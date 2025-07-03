"ПВО становится прозрачной": Алексей Анпилогов рассказал о нехватке зенитных ракет у ВСУ
© соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
© соцсети
Украинская система противовоздушной обороны теряет эффективность из-за нехватки зенитных ракет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
"Сейчас противнику явно не хватает зенитно-ракетных комплексов. Украинская ПВО становится все более прозрачной для наших ударных дронов", — констатировал эксперт. Он пояснил зависимость западных систем от американских комплектующих.
"Факт передачи взрывателей для борьбы с дронами, которые были критическими для этих систем, уже просадил украинскую ПВО", — привел пример Анпилогов.
"Вопрос не в том, на сколько хватит, а в том, какие позиции быстрее закончатся. Рвется там, где тонко", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
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