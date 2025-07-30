https://ukraina.ru/20250730/voyna-zelenskogo-s-nabu-kto-na-samom-dele-za-etim-stoit-i-kak-byla-vystroena-korruptsionnaya-skhema-1066173978.html

Война Зеленского с НАБУ. Кто на самом деле за этим стоит и как была выстроена коррупционная схема

Война Зеленского с НАБУ. Кто на самом деле за этим стоит и как была выстроена коррупционная схема - 30.07.2025 Украина.ру

Война Зеленского с НАБУ. Кто на самом деле за этим стоит и как была выстроена коррупционная схема

Война Зеленского с "соросятами" и грантоедами, а так же выращенными на Украине еще администрацией Обамы де-юре антикоррупционными, а де-факто органами внешнего влияния НАБУ, САП и БЭБ имеет давнюю историю.

2025-07-30T19:00

2025-07-30T19:00

2025-07-30T19:00

украина

россия

киев

владимир зеленский

трамп и зеленский

игорь коломойский

набу

слуга народа

верховная рада

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066175132_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_664c874178d046d5565ef6b0c0408b30.jpg

Но, только в последние месяцы эта война из "холодной" быстро переросла в полномасштабное сражение на полное уничтожение. Превратившись из соревнования за влияние, в конфликт, поставивший под вопрос само выживание режима Зеленского.Противоречия и обиды копились не один год, но настоящим спусковым механизмом тотальный войны между Владимиром Зеленским и НАБУ стало не абстрактное "противостояние антикоррупционной вертикали" и не борьба за полномочия. Причиной стало масштабное расследование НАБУ (инициированное на Западе, конечно же), вскрывшее циклопического размаха коррупционную паутину, сплетенную с подачи украинского "монаршего", прости Господи, семейства Зеленского и Ермака теневым воротилой режима, самым жирным пауком в этой отвратительной банке - Тимуром Миндичем. Бизнес-партнёром президента, архитектором, координатором и оператором подавляющего числа коррупционных схем клептоманов из "95 квартала".В огромном архиве этого дела собранном по кубику, по пазлу, с одной целью - держать киевский режим на коротком поводке, а если надо то и прихлопнуть, Миндич - стержневая фигура, через которую проходит целый массив доказательств: от связей с коррупционными схемами в энергетике и инфраструктуре до кадровых назначений в государственные корпорации. В деле присутствуют фотофиксации его контактов, материалы прослушки, пересечения с задержанными и подозреваемыми. Есть также упоминания о его личных встречах с высокопоставленными лицами (считай весь список верхушки киевского режима), в том числе — в неформальной обстановке, и, в том числе, с обсуждением теневых схем заработка и распила.По целому ряду причин, этим материалам на Западе дали ход. И Зеленский запаниковал. Зеленский запросил в Вашингтоне возможность изменить конструкцию антикоррупционного контроля — и получил разрешение в обмен на обещание движения по переговорному треку с Москвой. После чего инициировал атаку на НАБУ, которую мы наблюдали на прошлой неделе. Со всеми, как говорится, вытекающими.Случай с Миндичем стал не эпизодом. Он стал основанием для всего дальнейшего давления. Поэтому мы и начинаем именно с него — как с центральной фигуры процесса, который уже приобрёл все черты управляемого демонтажа власти.Тимур Миндич — человек, который никогда не занимал постов в государстве, не участвовал в парламентских списках на выборах, не давал интервью и не заявлял политических позиций. Но при этом его влияние на украинскую систему власти с 2019 года и до сих пор остаётся одним из самых глубоких и неформализованных. Ни один другой человек в окружении Владимира Зеленского и Андрея Ермака не обладает таким объёмом доступа, полномочий и свободы действий без публичной ответственности.Формально Миндич остаётся предпринимателем. Но по сути он стал тем, кто выстраивал каналы коммуникации, координировал бизнес-активы, принимал участие в стратегических решениях в процессе построения "теневой империи" Зеленского. Его роль в предвыборной кампании Зеленского в 2019 году также не была декоративной: охрана будущего президента, логистика, организация, коммуникация — всё это было под контролем Миндича. В частности, Максим Донец, бывший глава службы безопасности президента, в прошлом работал в охране Коломойского* и был связан именно с Миндичем.Ключевым эпизодом стало перемещение главного актива Зеленского — проекта "Вечерний квартал" — с телеканала "Интер" на канал "1+1", подконтрольный Коломойскому. Этот шаг превратил творческую студию в полноценный медиаресурс, и именно Миндич был назначен куратором проекта от имени олигарха. Через него шли все договорённости, финансовые расчёты, а нередко и правки контента. По свидетельствам, именно Миндич доводил до Зеленского недовольства Коломойского относительно тематики номеров, редактировал сценарии, убирал лишнее, "чтобы не звонили важные люди".Постепенно эти отношения переросли в нечто большее. Миндич давно бывший человеком для деликатных поручений у Коломойского, фактически главой его family offic-а, быстро стал не менее близким и доверенным лицом и у Зеленского. И, если с первым его отношения носили характер инструментальный, или по простому – "барин" и "холоп", то со вторым они со временем стали личными и дружескими. Миндич не просто был в курсе всего происходящего вокруг и внутри медиа холдинга Зеленского — он сам выстраивал внутреннюю инфраструктуру. Именно на него оформлялись доли в ключевых компаниях, включая Herley Traiding Limited — офшорную структуру, через которую Коломойский контролировал медиахолдинг "1+1" и аффилированные активы.Через Миндича была оформлена часть прав на студию "Квартал 95". По документам он — совладелец компаний "Драйв Продакшн" и "Квартал 95", которые позже были объединены в кипрскую Green Films Ltd. Эта же структура использовалась для работы с рынком России, где Миндич через российское ООО "Green Films" зарабатывал деньги на прокате продукции студии. В частности, в 2017 году "Сваты-7" принесли около 85 млн рублей официального дохода — несмотря на то, что с 2014 года РФ на Украине была официально объявлена страной-агрессором.Эти данные — не просто факты бизнес-деятельности. Это маркеры более глубокой роли Миндича: он был не просто "кошельком" или куратором. Он стал мостом между разными слоями влияния — от украинского шоу-бизнеса и олигархии до внешних площадок, откуда велись торги, договорённости, перекладывались активы и шли указания. Его имя никогда не было в заголовках. Но в списках учредителей, на записях встреч и в непрозрачных схемах — оно появлялось снова и снова.Одним из ключевых факторов, обеспечивших Тимуру Миндичу устойчивое положение в элитных кругах — не только украинских, но и транснациональных, стала его, как не странно, личная жизнь. Очень долгое время, еще на заре его коммуникаций с Коломойским, он был женихом любимой дочери олигарха. Все шло к свадьбе, но в последний момент богатая наследница передумала. Что, впрочем не помешало Миндичу остаться на короткой ноге с хозяином группы "Приват". Дальше больше. В 2010 году он женился на Екатерине Вербер, дочери Аллы Вербер — женщины, имя которой в течение многих лет ассоциировалось с элитным ритейлом, модной индустрией и влиятельными связями в российском финансово-бюрократическом истеблишменте.Алла Вербер была не просто фэшн-директором ЦУМа и "Дома Ленинградской Торговли". Она была фигурой, вхожей во власть, принимаемой на всех "площадях", если вы понимаете о чем я. Вхожей в деловые группы, и в конфиденциальные круги общения, где обсуждаются вопросы не только контрактов, но и гарантий. И именно в эту тусовку неформальную, но крайне влиятельную, вошёл Тимур Миндич через брак с её дочерью.Помолвка Екатерины и Тимура прошла в московской (на секундочку) синагоге на Большой Бронной. Торжественная свадьба состоялась в Иерусалиме. Эти два маркера место обручения и место заключения брака многое говорят о круге, в котором двигались молодые. Это не гламур в инстаграме* * и не светская хроника: это подтверждение доступа к инфраструктурам доверительных теневых коммуникаций — религиозным, финансовым, политическим.Семейные активы и по сей день остаются под контролем Екатерины Миндич и после смерти Аллы Вербер. По данным ФНС, ей принадлежат две квартиры на Тверском бульваре в Москве. Она представляет на Украине сразу четыре люксовых бренда: Dolce&Gabbana, Saint Laurent, Polo Ralph Lauren и Balmain.В семье родились две дочери — Мишель и Элизабет. Дом в Киеве, недвижимость в Москве, регулярные поездки, участие в закрытых мероприятиях модной и финансовой элиты — всё это создавало для Миндича устойчивую позицию в роли не просто связного между мирами, а равноправного участника закрытых политико-финансовых комбинаций.Эти связи имели и практическое значение. Уже после 2014 года, когда официальные контакты с Россией стали токсичными, именно Миндич оставался одним из немногих представителей крупного украинского бизнеса, кто мог действовать в московском направлении неформально. Он помогал бизнесменам, а по некоторым данным — и политикам, выстраивать контакты, согласовывать сделки, решать "чувствительные" вопросы.Таким образом, семейный фактор в карьере Миндича — это не бытовая подробность. Это целая система доступа, которая позволила ему стать необходимым элементом сразу в нескольких направлениях — от медиапродюсирования до стратегического сопровождения украинской политики в условиях внешнего давления и двойных стандартов. Но эта система начала давать сбой в 2019 году. И причина — в трагедии, которая выглядит слишком неожиданной и странной, чтобы быть случайной.В августе 2019 года, спустя несколько недель после того, как партия "Слуга народа" получила монопольное большинство в Верховной Раде, в Италии скончалась Алла Вербер. Официальная причина — анафилактический шок от морепродуктов, повлёкший инфаркт. Всё выглядело как трагическая случайность. Но совпадение времени, статуса и последствий этого события позволяет усомниться в "естественном" характере её ухода.На тот момент Алла Вербер все так же оставалась связующим звеном для своего зятя с российской властью, фигурой значимой в неформальной инфраструктуре диалога между Киевом и Москвой. Который начал стремительно разворачиваться после поражения Порошенко* с его "армовирой". И Тимур Миндич, наряду с Ермаком, был важным участником этих связей со стороны Киева.Однако эта новая реальность в Восточной Европе, по свидетельствам знающих людей, вызвала жёсткое раздражение у западных патронов Киева. Особенно — в Вашингтоне и Лондоне. В условиях ужесточающегося контроля над внешней политикой Украины, появления таких автономных маршрутов, минующих формальные протоколы, воспринималось как прямая угроза. И гибель Аллы Вербер, как бы это ни звучало, в этом контексте выглядит уже не совпадением, а актом устрашения. Аккуратным, без следов. Но результативным.После её смерти московские связи Миндича были поставлены на паузу. Неофициальные каналы замерли. Часть партнёров ушла в тень, часть — переориентировалась на другие форматы. Сам Миндич потерял значительную часть своей прежней многоуровневой роли. Но освободившийся ресурс — связи, капитал, опыт, — был не утерян. Он просто сместился в другую сторону — к Банковой.К этому моменту отношения Миндича с Коломойским уже начали охлаждаться. Отдельные конфликты интересов, снижение влияния олигарха, попытки дистанцироваться от его активов — всё это сопровождалось всё более активным сближением Миндича с Зеленским. И если раньше он работал с "Кварталом" по поручению Игоря Валерьевича, то теперь он стал личным помощником Зеленского, доверенным лицом, координатором и главным теневым оператором финансовых потоков президента незалежной.Разрыв с Коломойским и блокировка московского вектора — процессы, которые произошли не одновременно. Это важно понимать. Миндич не бежал от одного к другому. Он адаптировался. Реагировал на изменение конфигурации. И нашёл себя там, где связи и молчание оказались нужнее всего — в кругу людей, определявших внутреннюю архитектуру власти.Формально он по-прежнему значился как бизнес-партнёр, совладелец нескольких компаний — "Квартал 95", "Драйв Продакшн", офшорные структуры. Он не получал должностей, не входил в наблюдательные советы, не имел депутатского мандата. Но с этого момента его функции были куда шире. Он стал тем, кто консолидировал управление финансовыми потоками, связанными с коррупционной президентской вертикалью.Внутри команды Зеленского Миндич выполнял сразу несколько ролей. Он был неформальным переговорщиком с крупным бизнесом, человеком, через которого проходили согласования контрактов, дотаций, стратегических бюджетных решений. По данным СМИ, именно Миндич курировал назначение Алексея Чернышова главой "Нафтогаза", и всю инфраструктуру разворовывания госкомпании. Также через него проходили ключевые элементы инфраструктурного бюджетного распределения. В НАБУ считают, что сфера интересов верного "смотрящего" Зеленского охватывает в первую очередь энергетику, но, так же, и логистику, и оборонные фортификационные контракты, и многомиллиардные программы закупки дронов.Именно Миндич, по информации из нескольких источников, курировал компании, получившие титанические, почти никак не проверяемые бюджеты на закупку дронов. А также фирмы, которым поручалось строительство фортификационных сооружений, в рамках военных контрактов. При этом, как подчёркивают журналисты, значительная часть этих компаний не имела ни опыта, ни ресурсов, а договоры с ними были заключены на условиях закрытых процедур, через связанных посредников.Но даже это — не весь перечень его функций. Миндич был и остаётся доверенным лицом Зеленского в вопросах, выходящих за рамки бизнеса. Он участвовал в закрытых встречах, координировал графики, организовывал "некалендарные" мероприятия, где присутствовали лица, не фигурирующие в официальных пресс-релизах. Именно в его квартире, по данным журналистов, проходили неформальные совещания с участием Зеленского, Ермака, глав госпредприятий, крупных бизнесменов и кураторов отдельных теневых потоков.Миндич оказался в позиции, в которой каждый его контакт был ценен. Каждый звонок — содержателен. Каждое молчание — обоюдоостро. Он не просто обслуживал схему. Он стал частью её ядра. Он знал всё — от цифр до балансов, от договорённостей до имен. И именно это знание делает его сегодня не просто фигурантом. А экзистенциальной угрозой.То, что начиналось как участие в медиабизнесе и курирование "Квартала", к 2022–2024 годам трансформировалось в масштабную коррупционную сеть. Тимур Миндич стал не просто каналом доступа к президенту. Он стал координатором процессов, в которых крутятся миллиарды долларов США, государственные ресурсы и ключевые инфраструктурные проекты.Наиболее громкие эпизоды прозападных антикоррупционеров в расследовании "паутины Миндича" связаны с энергетикой. В июне 2025 года при попытке выезда за границу был задержан двоюродный брат Миндича — Леонид Миндич. По данным следствия, он был вовлечён в коррупционную схему на 132 млн грн в "Харьковоблэнерго", из которых государственный ущерб составил 12,5 млн. Расследование касалось закупок трансформаторов и счётчиков, цены на которые были завышены, а победители тендера — аффилированы с окружением Тимура Миндича. Мелочь при их масштабах воровства, но достаточно, что бы взять нашего антигероя "за горло".Другой кейс — "Карпатнефтехим". Стратегическое предприятие, через которое проходили миллиардные обороты, оказалось в центре следствия из-за вывода 5 млрд грн через компании-прокладки. Арест, наложенный в 2022 году, фактически был обнулён в октябре 2023 — судом Братского района Николаевской области. А уже в июне 2024 года 33% уставного капитала предприятия были переоформлены на венчурный фонд "Герион Ворлд" — его владелец Андрей Весёлый связан с Миндичем через общие контактные данные и бизнес-структуры. По сути, актив перешёл под завуалированный контроль связанной с Банковой группы.Следующий сегмент — янтарь. Миндич, через аффилированные структуры, в 2022–2023 годах установил контроль над КП "Волыньприродресурс", имевшим спецразрешения на добычу на территории 51 000 га. Это — обороты свыше 1 млрд грн в год. Расследования вскрыли фальсификации данных о запасах: при расчётной стоимости в 600 млн грн оплатили лишь 60 млн. Затем дела исчезли из публичных реестров. Фиксация ущерба так и не была доведена до суда.Особняком стоит фортификационный сегмент. Миндич фигурирует как связующее звено между Банковой и компаниями, которым поручалось строительство защитных сооружений на миллиарды. По данным СМИ, часть этих компаний имела признаки фиктивности, субподряды оформлялись через третьи руки, с повторной наценкой. Как следствие — огромные суммы на бумаге и минимальные результаты в реальности. При этом подавляющее большинство подрядов были засекречены.Отдельный пласт — дроны. Миндич, наряду с Ермаком и Арахамией, связываются с компаниями, получившими эксклюзивный доступ к многомиллиардным заказам на производство БПЛА. НАБУ начало соответствующее расследование, но столкнулось с противодействием на уровне координации следствия. Обнаружены признаки картельных сговоров и закупок по завышенным ценам. При этом, как утверждают источники, согласование всех крупных поставок проходило через Миндича, что формирует представление не об эпизодах, а о целостной схеме.Таким образом, в сумме этих кейсов просматривается структура. Не цепочка случайных эпизодов, а продуманная конфигурация, в которой Миндич играл роль центрального узла. Через него шли назначения, доступ к бюджету, согласования, перераспределения. Не имея официальных полномочий, он контролировал больше, чем любой вице-премьер. И именно это делает его главным объектом внимания — не только НАБУ, но и структур, стоящих гораздо выше.Ключевым эпизодом расследования здесь стала история с прослушкой, в роскошном пентхаусе самого Миндича находящимся в известном на всю страну "доме олигархов", в самом центре Киева, в Мариинском парке возле Верховной Рады. В этом же доме, кстати, есть квартира и у Зеленского. Ну так вот. Речь о прослушке, зафиксированной официально, в рамках оперативного дела. И установлена она была не случайно.Как следует из журналистских расследований и утечек, прослушивающее оборудование было установлено через нижний этаж, в квартире, в которой в тот момент проходил ремонт. Эта квартира принадлежала Геннадию Боголюбову, давнему партнёру Коломойского, который, в отличие от Игоря Валерьевича, сумел покинуть страну. И, по свидетельствам, пошёл на сотрудничество с НАБУ. А возможно — и с западными структурами. Сделка была простой: он предоставляет техническую возможность фиксации переговоров, в обмен получает защиту и гарантированный выезд (Коломойский к тому моменту уже находился под стражей).По данным СМИ, именно после того, как Миндич "залил" Боголюбова (в буквальном смысле — речь о затоплении в ходе ремонта), была инициирована операция. НАБУ получило полный доступ к перехвату. И в записях оказалось то, что раньше всегда было за кадром: переговоры Миндича с фигурами уровня Ермака, обсуждение распределения бюджетов, упоминание контрактов. Но главным стал голос, который, по утверждениям источников, принадлежит самому Владимиру Зеленскому.Этот момент всё изменил. До этого речь шла о "теневом операторе". С этого момента — о возможном привлечении к следствию президента. Формально — как участника переговоров. Неформально — как бенифициара схем. Эта информация не осталась внутри НАБУ. Помимо того, что еще раньше все данные аккуратно, если угодно, "подшивались" и передавались западным кураторам НАБУ, уже 24 июля вечером информация начала циркулировать в соцсетях через телеграм-каналы, аффилированные с окружением Порошенко. А утром 25-го она вышла на "Украинской правде" — медиа, на которое ориентируется вся прозападная либеральная украинская тусовка, которое принадлежит Томашу Фиале, бизнес-партнеру Соросов на Украине, и на россыпи медиа связанных с Сергеем Левочкиным.Таким образом, удар по Миндичу был синхронизирован. В него включились сразу несколько структур: НАБУ — как формальный исполнитель, заговорщики Порошенко, Левочкин, Фиала и грантовая среда — как внутренние операторы, европейская инфраструктура — как внешний канал легализации. Цепочка событий стала необратимой. И в её центре оказался не Миндич, а Зеленский — как участник, как выгодоприобретатель и как гарант безнаказанности этого коррупционного "пылесоса".Важно подчеркнуть: речь идёт не об утечке. А о подготовленном вбросе, проведённом по всем правилам информационного удара. Сначала — слив на неофициальных площадках. Затем — закрепление через авторитетные медиа. После — реакция западных партнёров. И всё это — без возможности для Банковой перехватить инициативу.С этого момента дело Миндича перестало быть коррупционным досье. Оно становится частью политической комбинации. Где у следствия — оперативные материалы. У партнёров — рычаги давления. А у самого Миндича — позиция потенциального свидетеля, от которого зависит судьба президента. Очень похожим приговором президентству Порошенко, в свое время, стало "Дело Свинарчуков" и Укроборонпрома, расследование проводившееся все тем же НАБУ. Тогда это стало "черной меткой" для "сывочолого гетьмана". В общем, - Совпадение?, - Не думаю!Когда на Банковой поняли, что ситуация с делом Миндича выходит из-под контроля и угрожает непосредственно президенту, началась спешная операция по нейтрализации угрозы. Но всё, что смогла родить власть, выглядело не как стратегический ответ, а как нервная импровизация — грубая, нелепая и опасная для самих же исполнителей.Первым шагом стало внесение так называемых "правок Бужанского" — изменений в законодательство, которые подрывали независимость НАБУ и ограничивали его полномочия. Формально — ради "национальной безопасности". Неофициально — чтобы остановить расследование по цепочке, тянущейся от задержания родственника Миндича до прослушки, на которой якобы звучит голос Зеленского.Сам инициатор "правок" Максим Бужанский — фигура одиозная, с сомнительной репутацией. Депутат от "Слуги народа", до начала 2022-го по поручению Коломойского игравшего в "пророссийскость", а до избрания в ВР - популярный блогер, бывший рэкетир и хозяин мошеннического колл-центра в Днепропетровске. Текст правок он, конечно же, не писал. Их автором был его нынешний куратор (в замен убитого недавно в Мадриде решалы Портнова) замглавы Офиса президента Олег Татаров — куратор силовой составляющей Банковой, фигурант других персональных антикоррупционных расследований.Правки были внесены в парламент в спешке, без обсуждения, под видом технических уточнений. Но это не помогло. Мгновенно последовала реакция — как внутри страны, так и за рубежом. Украинская грантоедская среда, послы G7, представители международных фондов, брюссельские чиновники и целая россыпь клиентелы демпартии США - возопили: это атака на НАБУ и демократию!Но Зеленский не остановился, следом пошла вторая волна — уже силовая. СБУ провела задержание (с мордобоем кстати) детективов НАБУ, обвинив тех в связях с Россией (ну, а с кем?). Всё это сопровождалось брифингами главы СБУ Василия Малюка, который объяснял происходящее в стиле агитационного комикса. Говорил, что правки Бужанского — это якобы попытка защитить НАБУ от "российского вмешательства". В общем, "кино и немцы".Все эти действия — правки, задержания, абсурдные обвинения — не только не сработали. Они сожгли политический ресурс Зеленского там, где он ещё оставался, среди тех кто так долго защищал его от гнева Трампа и новой вашингтонской администрации. В европейских столицах это расценили как панику и потерю управляемости процессом, а главное – как попытку сорваться с поводка. На внутреннем поле — как признание, что угроза реальна, и Зеленский теряет свою "крышу". Миндича не получилось вывести из-под удара. Более того — попытка его спасти окончательно легитимизировала его как центральную фигуру схем. А следовательно. и как прямой путь к атаке на Зеленского и Ермака.На определённом этапе стало понятно: дело Миндича — это уже не просто следствие и не просто коррупция. Это — инструмент. Точнее, повод. За которым стоит вполне конкретная цель — трансформация власти. Причём трансформация не путём выборов или протестов, а через механизм мягкого транзита: смены фигуры при сохранении внешнего каркаса управления.Для этого необходимо два элемента. Первый — юридический повод. Второй — политическое согласование. Дело Миндича даёт и то, и другое. Материалы, полученные НАБУ, включая прослушку, фотофиксацию, показания и задержания, — это не просто компромат. Это доказательная база, которую можно использовать для принуждения. Формально — через возбуждение уголовного дела в отношении окружения президента. Неформально — через давление со стороны западных бенефициаров войны и грабежа Украины, прежде всего ЕС и структур, близких к Демократической партии США.Машина информационного сопровождения переворота уже выстроена. Следующий шаг — формирование легитимной альтернативы. Варианты известны. Это Дмитрий Разумков — как внешне нейтральная фигура, уже проверенная на должности спикера. Это Порошенко — как условный "военный регент". Это братья Кличко, и особенно Владимир как "новое лицо" украинской политики. Это, наконец, Анна Скороход (креатура Вашингтона) — как технический кандидат на роль нового спикера, способного по закону исполнять обязанности президента в случае его добровольного ухода. И, естественно, люди масштабом поменьше, но их много, связанные с Левочкины.Рабочий вариант отстранения — "добровольный" отказ Зеленского от полномочий по состоянию здоровья. Такой вариант юридически чист, политически управляем и медийно обоснован. Никакого мятежа, никакого импичмента. Просто усталость, эмоциональное выгорание, ответственность, решение "ради страны". За этим решением — принуждение. А за принуждением — дело Миндича, как последняя карта в переговорах.Важно понимать: дело Миндича запросто может быть не доведено до суда. Его задача — не посадить. А дожать. Запустить переговорный механизм, при котором Банковая начнёт терять контроль, а на её месте появится новая конструкция — "правительство национального единства" и новая "широкая" парламентская коалиция с новым центром тяжести.Зеленский, теряющий доверие на Западе и контроль внутри страны, превращается в "хромую утку". А дело Миндича в иглу, которая в яйце, а яйцо в той самой хромающей водоплавающей.Вообще, смыслом и содержанием всего украинского режима во внутренней политике после 2019 года было одно: выстроить систему власти вне формальных рамок. Не через партийную иерархию, не через министерскую субординацию, не через политическую традицию. А через личные связи, доверенные фигуры, "полевую" управляемость и кассовую дисциплину. Тимур Миндич — это не сбой в этой системе. Он — её формула.Именно поэтому удар по нему так болезнен. Потому что за ним нет линии обороны. Нет института, который можно защитить. Нет позиции, которую можно сохранить. Его нельзя отправить в отставку. Он либо есть, либо — нет. И если он "выпадает", то в разнос идет весь "дом который построил Зе", на песке, как водится.Как когда-то в американском деле одиозного премьера-олигарха времен Леонида Кучмы Павла Лазаренко решающую роль сыграл его бывший бизнес-партнёр Пётр Кириченко, пошедший на сделку со следствием в США. И на его показаниях было построено обвинение. Лазаренко тогда не только потерял занимаемый пост, но и получил реальный срок за океаном. Задержанный недавно по запросу все того же НАБУ в Испании Олег Свинарчук, дело против которого обнулило шансы Порошенко на успех в 2019-м, вероятно сейчас уже дает показания, и возможный триумфатор атаки на нынешнего хозяина Банковой, Петя "шоколадный заяц" скоро тоже отправится в места не столь отдаленные. В общем, сколько веревочке не виться, но если ты продался за "медь звенящую" новым колонизаторам, ввергнув свою страну в войну и нищету, а те, в какой-то момент сочли тебя лишним на этом "празднике жизни", то, как не вертись ужом на сковородке, финал будет один. И всесильный смотрящий схематозник киевского режима Миндич, очень скоро, вполне возможно, станет таким же "Кириченко" или "Свинарчуком" для Зеленского. Другие подробности коррупции на Украине - в статье "Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, россия, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, игорь коломойский, набу, слуга народа, верховная рада, эксклюзив