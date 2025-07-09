Вера Инбер: 135 лет племяннице Троцкого, ставшей лауреатом Сталинской премии
10 июля 1890 года в Одессе, в семье купца II гильдии, владельца типографии и научного издательства "Mathesis" Моисея Липовича Шпенцера родилась дочь Вера. Позднее она возьмёт фамилию Инбер и станет популярным русским литератором. Песни про Джонни и девушку из Нагасаки до сих пор поют, часто не подозревая, кто является автором слов
Двоюродным братом отца девочки Веры, всего на десять с небольшим лет старше её, был Лейба Давидович Бронштейн. Когда Вера была совсем маленькой, он жил в их доме, а затем много путешествовал и присылал родне письма с марками из разных стран. Вскоре его узнает весь мир, но уже как товарища Троцкого. В книге "Моя жизнь" товарищ Троцкий вспоминает о М. Шпенцере так: "племянник матери, Моисей Филиппович Шпенцер, умный и хороший человек". В 60-е годы её спрашивали, не родная ли она племянница Троцкого, и она кокетливо отвечала: "к сожалению, только двоюродная".
В семье Шпенцеров и их родственников говорили по-русски, идиш был не в чести. Троцкий говорил, что в детстве он разговаривал на украинском и русском, а не на идиш.
Вера училась в гимназии Шольп, затем в гимназии Пашковской. Писать стихи начала, нося гимназический передник. Позднее она вспоминала:
"В 15 лет я писала: Упьемтесь же этой единственной жизнью, Потому что она коротка. Дальше призывала к роковым переживаниям, буйным пирам и наслаждениям, так что мои родители даже встревожились".
Позднее она посещала историко-филологический факультет одесских Высших женских курсов. Несмотря на свой маленький рост, Вера обладала сильным характером, была не только заводилой и организатором среди сверстниц, но и писала сценарии студенческих капустников.
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Ее первые публикации в одесских газетах относятся к 1910 году. Тогда же на её стихи появились первые песни, которые позднее исполняли Вертинский и Высоцкий.
Чтобы укрепить здоровье дочери, родители отправили Верочку сначала в Швейцарию, а затем во Францию, где и начался самый романтический период жизни Веры. В Париже она за свой счёт издаёт книгу "Печальное вино". Сборник очень понравился Александру Блоку и Илье Эренбургу.
Там, за границей, она встречает Натана Инбера и рожает дочь Жанну. С тех пор Вера фамилию не меняла, и в выходных данных её книг неизменно стояло: "Инбер Вера Михайловна", хотя она ещё дважды выходила замуж.
В 1914 году Вера Инбер возвращается в Одессу. В её доме собирались одесские и московские писатели. Инбер выступала с докладами о парижских и бельгийских поэтах в Литературно-артистическом клубе. Поэт А. Бикс вспоминал:
"Дом Инберов был своего рода филиалом "Литературки". И там всегда бывали Толстые(Алексей Николаевич с Наталией Карандиевской — ред.), Волошин и другие приезжие гости. Там царила Вера Инбер, которая читала за ужином свои очень женственные стихи".
Примерно тогда же её припечатал молодой Маяковский:
"Ах, у Инбер! Ах, у Инбер!
Что за глазки, что за лоб!
Все глядел бы, все глядел бы,
Любовался на неё б!"
В 1919 году Натан уехал в Константинополь. Вера последовала за ним, но быстро вернулась: любовь прошла, а жить в эмиграции не хотелось.
Жизнь с маленькой дочерью в 1920 году описана ею в автобиографической повести "Место под солнцем". В то время Вера писала пьески для театра "КРОТ" (Конфрерия Рыцарей Острого Театра). Об одной из таких пьес — "Ад в раю" — вспоминала дебютировавшая в "КРОТе" Рина Зелёная, бывшая тогда еще просто Катей. Инбер не только была драматургом, но и сама играла роли и исполняла песни на свои стихи.
В начале двадцатых годов Вера Инбер одну за другой выпускает книги стихов для взрослых и детей, пишет очерки и рассказы. Она примкнула к группе поэтов и писателей, которые называли себя "конструктивистами", и вышла замуж за известного электрохимика, профессора Александра Фрумкина.
Одесскую известность ей принесли стихи на смерть В.И. Ленина "Пять ночей и дней". Сама Инбер говорила, что ее подлинная писательская биография началась с выхода сборника "Цель и путь", вышедшего в 1925 году. В него вошли не только ленинский реквием и лирика, но и стихи, посвященные тому, кто для неё просто "дядя Лев". Например, такие:
"При свете ламп в зеленом свете
Обычно на исходе дня
В шестиколонном кабинете
Вы принимаете меня.
Затянут стол сукном червонным,
И точно пушки на скале,
Четыре грозных телефона
Блестят на письменном столе…
…И наклонившись над декретом,
И лоб рукою затеня,
Вы забываете об этом,
Как будто не было меня…"
В 1924-26 годах Инбер работала в Париже, Брюсселе и Берлине корреспондентом московских газет. В 1926 году вышел её первый сборник рассказов "Мальчик с веснушками".
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"Литературный центр конструктивистов", к которому примкнула в Москве Вера Инбер, утверждая господствующую роль техники в современной жизни, декларировал, что произведение искусства должно отвечать всем требованиям технической конструкции с максимальным функциональным использованием каждой из его частей. В эту группу на разных этапах её существования входили: Владимир Луговской, Эдуард Багрицкий, Николай Ушаков, Николай Адуев, Борис Агапов и некоторые другие.
К конструктивистам её завела новая любовь, и это была не любовь к технике. Дочь поэта Ильи Сельвинского Татьяна в своих воспоминаниях писала, что отца и Веру Инбер связывали многолетние любовные отношения.
Маяковский, по утверждению критика Корнелия Зелинского, хотел было объединить ЛЕФ с конструктивистами:
"В каждой литературной группе, должна существовать дама, которая разливает чай. У нас разливает чай Лиля Юрьевна Брик. У вас разливает чай Вера Михайловна Инбер. В конце концов, они это могут делать по очереди. Важно, кому разливать чай. Во всём остальном мы с вами договоримся".
Мужики бы договорились между собой, но не эти дамы. Они не выносили друг друга они до самой смерти Инбер.
Троцкий был сброшен с политического Олимпа, а его племянница уцелела на литературном. Товарищ Сталин почему-то её не тронул, но и она продолжала творить вполне в русле установок партии, а затем и социалистического реализма. И не только в стихах и прозе.
В 1933 году группа советских литераторов отправилась в командировку на строительство Беломорканала, организованную НКВД и лично товарищем Ягодой. Авторам будущей книги предложили представить работу ссыльных как увлекательный труд в очень комфортных условиях. Одной из авторов вышедшей под редакцией Максима Горькогокниги "Беломорско-Балтийский канал имени Сталина" была Вера Инбер.
Некоторые исследователи заявляли, что именно её донос на поэта Павла Васильева стал причиной его ареста и расстрела, но это не так. Он был патологическим антисемитом, оскорбил Инбер, и та пожаловалась. Но было это за несколько лет до уничтожения поэта.
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В 1939 году вместе с большой группой писателей Вера Инбер представлена к награждению и получила "Знак Почёта".
Существует легенда, будто просматривая представление, Сталин спросил: "А почему в списке нет товарища Веры Инбер? Разве она плохой поэт? И не заслуживает ордена?" Вождю напомнили, что Вера близкая родственница Троцкого. "И все-таки, я думаю, мы должны наградить товарища Веру Инбер. Она никак не связана с врагом народа Троцким".
Война началась тогда, когда Вера Инбер в третий раз вышла замуж. Её избранником стал ректор ленинградского мединститута профессор Илья Страшун, с которым поэтесса поехала в Ленинград, отправив дочь и внука в эвакуацию. Вера Михайловна всегда была рядом, поддерживая мужа в тяжёлые минуты.
Она вела дневник, описывая каждый страшный блокадный день. Во время Ленинградской блокады Инбер написала поэму "Пулковский меридиан", которая была удостоена Сталинской премии.
В осажденном городе она узнала о том, что умер ее годовалый внук. Среди записей в дневнике были и такие: "27 января 1942. Сегодня Мишеньке исполнился год". "19 февраля 1942. Получила письмо дочери, отправленное еще в декабре, из которого узнала о смерти внука, не дожившего до года. Переложила погремушку, напоминающую о внуке, в письменный стол".
Веру Инбер избрали в правление Союза писателей СССР и назначили председателем секции поэзии, а также ввели в редколлегию журнала "Знамя". Она приобрела дачу и большую квартиру в центре Москвы.
И тогда она развернулась по полной.
В начале 30-х годов поэт Леонид Мартынов был обвинён в том, что якобы с группой сообщников добивался отделения от России Сибири. Мартынова посадили, но выпустили ещё при жизни Сталина.
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Вера Инбер усмотрела в ней выпады против строя и опубликовала в "Литературной газете" погромную статью "Нам с вами не по пути, Мартынов!". Тираж книги был уничтожен, самого Мартынова надолго отлучили и перевели исключительно в переводчики. Там она тоже ему мешала заработать, видя в поэте конкурента, — Инбер и сама переводила Тараса Шевченко, Максима Рыльского (украинскому научили Троцкий со своей матерью), Поля Элюара (французский знала с детства в совершенстве), Шандора Петефи и Яна Райниса(по подстрочникам).
В том же году она присоединилась к травле Михаила Зощенко и Анны Ахматовой. Позднее, когда Анне Андреевне была присуждена премия лучшего поэта века, кто-то из чиновников уговаривал её не ехать в Италию, чтобы от её имени представительство вела Инбер. Ахматова сказала: "Вера Михайловна Инбер может представительствовать от моего имени только в преисподней".
В связи с "делом врачей" её муж академик Страшун попал в психиатрическую больницу. Потом Илья Давидович попритих вплоть до своей смерти в 1967 году.
В конце октября 1958 года состоялся литературный суд над поэтом Борисом Пастернаком. Вера Инбер там настаивала на решительных санкциях и, как говорили очевидцы, в процессе обсуждения "подавала с места злобные выкрики".
Критик Елена Куракина писала: "злобно мстила за утрату дара талантливым поэтам — Дмитрию Кедрину, Иосифу Бродскому, даже Семену Кирсанову. Ее голос был не последним в своре, травившей поэтов. Память этой мести хранят протоколы в архиве СП СССР". Конечно катастрофической утраты дара не было, и в поздних сборниках были интересные произведения.
Евгений Евтушенко называл Веру Инбер литературной комиссаршей и оставил такой ее портрет:
"Она приходила в литературное объединение, где я занимался, и донимала всех едкими замечаниями и нотациями, выдержанными в духе догматического начётничества. В Инбер было что-то от болонки: маленькая, с забавным взбитым коком, спичечными ножками, с каким-то нелепым шарфиком на тонкой шейке, она ворчливо излагала невероятно ортодоксальные вещи и была воплощением лояльности".
В 1962 году её постигла новая утрата — умерла дочь Жанна Гаузнер. Пять лет спустя она овдовела.
Умерла Вера Инбер 11 ноября 1972 года в Москве. Именем её назван бывший Стурдзовский переулок в Одессе.
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