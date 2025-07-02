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Взрывы, пожары, повреждение газопровода: ВС РФ ударили по Украине
Взрывы, пожары, повреждение газопровода: ВС РФ ударили по Украине - 02.07.2025 Украина.ру
Взрывы, пожары, повреждение газопровода: ВС РФ ударили по Украине
Российские военные поздним вечером во вторник направили "Герани" в воздушное пространство Украины. Телеграм-канал Украина.ру сообщил, что они летят в сторону Днепропетровской, Полтавской, Сумской области, Харьковской, Одесской областей
2025-07-02T07:24
2025-07-02T07:24
2025-07-02T07:35
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"ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в оккупированном Запорожье. <...> Цели поражены и в Полтаве и Полтавской области. <...> ВС РФ поражают цели в оккупированном Херсоне. <...> ВС РФ наносят удары по целям в Харьковской области. <...> Сообщается о массовом налёте "Гераней" со стороны Черниговской области. <...> Идет налет "Гераней" по объектам в Кривом Роге, в городе работает ПВО. <...> Российская армия нанесла ракетный удар по объектам ВСУ в Сумском приграничье", - говорится в постах канала.Кроме того, российские военные ударили по объектам противника в Одесской и Днепропетровской областях, в оккупированных Доброполье, Славянске и Краматорске ДНР.Власти Харькова пожаловались на пожары в месте прилетов. А руководство Сумской области информировало о поражении газопровода, без газа осталось около семи населенных пунктов.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сумская область, вкс, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Сумская область, ВКС, Вооруженные силы Украины
Взрывы, пожары, повреждение газопровода: ВС РФ ударили по Украине
07:24 02.07.2025 (обновлено: 07:35 02.07.2025)
Российские военные поздним вечером во вторник направили "Герани" в воздушное пространство Украины. Телеграм-канал Украина.ру сообщил, что они летят в сторону Днепропетровской, Полтавской, Сумской области, Харьковской, Одесской областей
"ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в оккупированном Запорожье. <...> Цели поражены и в Полтаве и Полтавской области. <...> ВС РФ поражают цели в оккупированном Херсоне. <...> ВС РФ наносят удары по целям в Харьковской области. <...> Сообщается о массовом налёте "Гераней" со стороны Черниговской области. <...> Идет налет "Гераней" по объектам в Кривом Роге, в городе работает ПВО. <...> Российская армия нанесла ракетный удар по объектам ВСУ в Сумском приграничье", - говорится в постах канала.
Кроме того, российские военные ударили по объектам противника в Одесской и Днепропетровской областях, в оккупированных Доброполье, Славянске и Краматорске ДНР.
Власти Харькова пожаловались на пожары в месте прилетов. А руководство Сумской области информировало о поражении газопровода, без газа осталось около семи населенных пунктов.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.