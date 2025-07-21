https://ukraina.ru/20250721/nachalis-polnomasshtabnye-boi-za-volchansk-alekhin-pro-strategicheskoe-znachenie-goroda-i-taktiku-shturma-1065604805.html

"Начались полномасштабные бои за Волчанск": Алехин про стратегическое значение города и тактику штурма

"Начались полномасштабные бои за Волчанск": Алехин про стратегическое значение города и тактику штурма - 21.07.2025 Украина.ру

"Начались полномасштабные бои за Волчанск": Алехин про стратегическое значение города и тактику штурма

Волчанск стал ареной ожесточенных уличных боев, где российские подразделения ведут планомерное наступление, выбивая ВСУ из ключевых объектов. О стратегическом значении города и тактике штурма рассказывает в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-07-21T06:55

2025-07-21T06:55

2025-07-21T06:55

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Алехин подчеркивает важность транспортной инфраструктуры города: "Наши штурмовые подразделения совершили стремительный рывок с плацдарма из северной части города, заняв территорию и позиции противника на маслоэкстракционном заводе и продвигаются к авто- и железнодорожным вокзалам". По его словам, контроль над этими объектами позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в районе Волчанска.Эксперт подробно описывает тактику боев: "Начались полномасштабные бои за южную часть Волчанска. Противник использует разрушенные здания как опорные пункты, но наши подразделения действуют методично, избегая лобовых атак"."Положение ВСУ осложняется тем, что они не могут оперативно перебрасывать подкрепления, — добавляет Алехин. — Наши подразделения контролируют подступы к городу, что затрудняет ротацию украинских сил". По его мнению, полный контроль над Волчанском откроет возможности для развития наступления вглубь обороны противника.Полный текст статьи Геннадия Алехина Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО —в материале "Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы".

https://ukraina.ru/20250719/rossiya-v-shage-ot-formulirovki-sleduyuschego-plokhogo-predlozheniya-k-chemu-gotovitsya-ukraine--kazakov-1065564256.html

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