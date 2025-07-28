Российские военные ударили "Геранями" и ракетами по Украине - 28.07.2025 Украина.ру
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Российские военные ударили "Геранями" и ракетами по Украине
Российские военные ударили "Геранями" и ракетами по Украине - 28.07.2025 Украина.ру
Российские военные ударили "Геранями" и ракетами по Украине
Российские бойцы нанесли удары ракетами и беспилотниками по территории Украины, передает 28 июля телеграм-канал Украина.ру
2025-07-28T07:17
2025-07-28T07:19
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"Первые ракеты уже над Сумской областью. &lt;...&gt; "Герани" наносят удары по Хмельницкой области. &lt;...&gt; ВС РФ этим утром нанесли удары по целям врага в Виннице. &lt;...&gt; Ракетный удар нанесён по Староконстантинову. Там находится аэродром ВСУ. &lt;...&gt; В Кировограде пожар после прилетов", - говорится в постах.Несколькими часами ранее мы писали, что ночью ударам российских БПЛА "Герань" и ракет, запущенных со стратегических ракетоносцев ВКС ТУ-95 и Ту-160, подверглись объекты ВСУ и ВПК Украины в разных регионах.Еще до выхода стратегов на стартовые позиции ракетный удар был нанесен по Сумскому району Сумской области. Можно предположить, что цель была поражена "Искандером".ВС РФ также ударили "Геранями" по Черниговской, Винницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областям, по временно оккупированному Запорожью (многократно), по Киевской области и Киеву (многократно), по району Берестина (Харьковская), по Броварам и Бучанскому району (Киевская), по Прилукам (Черниговская), по н.п. Сарны (Ровненская), по Староконстантинову (аэродром ВСУ, многократно) и по Кировограду (многократно).Часть объектов в перечисленных регионах была поражена крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вкс
Новости, Украина, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВКС

Российские военные ударили "Геранями" и ракетами по Украине

07:17 28.07.2025 (обновлено: 07:19 28.07.2025)
 
© Украина.руГлавное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Украина.ру
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Российские бойцы нанесли удары ракетами и беспилотниками по территории Украины, передает 28 июля телеграм-канал Украина.ру
"Первые ракеты уже над Сумской областью. <...> "Герани" наносят удары по Хмельницкой области. <...> ВС РФ этим утром нанесли удары по целям врага в Виннице. <...> Ракетный удар нанесён по Староконстантинову. Там находится аэродром ВСУ. <...> В Кировограде пожар после прилетов", - говорится в постах.
Несколькими часами ранее мы писали, что ночью ударам российских БПЛА "Герань" и ракет, запущенных со стратегических ракетоносцев ВКС ТУ-95 и Ту-160, подверглись объекты ВСУ и ВПК Украины в разных регионах.
Еще до выхода стратегов на стартовые позиции ракетный удар был нанесен по Сумскому району Сумской области. Можно предположить, что цель была поражена "Искандером".
ВС РФ также ударили "Геранями" по Черниговской, Винницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областям, по временно оккупированному Запорожью (многократно), по Киевской области и Киеву (многократно), по району Берестина (Харьковская), по Броварам и Бучанскому району (Киевская), по Прилукам (Черниговская), по н.п. Сарны (Ровненская), по Староконстантинову (аэродром ВСУ, многократно) и по Кировограду (многократно).
Часть объектов в перечисленных регионах была поражена крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101.
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Заголовок открываемого материала
08:34Карта движения "Гераней" и ракет ВС РФ минувшей ночью
08:15Главное за ночь 28 июля
08:00"Мягкий диктатор": Антониу Салазар и его "новое государство"
07:54Первый авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в столице КНДР
07:32ПВО сбила украинские беспилотники над несколькими областями РФ
07:17Российские военные ударили "Геранями" и ракетами по Украине
07:00Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно
06:50"К 2030 году будет готово": Алексей Живов о военных приготовлениях Европы против России
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06:11"Герани" и ракеты со стратегов: ВС РФ атаковали объекты ВСУ в ночь на 28 июля
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