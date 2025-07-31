200 тысяч дезертиров: военный эксперт рассказал, как массовое бегство с фронта подрывает ВСУ - 31.07.2025 Украина.ру
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200 тысяч дезертиров: военный эксперт рассказал, как массовое бегство с фронта подрывает ВСУ
200 тысяч дезертиров: военный эксперт рассказал, как массовое бегство с фронта подрывает ВСУ - 31.07.2025 Украина.ру
200 тысяч дезертиров: военный эксперт рассказал, как массовое бегство с фронта подрывает ВСУ
Ситуация с дезертирством в ВСУ достигла угрожающих масштабов, что создает дополнительные проблемы на фронте. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру
2025-07-31T16:43
2025-07-31T16:43
новости
украина
купянск
сумы
евгений норин
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дезертирство
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По словам эксперта, около 200 тысяч украинских военнослужащих самовольно покинули свои части. "Это сформировало еще одну линию потерь, которая начинает превышать потери убитыми и ранеными", – пояснил Норин. Такие масштабы бегства личного состава свидетельствуют о глубоком кризисе морального духа в украинской армии.Военный аналитик отметил, что массовое дезертирство приводит к повышенной нагрузке на оставшийся личный состав. "У Украины серьезный кризис под Покровском, но это лишь часть проблемы. По всему фронту действует принцип: "хвост вытащил – нос увяз"", – добавил он. Эта ситуация создает эффект домино, когда попытки залатать одну брешь в обороне немедленно создают уязвимости на других участках.Норин подчеркнул, что попытки стабилизировать ситуацию на одном участке фронта неизбежно ослабляют другие направления. "Они могут остановить наше наступление под Покровском, но тогда у них обвалятся Сумы", – отметил эксперт. По его словам, командование ВСУ оказалось перед неразрешимой дилеммой – куда направлять ограниченные резервы.Отсутствие стратегических резервов лишает украинскую армию возможности перехватить инициативу, оставляя ее в пассивной обороне. "Не похоже, чтобы в тылу пряталась крупная группировка, способная атаковать", – резюмировал собеседник издания. Полный текст материала "Военный эксперт Евгений Норин: Если ВСУ все же удержат и Покровск, и Сумы, то потеряют Купянск и Орехов" на сайте Украина.ру.О том, насколько Украине хватит нынешних людских ресурсов — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250731/1066231342.html
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купянск
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наступление на сумы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, купянск, сумы, евгений норин, вооруженные силы украины, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, дезертирство , покровск/красноармейск, спецоперация, наступление, наступление на сумы
Новости, Украина, Купянск, Сумы, Евгений Норин, Вооруженные силы Украины, СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, дезертирство , Покровск/Красноармейск, Спецоперация, наступление, наступление на Сумы

200 тысяч дезертиров: военный эксперт рассказал, как массовое бегство с фронта подрывает ВСУ

16:43 31.07.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Ситуация с дезертирством в ВСУ достигла угрожающих масштабов, что создает дополнительные проблемы на фронте. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру
По словам эксперта, около 200 тысяч украинских военнослужащих самовольно покинули свои части. "Это сформировало еще одну линию потерь, которая начинает превышать потери убитыми и ранеными", – пояснил Норин.
Такие масштабы бегства личного состава свидетельствуют о глубоком кризисе морального духа в украинской армии.
Военный аналитик отметил, что массовое дезертирство приводит к повышенной нагрузке на оставшийся личный состав. "У Украины серьезный кризис под Покровском, но это лишь часть проблемы. По всему фронту действует принцип: "хвост вытащил – нос увяз"", – добавил он.
Эта ситуация создает эффект домино, когда попытки залатать одну брешь в обороне немедленно создают уязвимости на других участках.
Норин подчеркнул, что попытки стабилизировать ситуацию на одном участке фронта неизбежно ослабляют другие направления. "Они могут остановить наше наступление под Покровском, но тогда у них обвалятся Сумы", – отметил эксперт.
По его словам, командование ВСУ оказалось перед неразрешимой дилеммой – куда направлять ограниченные резервы.
Отсутствие стратегических резервов лишает украинскую армию возможности перехватить инициативу, оставляя ее в пассивной обороне. "Не похоже, чтобы в тылу пряталась крупная группировка, способная атаковать", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Евгений Норин: Если ВСУ все же удержат и Покровск, и Сумы, то потеряют Купянск и Орехов" на сайте Украина.ру.
О том, насколько Украине хватит нынешних людских ресурсов — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
16:01
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный ДонбассЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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17:13Очередная провокация: как ВСУ пытаются скрыть халатность со взрывом склада
17:07Правда против пропаганды: украинские СМИ отрицают освобождение Часового Яра
17:02Дроны ВСУ атаковали приграничные села Брянской и Курской областей
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17:00"Дурилки картонные": Зеленский спасовал перед Западом и покатился вниз. Итоги 31 июля
16:54Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска
16:53Часов Яр после освобождения: город превращен в руины
16:47Какую авантюру сейчас готовят ВСУ и что начнётся, если Россия быстро займёт Покровск — Зимовский
16:43200 тысяч дезертиров: военный эксперт рассказал, как массовое бегство с фронта подрывает ВСУ
16:27Украинский генпрокурор заявил о разоблачении масштабной коррупции в лесной отрасли
16:23Жилой дом в Краматорске уничтожен в результате самоподрыва склада ВСУ в магазине на первом этаже
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16:08"Удалите безумную". Безуглую потребовали выгнать из Рады за поведение
16:01Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс
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