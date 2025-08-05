Никому не нужен жертвенный телок. Кто, как и когда поделит и стабилизирует этот мир по-новому
15:58 05.08.2025 (обновлено: 16:15 05.08.2025)
© Фото : cont.ws
© Фото : cont.ws
В удивительное время мы живем, потому что, слава богу, растет понимание необходимости компромисса в ситуации, когда кто-то один по-прежнему хочет подмять этот мир под себя и даже предпринимает такие попытки, а все остальные – против, потому что агрессора не боятся. Уже не боятся.
Как показал опыт двух мировых войн, мир очень хорошо делится, когда кровопролитные схватки выявляют победителей, которые начинают рулить всем, и побежденных, за счет которых и идет эта тризна. Если же войны не желать, то нужно договариваться и искать взаимоприемлемый и устраивающий всех компромисс. Это сегодня кажется невозможным из-за твердокаменной неуступчивости сторон.
И сейчас все заговорили, что Третья мировая война уже началась и идет пока в безъядерном исполнении потому, что США вдруг опять вознамерились вернуть себе единоличное лидерство и нагнуть всех остальных. Точнее – в Вашингтоне вспомнили, что они победили СССР в холодной войне, стали единоличным лидером-полицейским (жандармом), в высокомерии своем почивали на лаврах и прозевали (или ничего не смогли сделать, чтобы остановить процессы), что в мире возрождаются, становятся на ноги и уже не нуждаются в опеке и кураторстве новые центры силы. Вернее – и новые, и старые.
А они уже есть. Кроме России, которая очнулась от летаргии страны, униженной и оскорбленной и накормленной ножками Буша и чупа-чупсом, в мире заявили о готовности иметь и защищать свои национальные интересы Китай и Индия в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), Бразилия в Латинской Америке, даже ЮАР в Африке. И все вместе они составили так называемое мировое большинство (иногда – Глобальный Юг), которое больше не хочет мириться с гегемонизмом меньшинства – "золотого миллиарда" коллективного Запада, к которому примкнули Япония, Австралия и американские сателлиты рангом поменьше.
И тогда встрепенулись уже США. Особенно при новом их президенте Дональде Трампе, обуреваемом идеей снова сделать Америку великой. За чужой счет разумеется, потому что и Трамп, как оказалось, хоть и видит необходимость новой индустриализации своей страны, но не знает, как это сделать, если не обдирать других.
Вот для того, чтобы вернуть всех к ноге, Трамп и затеял тарифную войну со всем миром, которая должна привести к заключению новых сделок всех стран с США и начать кормить их собой в новых условиях и как бы на законных началах.
На 8 августа 2025 года намечен "час Ч", когда все в мире окончательно должны признать лидерство США, иначе они введут тарифы против России и накажут вторичными санкциями всех, кто позволяет себе потреблять российские энергоносители – нефть и газ. Триггером этих процессов, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, станет тоже 8 августа – Трамп хочет, чтобы в этот день соглашение о перемирии и прекращении огня подписали между собой Украина и Россия. Если нет, то США, говорит Трамп, готовы на санкции и тарифную войну.
В полной мере это касается и энергоносителей из Ирана, который тоже особо не жалуют в США и даже уже коротко бомбили. А в первую очередь запреты касаются Китая и Индии, которые потребляют российские и иранские ресурсы и, по мнению Вашингтона, таким образом спонсируют войну России на Украине.
Например, 80-90% иранской нефти идет именно в Китай, а в апреле импорт российской нефти в КНР вырос на 20%, достигнув 1,3 млн баррелей в день. И как пишет The Economic Times, ссылаясь на данные аналитического центра Kpler, Индию ожидают многомиллиардные убытки при отказе от российской нефти. Потому что на данный момент российская нефть покрывает от 32% до 40% потребностей Индии, а это позволяет стране удерживать относительно низкие цены на топливо и снижать общие затраты на энергоресурсы.
Вот так вот лихо закручен сюжет. И, чтобы как-то его раскрутить, Трамп сообщил, что Россия попросила его прислать в Москву переговорщика и всё обсудить. И, по возможности, предотвратить войну. И торгово-тарифную, и горячую, которая вполне может стать продолжением схватки на экономическом поприще.
Москва ни опровергла, ни подтвердила свою просьбу о посланце из-за океана, а Трамп якобы заявил советникам, что, по его мнению, поездка будет "бесполезной". Но тем не менее командировал в Москву на 6-7 августа сего года своего спецпредставителя Стива Уиткоффа, у которого, как показывает история, сложились неплохие деловые отношения с президентом России Владимиром Путиным.
А параллельно, сообщают СМИ, другой спецпредставитель президента Трампа Кит Келлог в ближайшие дни посетит Киев. Это произойдет параллельно с визитом в Москву Уиткоффа и на фоне его визита. Или в дополнение к нему, для синхронного учета позиций противоборствующих Москвы и Киева.
И вот в таких условиях стороны, на мой взгляд, и могут договориться о контурах будущего компромисса. По двум актуальным принципам: 1) не хочешь войны – договаривайся о мире; 2) не можешь владеть миром один, а владеть чем-то непременно хочешь – договаривайся и об этом.
Основания для компромисса есть. Во-первых, все угрозы Трампа о наказании непокорной планеты тарифами и санкциями не возымели должного действия – их никто из тех, кому они были адресованы, не испугался. Китай, как напоминает Associated Press, официально отверг требование США прекратить закупку нефти в России и Иране. И согласен решительно защищать свой "суверенитет, безопасность и интересы развития". "Китай всегда будет обеспечивать свое энергоснабжение таким образом, чтобы это соответствовало нашим национальным интересам", – сказано в заявлении МИД этой страны.
Так же поступило и индийское руководство. Хотя, на что особо напирают западные СМИ, и с оговорками, с одной стороны, по данным издания Bloomberg, в Индии не давали указаний нефтеперерабатывающим заводам страны отказаться от российской нефти. "Никакого решения о прекращении импорта из России пока не принято. Как государственные, так и частные НПЗ могут закупать нефть у предпочитаемых поставщиков, и эти закупки остаются коммерческими решениями", – пишут журналисты. Но напоминают, что, с другой стороны, власти Индии "пытаются сбалансировать энергетические потребности и поддержание связей с Москвой без дополнительного обострения отношений с президентом США".
Агентство Reuters сообщает, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии закупил вместо российской нефть у США, Канады и с Ближнего Востока. И напирает на то, что на прошлой неделе индийским НПЗ было предложено подготовить планы по закупке нефти за пределами России. "Государственные переработчики получили задание наметить, откуда и в каких объемах можно будет поставлять альтернативную нефть, если российские поставки будут прерваны. Один из источников охарактеризовал это как планирование на случай чрезвычайной ситуации", – утверждает агентство.
Но индийский премьер Нарендра Моди в ответ на критику Трампа и чиновников американской администрации заявил о приоритете нацинтересов своей страны: "Страны заботятся только о своих собственных интересах. Индия станет третьей по величине экономикой в мире. Интересы наших фермеров и мелких предприятий имеют первостепенное значение".
А издание Global Times, ссылаясь на индийские источники и советника президента Бразилии, сообщило, что несмотря на продолжающиеся угрозы Трампа и, игнорируя его тарифы и требования, Индия и Бразилия продолжают закупать российскую нефть.
Во-вторых, стороны – США с холуями и Россия – ощетинились предупредительными силовыми мероприятиями. Трамп послал куда-то две атомные подлодки США, чтобы давить на Россию.
Сенаторы США предложили ввести санкции против Китая за "поддержку российской СВО" и предложили к рассмотрению законопроект STOP China and Russia Act, направленный на введение санкций против Пекина за помощь России. Этот дурацкий документ требует от Белого дома в течение 180 дней определить, оказывает ли Китай помощь, способствующую "нарушению территориальной целостности Украины", и потом для начала на год ввести санкции против китайских компаний и банков, включая блокировку активов, ограничение доступа к американской финансовой системе и запрет на экспорт технологий. До полного прекращения поддержки России со стороны Китая и полного вывода российских войск с Украины.
В то же время, как сообщила Служба внешней разведки (СВР) России, Великобритания планирует руками диверсантов и террористов из ВСУ осуществить на море провокации против судов, перевозящих российские энергоносители. Предлагается взорвать танкер с нефтью или на каком-нибудь проливе или в каком-нибудь порту. В Лондоне уверены, что толчком в борьбе с Россией должен стать "резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству".
Чтобы, значит, развернуть массированную кампанию против "теневого флота" России и получить формальное основание для принятия новых ограничений и вмешательства в поставки энергоресурсов из России.
Россия не осталась к этим приготовлениям индифферентной. Она для начала:
– на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме Путин невзначай сообщил, что в серийное производство запущен гиперзвуковой ракетный комплекс "Орешник" с баллистической ракетой средней дальности. Из открытого доступа известны некоторые технические характеристики этой штуковины: максимальная дальность стрельбы комплекса составляет 5500 км, скорость полета ракеты на маршевом участке достигает 10 Мах (около 3 км/с), масса боевой части — 1,5 т, тротиловый эквивалент ядерной боевой части "Орешника" составляет 900 Кт, а расчетное время полета ракеты до штаба Объединенных вооруженных сил НАТО в бельгийском Монсе — не более 17 минут;
– МИД России сообщило, что она больше не считает себя связанной односторонним мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования, что было предусмотрено договором об этом от 1987 года и тем самым мораторием, которым Россия по доброй воле сама себя ограничила. А теперь считает, что условий для моратория нет – американские подлодки шастают где ни попадя. А "Орешник" – из РСМД и бьет на 5,5 тыс км – многим хватит.
И вот накануне встречи стало известно, что замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, обвиняя всех в экономическом антиамериканизме, зачем-то сообщал, что Трамп рассматривает "все варианты дипломатического, финансового и иного урегулирования" войны на Украине.
А значит, если урегулировать все военные вопросы, то и до тарифной и санкционной войны дело доводить не стоит. И можно повременить с давлением на Индию и Китай.
И означает это одно, что Келлог в Киеве и Уиткофф в Москве, не исключено будут об этом и договариваться. Чтобы пока не воевать, а разделить мир на сферы влияния или вообще освободить его из-под жезла "единственного полицейского" из США и дать всем возможность развиваться равноправно, взаимовыгодно, без чьего-либо диктата.
Это и будет тот многополярный мир, о котором так много говорят в последнее время. И не так и важно, сколько центров силы будет – три (США, Китай и Россия) или четыре-пять-шесть (с Индией, Бразилией и ЮАР). Главное, что силу можно будет применить для развития, а не для взаимного уничтожения. И никто не будет определен под убой, как жертвенный телок…
…Это, конечно, на утопию похоже, но надежда-то умирает последней…
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