Убийство полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве обросло версиями: от "российских агентов" до разборок между спецслужбами. СБУ заявила о ликвидации двух азербайджанцев, но детали скрывает. Британские СМИ винят ультраправых, а украинские источники — конфликт ЦРУ и MI6. Кем был Воронич и кому он мешал — главная загадка этого дела

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065073914_0:429:1280:1149_1920x0_80_0_0_14aa9ad8e0b092c2cb86950126cc54e2.jpg

В Киеве расстреляли полковника СБУ Ивана Воронича. Местные силовики убили двух подозреваемых — мужчину и женщину, оба являлись гражданами Азербайджана. Украинские власти заявили, что они были якобы российскими агентами. Сокрытие деталей громкого дела породило кучу слухов. Ответственность за ликвидацию Воронича взяли на себя самые разные группировки.Украинская версияУтром 10 июля Иван Воронич вышел из подъезда жилой многоэтажки во двор. В этот момент к нему подбежал мужчина и выстрелил пять раз из пистолета с глушителем. Очевидцы испугались и разбежались. Видеозапись опубликовали в соцсетях.По статье "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа…" возбудили уголовное дело. Из свидетелей — одна прохожая женщина и видеозапись. Гильзы на месте преступления якобы не нашли.Украинские журналисты назвали имена стрелка и его возможной сообщницы. Ими якобы оказались граждане Азербайджана 43-летний Гулализада Хагани и 34-летняя Нармин Гулиева. В интернет-изданиях опубликовали ориентировки с фотографиями.Через три дня в СБУ отчитались о проведении спецоперации по ликвидации убийц Воронича. По словам главы СБУ Василия Малюка, подозреваемых нашли и убили на месте потому, что они якобы оказали сопротивление."По результатам проведения негласных розыскных, активных контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы", — сказал он.По официальной версии СБУ, у убитых был некий куратор, который приказал следить за Вороничем, а потом передал им координаты схрона с пистолетом. Киллеры пытались скрыться, но их местонахождение где-то "на Киевщине" установили полицейские.Убитый Хагани пытался попасть на Украину еще в феврале 2025 года. Его не пропустили пограничники. Он предложил 100 евро, но его все равно развернули. Спустя какое-то время мужчине все же удалось въехать в страну. Вероятно, он перешел границу или нелегально, или кто-то взял за это деньги."Неплохо устроились украинские пограничники. Берут деньги с украинцев, которые бегут из Украины, чтобы выжить. Берут деньги с киллеров, которые едут в Украину убивать", — отметила журналистка Диана Панченко.Панченко опубликовала документ, из которого следует, что Хагани не пропустили из-за того, что с августа 2024 года по январь 2025 года он находился в России. Кроме этого, мужчина не смог "подтвердить цель запланированного пребывания на Украине". В подтверждение — фотография загранпаспорта.Гулиева, как утверждается, приехала на Украину из Молдавии в мае 2025 года.В этой истории пока что есть первый достоверный факт: иностранных граждан на территории Украины убили без суда. Российская общественность ожидала, что по теме убийства граждан Азербайджана на Украине выскажется президент Азербайджана Ильхам Алиев, но этого не произошло.Британская версияУбийство Воронича заинтересовало британских журналистов. К произошедшему они привязали свое давнее и многолетнее расследование в отношении американского радикального сообщества.Сотрудники старейшего издания The Guardian обвинили в преступлении "украинское крыло запрещенной на международном уровне ультраправой террористической организации, подозреваемой в связях с Россией". Они сослались на заявление авторов телеграм-канала White Phoenix, которые при помощи постов на украинской мове борются в Интернете "за чистоту" Украины вместе с несколькими тысячами подписчиков."Расстрел полковника СБУ – это не конец, а только начало. Мы будем продолжать нашу борьбу, пока справедливость не восторжествует. Мы призываем всех честных украинцев присоединиться к нам. Вместе мы сможем очистить Украину от коррупции, произвола и лжи", — говорится в сообщении White Phoenix.Авторов канала британские журналисты назвали ячейкой созданной в США в 2018 году праворадикальной группировки The Base. По их версии, организация несколько месяцев якобы предлагала деньги сторонникам или волонтерам за убийства и атаки критически важных объектов инфраструктуры Украины.Украина и The BaseЗа три месяца до ликвидации Воронича сотрудники The Guardian опубликовали статью об основателе The Base, гражданине США Ринальдо Назарро. По сути это перепечатка материала от 24 января 2020 года с добавлением голословных обвинений в адрес Кремля в якобы причастности к деятельности организации.Назарро, утверждают они, жил в США до того, как американские силовики задержали и провели обыски у семи участников The Base. Двух обвинили в изготовлении оружия и взрывчатки. Всего в заключении находятся девять членов группировки. Назарро якобы переехал в Россию.В октябре 2020 года два члена The Base пытались въехать на Украину с целью вступить в ряды ВСУ. Однако им отказали и запретили въезд на три года, а в СБУ заявили о предотвращении попытки создания "ячейки международной неонацистской группировки". То есть, члены The Base показались даже украинским силовикам слишком неонацистскими. И в том, что никакой ячейки на территории Украины нет, публично расписались."Сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задокументировали все попытки международных экстремистов создать свой филиал в нашей стране", — говорится в заявлении СБУ.Американские журналисты тогда нашли одного из депортированных соотечественников. Он рассказал им, что на территории Украины занимался благотворительной деятельностью "без всякого политического подтекста", а именно помощью жителям подконтрольной на тот момент ВСУ части Донбасса. С Украины его выслали из-за просроченной визы в тот момент, когда он покупал билеты домой.В то же время американские эксперты по вопросам безопасности и разведки заявляли, что многие ультраправые граждане США стекались на территорию Украины ради получения боевого опыта в рядах ВСУ. Информация о присутствии американских и других иностранных наемниках на стороне Украины многократно подтверждалась с 2014 года донецкими и луганскими ополченцами.Кроме этого, журналисты The Guardian пояснили, что против Назарро никогда не выдвигали публичных обвинений в каких-либо преступлениях."Насколько реально присутствие The Base на Украине в настоящее время, остаётся неясным и вряд ли будет значительным", — подчеркнули они.Кто такой Воронич?Иван Воронич — полковник СБУ, уроженец Закарпатской области, служил в Центре специальных операций "Альфа". В 2014 году принял участие в украинской агрессии против жителей Донбасса. По данным журналистов американской газеты New York Times, Воронич был серьёзно задействован в подготовке операции по вторжению ВСУ в Курскую область.Предположительно, Воронич входил в состав слитного подразделения, ответственного за операции в "серой" зоне между линиями разграничения конфликта. Американцы полагают, что Воронич имел отношение к убийству знаменитого командира донецких ополченцев Арсена Павлова (Моторолы) и к операции "Паутина" — когда украинские дроны атаковали объекты в России из ввезенных заранее в РФ грузовиков.Авторы White Phoenix утверждают, что Воронич с 2016 года принимал участие в боевых действиях против Республик Донбасса в районе Попасной (ЛНР). Там он занимался рейдерскими захватами предприятий, отметившись актами насилия по отношению к мирным жителям. Воронич обогащался за счет перемещений людей через линию соприкосновения. После Попасной Воронича направили в Славянск.По слухам из украинских источников, у Воронича был конфликт интересов с главой СБУ Василием Малюком. Воронича якобы продвигали на место Малюка сотрудники американского Центрального разведывательного управления. Это не нравилось сотрудникам офиса президента Украины и лично руководителю офиса Андрею Ермаку.Ликвидировавшие Воронича киллеры не сразу покинули Украину только потому, что якобы были уверены в том, что их подстрахуют. В результате получилось так, что в СБУ знали их местонахождение, и вместо подстраховки расстреляли."Источник дополняет, что киллер связан не с русской, а с азербайджанской мафией, которая на все 100% связана и подконтрольна Баку. С азербайджанцами плотно работают британцы/Ермак. Убирали просто опасного конкурента и настоящего профессионала", — утверждают авторы телеграм-канала "Легитимный".Авторы "ЗеРада" обратили внимание на схожесть дела Воронича с убийством члена украинской делегации на переговорах с Россией в 2022 году Дениса Киреева. По версии авторов, сотрудники СБУ и тогда, и сейчас действовали в интересах Великобритании. А ликвидация Воронича, вероятно, указывает на "войну спецслужб ЦРУ и Ми-6 прямо внутри СБУ".ИтогиТаким образом убийство полковника СБУ Ивана Воронича породило множество версий. Ни одна из них не выглядит убедительно. Украинские заявления о "российских агентах" не выдерживают никакой критики из-за отсутствия какой-либо доказательной базы. Британская версия про американскую группировку, якобы связанную с Москвой, опровергается британскими же журналистами.Сам Воронич был достаточно знаковой фигурой: участник боевых действий в Донбассе, возможный организатор диверсий в России и, по некоторым данным, ставленник ЦРУ в СБУ. Его устранение могло быть как местью за прошлые операции, так и результатом внутренней борьбы в украинских спецслужбах.Главный итог — история с убийством Воронича остается темной и запутанной. Власти Украины не заинтересованы в прозрачном расследовании (как и в расследовании в принципе), а альтернативные версии лишь усиливают подозрения в прикрытии реальных заказчиков. Пока ясно одно: в украинских силовых структурах идет скрытая война, где ликвидация высокопоставленных офицеров становится частью большой игры.

