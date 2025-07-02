Взрывы, пожары, повреждение газопровода: ВС РФ ударили по Украине - 02.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250702/vzryvy-pozhary-povrezhdenie-gazoprovoda-vs-rf-udarili-po-ukraine-1064549166.html
Взрывы, пожары, повреждение газопровода: ВС РФ ударили по Украине
Взрывы, пожары, повреждение газопровода: ВС РФ ударили по Украине - 02.07.2025 Украина.ру
Взрывы, пожары, повреждение газопровода: ВС РФ ударили по Украине
Российские военные поздним вечером во вторник направили "Герани" в воздушное пространство Украины. Телеграм-канал Украина.ру сообщил, что они летят в сторону Днепропетровской, Полтавской, Сумской области, Харьковской, Одесской областей
2025-07-02T07:24
2025-07-02T07:35
новости
россия
украина
сумская область
вкс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg
"ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в оккупированном Запорожье. &lt;...&gt; Цели поражены и в Полтаве и Полтавской области. &lt;...&gt; ВС РФ поражают цели в оккупированном Херсоне. &lt;...&gt; ВС РФ наносят удары по целям в Харьковской области. &lt;...&gt; Сообщается о массовом налёте "Гераней" со стороны Черниговской области. &lt;...&gt; Идет налет "Гераней" по объектам в Кривом Роге, в городе работает ПВО. &lt;...&gt; Российская армия нанесла ракетный удар по объектам ВСУ в Сумском приграничье", - говорится в постах канала.Кроме того, российские военные ударили по объектам противника в Одесской и Днепропетровской областях, в оккупированных Доброполье, Славянске и Краматорске ДНР.Власти Харькова пожаловались на пожары в месте прилетов. А руководство Сумской области информировало о поражении газопровода, без газа осталось около семи населенных пунктов.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
россия
украина
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_107:0:1007:675_1920x0_80_0_0_db3c31b83e6cc1a2a13e89f9ad01248f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сумская область, вкс, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Сумская область, ВКС, Вооруженные силы Украины

Взрывы, пожары, повреждение газопровода: ВС РФ ударили по Украине

07:24 02.07.2025 (обновлено: 07:35 02.07.2025)
 
Герань
Герань
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные поздним вечером во вторник направили "Герани" в воздушное пространство Украины. Телеграм-канал Украина.ру сообщил, что они летят в сторону Днепропетровской, Полтавской, Сумской области, Харьковской, Одесской областей
"ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в оккупированном Запорожье. <...> Цели поражены и в Полтаве и Полтавской области. <...> ВС РФ поражают цели в оккупированном Херсоне. <...> ВС РФ наносят удары по целям в Харьковской области. <...> Сообщается о массовом налёте "Гераней" со стороны Черниговской области. <...> Идет налет "Гераней" по объектам в Кривом Роге, в городе работает ПВО. <...> Российская армия нанесла ракетный удар по объектам ВСУ в Сумском приграничье", - говорится в постах канала.
Кроме того, российские военные ударили по объектам противника в Одесской и Днепропетровской областях, в оккупированных Доброполье, Славянске и Краматорске ДНР.
Власти Харькова пожаловались на пожары в месте прилетов. А руководство Сумской области информировало о поражении газопровода, без газа осталось около семи населенных пунктов.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаСумская областьВКСВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:37США приостановили поставки на Украину перехватчиков Patriot, ракет Hellfire, Stinger
08:25Житель Томской области фотографировал военные объекты в своем регионе и отправлял снимки украинским спецслужбам, сообщило управление ФСБ
08:19Главные новости за ночь 2 июля
08:15Анализ некрологов показал, что в селе Липцы Харьковской области существенные потери понесли подразделения нацгвардии Украины
08:15Возгорание на месте прилета в Днепропетровской области - видео
08:00Новороссия при Александре I: завершение земледельческого заселения, одесское порто-франко и выход к Дунаю
07:57Зачем Сербия, Армения и Азербайджан танцуют на украинских граблях и что будет дальше — Скориков
07:55Главные события 1 июля
07:45ВСУ атаковали российские территории, загорелся жилой дом
07:24Взрывы, пожары, повреждение газопровода: ВС РФ ударили по Украине
07:00Участник СВО Андрей Беднарский: России нужно укреплять свою аэрократию, а не заваливать ВСУ деньгами
06:00Ликвидация Зеленского ничего не изменит: Ищенко о том, почему украинские элиты будут воевать с Россией
05:30НАТО превратилось в наступательный блок: Слуцкий раскрыл истинные цели Альянса
05:00Часть Украины станет мертвой зоной: военный эксперт о последствиях тотального минирования
04:45"Лежит и ждет свою жертву": военный эксперт объяснил, почему дроны усложняют процесс разминирования
04:36"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они ликвидируют беспилотники врага 2:24
04:30Планы НАТО по инвестированию триллиона евро в оборону не изменят баланс сил в противостоянии с Россией
04:15Россия может привлечь Саудовскую Аравию к неформальному альянсу с Китаем и Ираном — Перенджиев
04:03Экономика Украины и война: управленческий садизм, газовый Роттердам+ и лишние граждане
04:00Ядерный Иран неизбежен: Перенджиев объяснил, почему Россия не сможет остановить Тегеран
Лента новостейМолния