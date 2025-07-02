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ВСУ атаковали российские территории, загорелся жилой дом

ВСУ атаковали российские территории, загорелся жилой дом - 02.07.2025 Украина.ру

ВСУ атаковали российские территории, загорелся жилой дом

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны

2025-07-02T07:45

2025-07-02T07:45

2025-07-02T07:45

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По два БПЛА – над территориями Курской и Ростовской областей и один над Крымом, уточнили в ведомстве.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что ночью силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в Новошахтинске и Аксайском районе. Он заверил, что пострадавших и разрушений нет.Кроме того, беспилотники ВСУ атаковали Льгов Курской области. В результате ударов произошло возгорание одноэтажного трехквартирного дома, указал глава региона Александр Хинштейн. Обошлось без пострадавших.Об успехах российских военных этой ночью - в материале Взрывы, пожары, повреждение газопровода: ВС РФ ударили по Украине на сайте Украина.ру.

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новости, россия, ростовская область, крым, вооруженные силы украины, минобороны