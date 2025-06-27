https://ukraina.ru/20250627/1064329277.html

Юрий Баранчик: В июле у Трампа появится шанс бросить Украину, чтобы потом поделить мир с Россией и Китаем

Юрий Баранчик: В июле у Трампа появится шанс бросить Украину, чтобы потом поделить мир с Россией и Китаем - 27.06.2025 Украина.ру

Юрий Баранчик: В июле у Трампа появится шанс бросить Украину, чтобы потом поделить мир с Россией и Китаем

После Второй мировой войны мы поднимали весь восточноевропейский блок за счет советских ресурсов. Сейчас мы это не потянем. Поэтому надо собирать с Европы дань: технологии, производство, создание общего внутреннего рынка, считает политический аналитик Юрий Баранчик

2025-06-27T07:00

2025-06-27T07:00

2025-06-27T07:00

интервью

иран

сша

украина

дональд трамп

биньямин нетаньяху

израиль

европа

россия

китай

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее вице-президент США Джей-Ди Вэнс впервые публично озвучил так называемую внешнеполитическую "Доктрину Трампа", суть которой состоит в следующем:Формулируете явный американский интерес, пытаетесь агрессивно дипломатически решить эту проблему, применяете военную силу, а потом отходите назад, чтобы боевые действия не стали затяжным конфликтом.А поскольку сам Трамп призвал "активизировать процессы по Украине", у некоторых российских экспертов возникли опасения, что и на нашем направлении в ближайшее время тоже возможно подобное шоу.- Юрий, что вы обо всем этом думаете?- Россия – не Иран. Это совершенно разные геополитические игроки.Почему против Ирана это можно было сделать? Потому что действия иранского руководства последних полутора лет показывали, что с ними это сделать можно. Тегеран же фактически слил своих прокси в Газе и в Ливане, а также слили Сирию. Тогда наступление турецких прокси и различных джихадистов началось в том числе потому, иранские сухопутные подразделения ушли оттуда за два месяца до этого и оставили землю голой.А с Россией этот номер не пройдет. Наше руководство совершенно другое по психологии. Мы настроены воевать. Поэтому такая воспитательная мера приведет только к обратному эффекту. Трамп это понимает и ничего подобного устраивать не будет.- И что ждать по Украине? Переговоров по итогам летней кампании?- Трамп постепенно сливается с украинского трека. Ключевым моментом станет июль, когда должны прекратиться поставки по старым схемам, которые были одобрены еще при Байдене. По новым схемам Украина будет закупать вооружения у США. Российская сторона будет отталкиваться именно от этого. Если оснащение киевского режима так или иначе сохранится на прежнем уровне – это одна ситуация. Если же начнет резко сокращаться – это другая ситуация. В общем, у Трампа появляется хороший повод показать, что он действительно намерен прекратить этот конфликт.- Трамп понимает, что если он не прекратит этот конфликт, то ему придется взять ответственность за Украину на себя? В том числе ответственность за ее поражение.- Украина сейчас – это горячая картошка, которую друг другу перебрасывают. Если Трамп не прекратит ее поддержку, эта картошка окажется у него в руках.При этом сама Украина сейчас будет концентрироваться на том, на чем может. А возможностей у нее немного. Она сидит в обороне с угрозой прорыва фронта на ряде участков. Поэтому киевский режим будет укреплять тылы и искать комбинации, которые позволили бы ему сдать часть территорий, сохранив при этом политическую стабильность.А мы продолжим свое медленное наступление.- Что будет делать Трамп, если ему удастся избавиться от этой горячей картошки?- Переложит украинскую проблематику на Евросоюз и будет просто наблюдать.На последнем наступлении саммита НАТО в Гааге было одобрено увеличение расходов на военные нужды до 5% от ВВП до 2035 года. Этот процесс был специально растянут, чтобы дождаться ухода Трампа. При этом в рамках этих 5% заложена поддержка Украины. Поэтому США могут сказать: "Мы и так поддерживаем. Все остальное – это ваша работа".Европа в одиночку Украину не потянет. Вы же помните, насколько острой была дискуссия по поводу отправки миротворческих контингентов пару месяцев назад, а сейчас даже Британия слилась с этого процесса, хотя она была главным инициатором этой идеи.А если нет миротворческих контингентов, то поставка оружие армии, которая сдает территории, не решит проблем на земле.- На чем будет концентрироваться Трамп, если избавится от Украины как от горячей картошки?- Основная его идея – заключить союз на троих (США, Китай и Россия), чтобы распределить зоны влияния.Трамп не воспринимает Евросоюз как ответственного и глобального игрока. Он понимает, что это конгломерат стран со сложными внутренними процедурами согласований. Скажем, сейчас Евросоюз хочет снизить избирательный возраст, чтобы решение принимали всего 50% населения. Это говорит об остром внутриполитическом кризисе внутри ЕС. А еще у них выборы идут в ряде стран, в ходе которых к власти могут прийти правые силы.Им тоже не нужен Евросоюз как организация, которая воюет на Украине за непонятные интересы, при этом допуская падение уровня жизни.К тому же, уже 30% стран Евросоюза вышли из Шенгенского договора. То есть начинают рассыпаться внутренние соглашения внутри ЕС. В этих условиях он не нужен никому.- Выходит, есть вероятность, что мы с Трампом поделим Европу примерно так же, как и по итогам Второй мировой войны?- Трамп бы хотел, чтобы мы на это пошли, но нам это не надо. Потому что после Второй мировой войны мы поднимали весь восточноевропейский блок за счет советских ресурсов. Сейчас мы это не потянем. Поэтому надо собирать с Европы дань: технологии, производство, создание общего внутреннего рынка. Масса вещей, которые позволят перенаправлять финансовые потоки не из Центра на окраины, а с окраин в Центр.Возьмем ту же рабочую силу. Зачем нам неквалифицированные мигранты из Средней Азии, когда в Польше, Чехии и Венгрии полно людей с хорошим образованием. Пусть у нас работают.- Выходит, мы можем поделить Европу с Трампом даже лучше, чем было тогда?- Да, да.Чем хорош союз на троих? Это же фактически венская симфония мировых держав, как это было в 19 веке. Только державы меняются. К России добавится США и Китай.Посмотрите на наскоки Трампа на Китай. Он же хочет договориться о разделе рынков и взаимовыгодных торгово-экономических отношениях. США хотят поставлять в Китай больше товарной массы, но им поставлять пока нечего, поскольку они закрыли все фабрики по производству джинсов и кроссовок. Им надо развивать внутреннее производство. Для этого Трамп и его предшественники пытались добиться переноса производств из Юго-Восточной Азии.Но самое главное – раздел рынков в Юго-Восточной Азии, в самой густонаселенной части земли. Если США и Китай по ней договорятся, первый вопрос можно будет решать постепенно.Трамп торговец. Ему война не нужна. Он хочет все поделить. И у России будет своя зона влияния. Средняя Азия, часть Ближнего Востока и часть Европы. Я бы даже не исключал, что возможен еще один распад Германии. Потому что поведение Берлина в украинском конфликте показало, что немцы нарушают договоренности, по которым мы позволили объединиться ФРГ и ГДР в одну страну.- Как быть с союзом на троих, если прямо сейчас по объему экономики мы уступаем США и Китаю?- Мы контролируем несколько важных отраслей экономики: энергетические ресурсы и оборонное производство. Ситуация в Иране показала, что важны даже не авиация, а средства ракетного нападения и средства ПВО. В этом вопросе мы на первом месте и должны этим пользоваться.Образно говоря, тут работает фактор "крыши". Фирма с миллиардными оборотами все равно будет платить бандитам, потому что без "крыши" фирму рано или поздно кто-то все равно отожмет.Так что военная мощь – это главное наше преимущество.- С Ираном нам что делать, учитывая все эти процессы?- Всё зависит от поведения иранского руководства. Мы не можем быть большими персами, чем они сами. Если Иран за полтора года сдал всю свою сферу влияния на Ближнем Востоке и если у него внутри серьезные противоречия, их может ждать собственная перестройка, когда их "Горбачев" во имя иллюзорных целей развалил советский блок влияния и сам СССР.Мне кажется, Ирану сейчас нужен исламский технократизм, учитывая, что они хорошо развивают те же гиперзвуковые ракеты. Если персы это понимают, мы сможем с ними хорошо взаимодействовать.- А США с Израилем что будут делать?- Трамп был очень обижен на Нетаньяху, поскольку на позапрошлых выборах израильский премьер первым признал победу Байдена еще до того, как были оглашены официальные результаты. Но Трамп прекрасно понимает, что без Нетаньяху к власти придут другие израильские политики, которые будут работать с демократами. И Нетаньяху нужен Трампу как образ американской силы на Ближнем Востоке. Он будет поддерживать с ним тактический союз, несмотря на все противоречия. Будет ситуация другая – Трамп его первый сольет.- Если речь идет о союзе на троих, то надо в целом сливать Израиль, а сейчас это никому невыгодно.- Пока невыгодно. Поэтому на Ближнем Востоке надо создавать ситуацию равновесия. Для этого нужно создать вторую ядерную державу кроме Израиля. Ближе всего к этому статусу сейчас Иран. Хотя не исключено, что Китай или Пакистан поможет Саудовской Аравии создать ядерное оружие. Тогда на Ближнем Востоке будет ситуация холодной войны и никто на кого нападать не будет.- Нам же невыгодно появление новых ядерных держав. Да и Верховный намекал, что и Израиль, и Иран могли бы подписать взаимный отказ от ядерного оружия.- Израиль от этого точно не откажется. Поэтому Ирану надо создавать ядерное оружие.Израиль умеет вилять США как хвост собакой. Если у Ирана не будет ядерного оружия, Израиль будет бомбить его каждые три года, мешая развитию мирного атома и оборонного производства. Режим аятолл не выдержит таких публичных унижений. А как только у него появится ядерная бомба, израильские обстрелы прекратятся.Что такое Израиль? Два-три города, два-три НПЗ, два порта и одна электростанция. Если это уничтожить, страны не будет. А если Израиль будет бить по Тегерану, иранцы перенесут столицу и будут восстанавливаться.- Правильно ли я понимаю, что создание союза на троих будет сопровождаться обострениями, которые были в этом году в индо-пакистанском и ирано-израильском конфликте (чуток постреляли и успокоились)?- Да, да. Возможны какие-то прокси-войны на окраинах сфер влияния, чтобы игроки продемонстрировали силу, но в рамках доктрины Трампа ("Ударили – отошли"). Тотальной войны не будет.Кстати, я давно говорил, что мы этим можем заняться в рамках СВО. Давайте нанесем разовый удар по Жешуву, как это сделал Трамп в отношении Ирана: "Не волнуйтесь. Это разовая акция. Войны не будет". А через три месяца еще раз ударили: "Не волнуйтесь. Больше вас бомбить не будем".- Ну эти удары же будут по итогам предварительных договоренностей с Трампом?- Да. В рамках договоренностей такой удар спокойно пройдет.- В какие сроки союз американо-российско-китайский союз может быть заключен?- Если Трампу по итогам выборов в 2026 году удастся сохранить в большинство в Конгрессе и в Сенате, то об этом можно будет договариваться. Если же он проиграет и станет хромой уткой, то вся эта его концепция накроется медным тазом. Тогда мы вернемся во времена Байдена.С другой стороны, демократы сейчас превращаются в социалистическую партию (лозунги и тренды). И если к власти в США придут демократы-социалисты, Америка может стать тоталитарной страной. Им же придется ассимилировать мигрантов. Мигрантам нужна внятная идеология. А никакой идеологии кроме тотальной войны, чтобы найти этой мигрантской массе применение в условиях падения американской экономики, не намечается.Хотя не думаю, что для нас это будет серьезная угроза. Вряд ли эти мигранты будут воевать с нами.- Помог Трампу во внутренней политике этот иранский кульбит?- Пока об этом рано говорить. Конфликт в любой момент может возобновиться. Вы же видели, с какой злобой Трамп отреагировал на утечку разведывательных данных, что ядерная программа Ирана несильно пострадала. Ближайшие события покажут, просел рейтинг у него или нет.О других аспектах международной политики - в интервью Дмитрия Выдрина: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару

https://ukraina.ru/20201209/1029909068.html

https://ukraina.ru/20250625/sergey-sazonov-iran-ne-smogli-postavit-na-koleni-no-u-ssha-est-rychag-dlya-vzloma-blizhnego-vostoka-1064240575.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, иран, сша, украина, дональд трамп, биньямин нетаньяху, израиль, европа, россия, китай, ядерное оружие, нато