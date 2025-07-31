https://ukraina.ru/20250731/200-tysyach-dezertirov-voennyy-ekspert-rasskazal-kak-massovoe-begstvo-s-fronta-podryvaet-vsu-1066233824.html

200 тысяч дезертиров: военный эксперт рассказал, как массовое бегство с фронта подрывает ВСУ

200 тысяч дезертиров: военный эксперт рассказал, как массовое бегство с фронта подрывает ВСУ - 31.07.2025 Украина.ру

200 тысяч дезертиров: военный эксперт рассказал, как массовое бегство с фронта подрывает ВСУ

Ситуация с дезертирством в ВСУ достигла угрожающих масштабов, что создает дополнительные проблемы на фронте. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру

2025-07-31T16:43

2025-07-31T16:43

2025-07-31T16:43

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По словам эксперта, около 200 тысяч украинских военнослужащих самовольно покинули свои части. "Это сформировало еще одну линию потерь, которая начинает превышать потери убитыми и ранеными", – пояснил Норин. Такие масштабы бегства личного состава свидетельствуют о глубоком кризисе морального духа в украинской армии.Военный аналитик отметил, что массовое дезертирство приводит к повышенной нагрузке на оставшийся личный состав. "У Украины серьезный кризис под Покровском, но это лишь часть проблемы. По всему фронту действует принцип: "хвост вытащил – нос увяз"", – добавил он. Эта ситуация создает эффект домино, когда попытки залатать одну брешь в обороне немедленно создают уязвимости на других участках.Норин подчеркнул, что попытки стабилизировать ситуацию на одном участке фронта неизбежно ослабляют другие направления. "Они могут остановить наше наступление под Покровском, но тогда у них обвалятся Сумы", – отметил эксперт. По его словам, командование ВСУ оказалось перед неразрешимой дилеммой – куда направлять ограниченные резервы.Отсутствие стратегических резервов лишает украинскую армию возможности перехватить инициативу, оставляя ее в пассивной обороне. "Не похоже, чтобы в тылу пряталась крупная группировка, способная атаковать", – резюмировал собеседник издания. Полный текст материала "Военный эксперт Евгений Норин: Если ВСУ все же удержат и Покровск, и Сумы, то потеряют Купянск и Орехов" на сайте Украина.ру.О том, насколько Украине хватит нынешних людских ресурсов — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250731/1066231342.html

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