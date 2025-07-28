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Российские военные ударили "Геранями" и ракетами по Украине
Российские военные ударили "Геранями" и ракетами по Украине - 28.07.2025 Украина.ру
Российские военные ударили "Геранями" и ракетами по Украине
Российские бойцы нанесли удары ракетами и беспилотниками по территории Украины, передает 28 июля телеграм-канал Украина.ру
2025-07-28T07:17
2025-07-28T07:17
2025-07-28T07:19
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"Первые ракеты уже над Сумской областью. <...> "Герани" наносят удары по Хмельницкой области. <...> ВС РФ этим утром нанесли удары по целям врага в Виннице. <...> Ракетный удар нанесён по Староконстантинову. Там находится аэродром ВСУ. <...> В Кировограде пожар после прилетов", - говорится в постах.Несколькими часами ранее мы писали, что ночью ударам российских БПЛА "Герань" и ракет, запущенных со стратегических ракетоносцев ВКС ТУ-95 и Ту-160, подверглись объекты ВСУ и ВПК Украины в разных регионах.Еще до выхода стратегов на стартовые позиции ракетный удар был нанесен по Сумскому району Сумской области. Можно предположить, что цель была поражена "Искандером".ВС РФ также ударили "Геранями" по Черниговской, Винницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областям, по временно оккупированному Запорожью (многократно), по Киевской области и Киеву (многократно), по району Берестина (Харьковская), по Броварам и Бучанскому району (Киевская), по Прилукам (Черниговская), по н.п. Сарны (Ровненская), по Староконстантинову (аэродром ВСУ, многократно) и по Кировограду (многократно).Часть объектов в перечисленных регионах была поражена крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВКС
Российские военные ударили "Геранями" и ракетами по Украине
07:17 28.07.2025 (обновлено: 07:19 28.07.2025)
Российские бойцы нанесли удары ракетами и беспилотниками по территории Украины, передает 28 июля телеграм-канал Украина.ру
"Первые ракеты уже над Сумской областью. <...> "Герани" наносят удары по Хмельницкой области. <...> ВС РФ этим утром нанесли удары по целям врага в Виннице. <...> Ракетный удар нанесён по Староконстантинову. Там находится аэродром ВСУ. <...> В Кировограде пожар после прилетов", - говорится в постах.
Несколькими часами ранее мы писали, что ночью ударам российских БПЛА "Герань" и ракет, запущенных со стратегических ракетоносцев ВКС ТУ-95 и Ту-160, подверглись объекты ВСУ и ВПК Украины в разных регионах.
Еще до выхода стратегов на стартовые позиции ракетный удар был нанесен по Сумскому району Сумской области. Можно предположить, что цель была поражена "Искандером".
ВС РФ также ударили "Геранями" по Черниговской, Винницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областям, по временно оккупированному Запорожью (многократно), по Киевской области и Киеву (многократно), по району Берестина (Харьковская), по Броварам и Бучанскому району (Киевская), по Прилукам (Черниговская), по н.п. Сарны (Ровненская), по Староконстантинову (аэродром ВСУ, многократно) и по Кировограду (многократно).
Часть объектов в перечисленных регионах была поражена крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101.
Следите за новостями на сайте Украина.ру
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