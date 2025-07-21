https://ukraina.ru/20250721/otkryt-aeroport-v-simferopole--poka-eto-plokhaya-ideya-zhurnalist-o-riskakh-dlya-grazhdanskoy-aviatsii-1065604112.html

Открыть аэропорт в Симферополе – пока это плохая идея: журналист о рисках для гражданской авиации

Открыть аэропорт в Симферополе – пока это плохая идея: журналист о рисках для гражданской авиации - 21.07.2025 Украина.ру

Открыть аэропорт в Симферополе – пока это плохая идея: журналист о рисках для гражданской авиации

Массированные атаки украинских БПЛА вынуждают закрывать аэропорты, но простое возобновление их работы может привести к катастрофе Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин

2025-07-21T04:30

2025-07-21T04:30

2025-07-21T04:30

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Эксперт считает, что проблема не имеет простого решения. "К сожалению, у этой проблемы нет какого-то очевидного решения, помимо того, что надо бить по местам хранения и сборки БПЛА", — заявил Норин.Особую опасность, по его словам, представляет идея открытия аэропорта в Симферополе. "Это точно плохая идея, потому что Симферополь слишком близко находится к украинской территории. Противнику ничего не мешает послать туда не только дроны, но и ракеты", — пояснил он.Журналист предупредил о возможных негативных последствиях. "Что мы будем делать, если завтра по аэропорту "Атакамс" прилетит? Мы его снова закроем? А если в самолет попадут? А если самолеты столкнутся?"Норин подчеркнул сезонный фактор риска: "Тем более, в туристический сезон самолетов будет очень много". Это делает угрозу особенно актуальной в ближайшие месяцы, когда интенсивность авиаперевозок в Крыму традиционно возрастает.В итоге, по мнению эксперта, "поэтому пока текущая ситуация с авиасообщением сохранится".Полный текст интервью — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных участках фронта —в материале Дениса Рудометова "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум".

https://ukraina.ru/20250720/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-protivnik-pyatitsya-no-soprotivlyaetsya-za-schet-chego-1065552434.html

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