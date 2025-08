https://ukraina.ru/20250805/nikomu-ne-nuzhen-zhertvennyy-telok--kto-kak-i-kogda-podelit-i-stabiliziruet-etot-mir-po-novomu-1066492263.html

Никому не нужен жертвенный телок. Кто, как и когда поделит и стабилизирует этот мир по-новому

Никому не нужен жертвенный телок. Кто, как и когда поделит и стабилизирует этот мир по-новому - 05.08.2025 Украина.ру

Никому не нужен жертвенный телок. Кто, как и когда поделит и стабилизирует этот мир по-новому

В удивительное время мы живем, потому что, слава богу, растет понимание необходимости компромисса в ситуации, когда кто-то один по-прежнему хочет подмять этот мир под себя и даже предпринимает такие попытки, а все остальные – против, потому что агрессора не боятся. Уже не боятся.

2025-08-05T15:58

2025-08-05T15:58

2025-08-05T16:15

россия

владимир путин

украина

владимир зеленский

сша

дональд трамп

белый дом

кремль

индия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/05/1066494835_0:113:800:563_1920x0_80_0_0_092431971dac7c9bb979dbe74f333853.jpg

Как показал опыт двух мировых войн, мир очень хорошо делится, когда кровопролитные схватки выявляют победителей, которые начинают рулить всем, и побежденных, за счет которых и идет эта тризна. Если же войны не желать, то нужно договариваться и искать взаимоприемлемый и устраивающий всех компромисс. Это сегодня кажется невозможным из-за твердокаменной неуступчивости сторон.И сейчас все заговорили, что Третья мировая война уже началась и идет пока в безъядерном исполнении потому, что США вдруг опять вознамерились вернуть себе единоличное лидерство и нагнуть всех остальных. Точнее – в Вашингтоне вспомнили, что они победили СССР в холодной войне, стали единоличным лидером-полицейским (жандармом), в высокомерии своем почивали на лаврах и прозевали (или ничего не смогли сделать, чтобы остановить процессы), что в мире возрождаются, становятся на ноги и уже не нуждаются в опеке и кураторстве новые центры силы. Вернее – и новые, и старые.А они уже есть. Кроме России, которая очнулась от летаргии страны, униженной и оскорбленной и накормленной ножками Буша и чупа-чупсом, в мире заявили о готовности иметь и защищать свои национальные интересы Китай и Индия в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), Бразилия в Латинской Америке, даже ЮАР в Африке. И все вместе они составили так называемое мировое большинство (иногда – Глобальный Юг), которое больше не хочет мириться с гегемонизмом меньшинства – "золотого миллиарда" коллективного Запада, к которому примкнули Япония, Австралия и американские сателлиты рангом поменьше.И тогда встрепенулись уже США. Особенно при новом их президенте Дональде Трампе, обуреваемом идеей снова сделать Америку великой. За чужой счет разумеется, потому что и Трамп, как оказалось, хоть и видит необходимость новой индустриализации своей страны, но не знает, как это сделать, если не обдирать других.Вот для того, чтобы вернуть всех к ноге, Трамп и затеял тарифную войну со всем миром, которая должна привести к заключению новых сделок всех стран с США и начать кормить их собой в новых условиях и как бы на законных началах.На 8 августа 2025 года намечен "час Ч", когда все в мире окончательно должны признать лидерство США, иначе они введут тарифы против России и накажут вторичными санкциями всех, кто позволяет себе потреблять российские энергоносители – нефть и газ. Триггером этих процессов, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, станет тоже 8 августа – Трамп хочет, чтобы в этот день соглашение о перемирии и прекращении огня подписали между собой Украина и Россия. Если нет, то США, говорит Трамп, готовы на санкции и тарифную войну.В полной мере это касается и энергоносителей из Ирана, который тоже особо не жалуют в США и даже уже коротко бомбили. А в первую очередь запреты касаются Китая и Индии, которые потребляют российские и иранские ресурсы и, по мнению Вашингтона, таким образом спонсируют войну России на Украине.Например, 80-90% иранской нефти идет именно в Китай, а в апреле импорт российской нефти в КНР вырос на 20%, достигнув 1,3 млн баррелей в день. И как пишет The Economic Times, ссылаясь на данные аналитического центра Kpler, Индию ожидают многомиллиардные убытки при отказе от российской нефти. Потому что на данный момент российская нефть покрывает от 32% до 40% потребностей Индии, а это позволяет стране удерживать относительно низкие цены на топливо и снижать общие затраты на энергоресурсы.Вот так вот лихо закручен сюжет. И, чтобы как-то его раскрутить, Трамп сообщил, что Россия попросила его прислать в Москву переговорщика и всё обсудить. И, по возможности, предотвратить войну. И торгово-тарифную, и горячую, которая вполне может стать продолжением схватки на экономическом поприще.Москва ни опровергла, ни подтвердила свою просьбу о посланце из-за океана, а Трамп якобы заявил советникам, что, по его мнению, поездка будет "бесполезной". Но тем не менее командировал в Москву на 6-7 августа сего года своего спецпредставителя Стива Уиткоффа, у которого, как показывает история, сложились неплохие деловые отношения с президентом России Владимиром Путиным.А параллельно, сообщают СМИ, другой спецпредставитель президента Трампа Кит Келлог в ближайшие дни посетит Киев. Это произойдет параллельно с визитом в Москву Уиткоффа и на фоне его визита. Или в дополнение к нему, для синхронного учета позиций противоборствующих Москвы и Киева.И вот в таких условиях стороны, на мой взгляд, и могут договориться о контурах будущего компромисса. По двум актуальным принципам: 1) не хочешь войны – договаривайся о мире; 2) не можешь владеть миром один, а владеть чем-то непременно хочешь – договаривайся и об этом.Основания для компромисса есть. Во-первых, все угрозы Трампа о наказании непокорной планеты тарифами и санкциями не возымели должного действия – их никто из тех, кому они были адресованы, не испугался. Китай, как напоминает Associated Press, официально отверг требование США прекратить закупку нефти в России и Иране. И согласен решительно защищать свой "суверенитет, безопасность и интересы развития". "Китай всегда будет обеспечивать свое энергоснабжение таким образом, чтобы это соответствовало нашим национальным интересам", – сказано в заявлении МИД этой страны.Так же поступило и индийское руководство. Хотя, на что особо напирают западные СМИ, и с оговорками, с одной стороны, по данным издания Bloomberg, в Индии не давали указаний нефтеперерабатывающим заводам страны отказаться от российской нефти. "Никакого решения о прекращении импорта из России пока не принято. Как государственные, так и частные НПЗ могут закупать нефть у предпочитаемых поставщиков, и эти закупки остаются коммерческими решениями", – пишут журналисты. Но напоминают, что, с другой стороны, власти Индии "пытаются сбалансировать энергетические потребности и поддержание связей с Москвой без дополнительного обострения отношений с президентом США".Агентство Reuters сообщает, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии закупил вместо российской нефть у США, Канады и с Ближнего Востока. И напирает на то, что на прошлой неделе индийским НПЗ было предложено подготовить планы по закупке нефти за пределами России. "Государственные переработчики получили задание наметить, откуда и в каких объемах можно будет поставлять альтернативную нефть, если российские поставки будут прерваны. Один из источников охарактеризовал это как планирование на случай чрезвычайной ситуации", – утверждает агентство.Но индийский премьер Нарендра Моди в ответ на критику Трампа и чиновников американской администрации заявил о приоритете нацинтересов своей страны: "Страны заботятся только о своих собственных интересах. Индия станет третьей по величине экономикой в мире. Интересы наших фермеров и мелких предприятий имеют первостепенное значение".А издание Global Times, ссылаясь на индийские источники и советника президента Бразилии, сообщило, что несмотря на продолжающиеся угрозы Трампа и, игнорируя его тарифы и требования, Индия и Бразилия продолжают закупать российскую нефть.Во-вторых, стороны – США с холуями и Россия – ощетинились предупредительными силовыми мероприятиями. Трамп послал куда-то две атомные подлодки США, чтобы давить на Россию.Сенаторы США предложили ввести санкции против Китая за "поддержку российской СВО" и предложили к рассмотрению законопроект STOP China and Russia Act, направленный на введение санкций против Пекина за помощь России. Этот дурацкий документ требует от Белого дома в течение 180 дней определить, оказывает ли Китай помощь, способствующую "нарушению территориальной целостности Украины", и потом для начала на год ввести санкции против китайских компаний и банков, включая блокировку активов, ограничение доступа к американской финансовой системе и запрет на экспорт технологий. До полного прекращения поддержки России со стороны Китая и полного вывода российских войск с Украины.В то же время, как сообщила Служба внешней разведки (СВР) России, Великобритания планирует руками диверсантов и террористов из ВСУ осуществить на море провокации против судов, перевозящих российские энергоносители. Предлагается взорвать танкер с нефтью или на каком-нибудь проливе или в каком-нибудь порту. В Лондоне уверены, что толчком в борьбе с Россией должен стать "резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству".Чтобы, значит, развернуть массированную кампанию против "теневого флота" России и получить формальное основание для принятия новых ограничений и вмешательства в поставки энергоресурсов из России.Россия не осталась к этим приготовлениям индифферентной. Она для начала:– на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме Путин невзначай сообщил, что в серийное производство запущен гиперзвуковой ракетный комплекс "Орешник" с баллистической ракетой средней дальности. Из открытого доступа известны некоторые технические характеристики этой штуковины: максимальная дальность стрельбы комплекса составляет 5500 км, скорость полета ракеты на маршевом участке достигает 10 Мах (около 3 км/с), масса боевой части — 1,5 т, тротиловый эквивалент ядерной боевой части "Орешника" составляет 900 Кт, а расчетное время полета ракеты до штаба Объединенных вооруженных сил НАТО в бельгийском Монсе — не более 17 минут;– МИД России сообщило, что она больше не считает себя связанной односторонним мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования, что было предусмотрено договором об этом от 1987 года и тем самым мораторием, которым Россия по доброй воле сама себя ограничила. А теперь считает, что условий для моратория нет – американские подлодки шастают где ни попадя. А "Орешник" – из РСМД и бьет на 5,5 тыс км – многим хватит.И вот накануне встречи стало известно, что замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, обвиняя всех в экономическом антиамериканизме, зачем-то сообщал, что Трамп рассматривает "все варианты дипломатического, финансового и иного урегулирования" войны на Украине.А значит, если урегулировать все военные вопросы, то и до тарифной и санкционной войны дело доводить не стоит. И можно повременить с давлением на Индию и Китай.И означает это одно, что Келлог в Киеве и Уиткофф в Москве, не исключено будут об этом и договариваться. Чтобы пока не воевать, а разделить мир на сферы влияния или вообще освободить его из-под жезла "единственного полицейского" из США и дать всем возможность развиваться равноправно, взаимовыгодно, без чьего-либо диктата.Это и будет тот многополярный мир, о котором так много говорят в последнее время. И не так и важно, сколько центров силы будет – три (США, Китай и Россия) или четыре-пять-шесть (с Индией, Бразилией и ЮАР). Главное, что силу можно будет применить для развития, а не для взаимного уничтожения. И никто не будет определен под убой, как жертвенный телок……Это, конечно, на утопию похоже, но надежда-то умирает последней…Еще на эту тему читайте в статье "Трамп оказался в ловушке собственного ультиматума Москве. Главные новости к 23:00 "

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250805/greg-vayner-esli-putin-podarit-trampu-peremirie-s-ukrainoy-vstrecha-v-kitae-stanet-trekhstoronney-1066455189.html

https://ukraina.ru/20250804/1066398327.html

https://ukraina.ru/20250730/sanktsii-v-otnoshenii-rossiyskoy-nefti-nachnut-kusatsya-zayavil-kellog-1066150950.html

россия

украина

сша

кремль

индия

китай

бразилия

юар

киев

москва

вашингтон

великобритания

лондон

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

россия, владимир путин, украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, белый дом, кремль, индия, китай, бразилия, юар, нефть, газ, российский газ, стив уиткофф, кит келлог, киев, москва, вашингтон, великобритания, лондон, торговая война, война, вторая мировая война, первая мировая война, ядерная война, моди нарендра, александр лукашенко, белоруссия, рсмд, мид, нпз, bloomberg, мнения