"ПВО становится прозрачной": Алексей Анпилогов рассказал о нехватке зенитных ракет у ВСУ - 03.07.2025 Украина.ру
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"ПВО становится прозрачной": Алексей Анпилогов рассказал о нехватке зенитных ракет у ВСУ
"ПВО становится прозрачной": Алексей Анпилогов рассказал о нехватке зенитных ракет у ВСУ - 03.07.2025 Украина.ру
"ПВО становится прозрачной": Алексей Анпилогов рассказал о нехватке зенитных ракет у ВСУ
Украинская система противовоздушной обороны теряет эффективность из-за нехватки зенитных ракет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-07-03T03:30
2025-07-03T03:30
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"Сейчас противнику явно не хватает зенитно-ракетных комплексов. Украинская ПВО становится все более прозрачной для наших ударных дронов", — констатировал эксперт. Он пояснил зависимость западных систем от американских комплектующих."Вопрос не в том, на сколько хватит, а в том, какие позиции быстрее закончатся. Рвется там, где тонко", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Днепропетровск, Алексей Анпилогов, ВС РФ, наступление ВС РФ, ПВО, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, вооружения, война, война на Украине, Спецоперация, дроны, БПЛА

"ПВО становится прозрачной": Алексей Анпилогов рассказал о нехватке зенитных ракет у ВСУ

03:30 03.07.2025
 
© соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
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Украинская система противовоздушной обороны теряет эффективность из-за нехватки зенитных ракет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
"Сейчас противнику явно не хватает зенитно-ракетных комплексов. Украинская ПВО становится все более прозрачной для наших ударных дронов", — констатировал эксперт. Он пояснил зависимость западных систем от американских комплектующих.
"Факт передачи взрывателей для борьбы с дронами, которые были критическими для этих систем, уже просадил украинскую ПВО", — привел пример Анпилогов.
"Вопрос не в том, на сколько хватит, а в том, какие позиции быстрее закончатся. Рвется там, где тонко", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
Андрей Беднарский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Вчера, 07:00
Участник СВО Андрей Беднарский: России нужно укреплять свою аэрократию, война фантазии делает реальностьюНа украинской войне мы наверняка увидим эпизоды как в компьютерных играх, когда бежит боец с автоматом наперевес, а его сопровождает искусственный интеллект в виде роя дронов, считает участник СВО, эксперт в сфере беспилотной авиации, автор телеграм-канала "Хартленд" Андрей Беднарский
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Заголовок открываемого материала
03:30"От плохого к худшему": военный эксперт о невеселых перспективах для ВСУ на южном направлении
03:30"ПВО становится прозрачной": Алексей Анпилогов рассказал о нехватке зенитных ракет у ВСУ
03:18Позывной "Сталин": Как украинские операторы БПЛА помогли нам в Крынках уничтожить их и их дроны
02:59"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" - о взаимопомощи во время вторжения ВСУ в Курскую область 2:03
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