https://ukraina.ru/20260710/muzhestvo-voennykh-volontrov-vozrozhdenie-gorlovki-10-iyulya-vecherniy-efir-1081347922.html

Мужество военных волонтёров, возрождение Горловки. 10 июля, вечерний эфир

Мужество военных волонтёров, возрождение Горловки. 10 июля, вечерний эфир - 10.07.2026 Украина.ру

Мужество военных волонтёров, возрождение Горловки. 10 июля, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 10.07.2026

2026-07-10T19:21

2026-07-10T19:21

2026-07-10T19:21

горловка

новороссия

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру* Знай наше: Металлургические гиганты Новороссии на международной выставке 1896 года* Тема дня Новороссии. Мужество военных волонтёров, дороги Новороссии. Гость: Наталья Миронова – Военный волонтёр, руководитель проектов Межрегиональной общественной организации "Берег"* Важный разговор. О восстановлении Горловки. Гость: Николай Сенчуров – представитель региона-шефа в Горловке, депутат парламента Кузбасса

горловка

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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