, кому внушили неописуемую важность их ложной цели, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Выдрин о визите Уиткоффа: Трамп и старина Стив не придумали, как говорить с РФ, и ждут озарения" на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему: "Война Зеленского с НАБУ. Кто на самом деле за этим стоит и как была выстроена коррупционная схема".
31 июля, 19:55
