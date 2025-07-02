https://ukraina.ru/20250702/vsu-atakovali-rossiyskie-territorii-zagorelsya-zhiloy-dom-1064549366.html
ВСУ атаковали российские территории, загорелся жилой дом
ВСУ атаковали российские территории, загорелся жилой дом - 02.07.2025 Украина.ру
ВСУ атаковали российские территории, загорелся жилой дом
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны
2025-07-02T07:45
2025-07-02T07:45
2025-07-02T07:45
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вооруженные силы украины
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По два БПЛА – над территориями Курской и Ростовской областей и один над Крымом, уточнили в ведомстве.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что ночью силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в Новошахтинске и Аксайском районе. Он заверил, что пострадавших и разрушений нет.Кроме того, беспилотники ВСУ атаковали Льгов Курской области. В результате ударов произошло возгорание одноэтажного трехквартирного дома, указал глава региона Александр Хинштейн. Обошлось без пострадавших.Об успехах российских военных этой ночью - в материале Взрывы, пожары, повреждение газопровода: ВС РФ ударили по Украине на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ростовская область, крым, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Россия, Ростовская область, Крым, Вооруженные силы Украины, Минобороны
ВСУ атаковали российские территории, загорелся жилой дом
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны
По два БПЛА – над территориями Курской и Ростовской областей и один над Крымом, уточнили в ведомстве.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что ночью силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в Новошахтинске и Аксайском районе. Он заверил, что пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, беспилотники ВСУ атаковали Льгов Курской области. В результате ударов произошло возгорание одноэтажного трехквартирного дома, указал глава региона Александр Хинштейн. Обошлось без пострадавших.
Об успехах российских военных этой ночью - в материале Взрывы, пожары, повреждение газопровода: ВС РФ ударили по Украине на сайте Украина.ру.