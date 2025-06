https://ukraina.ru/20250626/evropa-prikryvayas-mirolyubiem-trampa-zatailas-neodnoznachnye-itogi-sammita-nato-v-gaage-1064331821.html

Европа, прикрываясь миролюбием Трампа, затаилась. Неоднозначные итоги саммита НАТО в Гааге

Завершившийся 25 июня в Гааге саммит НАТО был достаточно лаконичным, но результаты получились достаточно любопытными

За последние 3 года, сколько длится спецоперация, неизменно в основных дискуссиях участвовал Владимир Зеленский, в этот раз в его пригласили только на ужин лидеров."В дипломатии вопрос не в том, где вы есть, а где вас нет. Это важнее. И это именно тот случай. США, Турция, Словакия и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идёт о НАТО. То, что президент Зеленский ни в каком официальном виде не участвует в саммите НАТО, — главный признак того, что предыдущая глава завершилась", — категорично заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Для Украины, не вошедшей в повестку дня, саммит в Гааге стал очередным зловещим знаком, заявила американская газета The New York Times, а Зеленский перестал находиться в центре внимания."Украина? Что такое Украина?..Украина не была в первых рядах, в центре обсуждений, как это было раньше", - подчёркивает бывший советник в НАТО Джон Уилсон.Зеленский на этом саммите, как пишет агентство Bloomberg, выглядел печально и, как выразилось австралийское издание The Sydney Morning Herald, оказавшись на периферийных ролях, был вынужден выкручиваться, чтобы окончательно не надоесть государствам-членам Альянса.Дабы не раздражать лично президента США Дональда Трампа, их с главой киевского режима развели в разные углы для общей фотографии. Хотя чуть позже они провели двустороннюю встречу, но длилась она всего 40 минут. За это время, как утверждал Зеленский, успели обсудить прекращение огня на Украине, но Трамп это позже опроверг, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, и сказал, что просто хотел узнать, как у него дела.О явном спаде интереса западных политиков к Украине свидетельствует и тот факт, что в итоговом заявлении саммита она упоминается лишь в одном предложении: "Союзники по НАТО вновь подтверждают свои неизменные суверенные обязательства о предоставлении поддержки Украине, безопасность которой — это вклад в нашу собственную безопасность, и с этой целью будут учитывать прямые взносы на оборону Украины и её оборонную промышленность при расчёте оборонных расходов стран".Тут стоит отметит, что сам документ состоит всего из 5 пунктов и стал самым коротким за три 10-летия.Тем не менее, никакого даже одной строкой упоминания о каких-либо перспективах присоединения Украины к НАТО, пусть даже в неопределённые по времени сроки, нет. Хотя ещё год назад в декларации вашингтонского саммита чётко констатировали: "Будущее Украины — в НАТО. Украина становится всё более интегрированной в Североатлантический союз". Кроме того, члены блока подробно, попунктно прописали свои обязательства по предоставлению Украине долгосрочной помощи в области безопасности:Но это было ещё при Джо Байдене, преданном стороннике Киева со времён майдана, а теперь, при Трампе, формулировка максимально обтекаемая: главное, страны Североатлантического альянса подтвердили, что Украину не бросят, но как конкретно собираются поддерживать её, не уточняют, чтобы им потом не предъявляли, тыкая в документ, и отвечать за невыполненное не пришлось.Отсутствует в гаагской декларации и какое-либо обвинение России в продолжающихся боевых действиях на Украине, как это было в предыдущие годы. Например, в итоговом документе 2024-го на неё возлагали ответственность за "военную агрессию", якобы гибель тысяч мирных жителей, военные преступления, нанесение значительного ущерба гражданской инфраструктуре, нарушение международного права, а также говорится: "Полномасштабное российское вторжение на Украину разрушило мир и стабильность в евроатлантическом регионе и в корне подорвало глобальную безопасность. Россия остаётся самой значительной и прямой угрозой безопасности государств-членов".Ничего подобного в нынешнем заявлении нет, хотя Зеленский убеждал западных лидеров вписать более жёсткие формулировки относительно России, но текст, наоборот, смягчили, как сообщили источники издания The Telegraph, с оглядкой на Трампа, который встал на путь восстановления отношений с Москвой и, опасаясь сорвать переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса, не вводит новые антироссийские санкции.И даже президент Франции Эммануэль Макрон, вошедший в лагерь ястребов, поддерживающих Киев, призвал партнёров по НАТО уже сейчас задуматься о том, как выстраивать диалог с Россией о восстановлении доверия и ограничении вооружений.Получается, Украину на задний план отодвинули, никаких военной помощи и статуса в Североатлантическом альянсе не обещали, Россию ни в чём не обвиняли и даже заговорили о возобновлении некоего сотрудничества с ней? Звучит хорошо, но не всё так однозначно.Россия в гаагском итоговом заявлении упомянута один раз, но долгосрочная угроза для евроатлантической безопасности. То есть ни о каком партнёрстве речи не идёт, хотя как прежде всё равно уже точно не будет.К тому же страны НАТО обязались увеличить траты на оборону до 5% ВВП, собственно, ради этого в Нидерландах и собирались. Получается, силовых действий не планируется, обвинений нет, а военные приготовления на лицо. Трамп ещё в первый президентский срок настаивал на том, чтобы страны альянса наращивали свой вклад, тем самым сократив бремя Штатов. Не всем, конечно, хочется раскошеливаться, но договорились, даже Испания, которая возражала против 5%-ной отметки, поскольку сейчас перечисляет на оборонные расходы меньше всех в НАТО (1,28%) и, соответственно, придётся поднапрячься сильнее остальных, согласилась, правда, небольшие уступки ей всё же сделали.По факту, на оборонные нужды необходимо отчислять не все 5%, а только 3,5%, остальные 1,5% - на развитие критически важной инфраструктуры, укрепление оборонно-промышленной базы, чтобы быть лучше подготовленными к потенциальному вооружённому конфликту. 3,5% - это, конечно, меньше 5%, но главное тенденция, а она заключается в увеличении трат на оборону. Сейчас минимальная планка находится на 2%, но и её-то достигли не все члены НАТО.Трамп был невероятно доволен исходом саммита и заявил, что покидает Гаагу другим человеком, потому что понял, что лидеры государств-членов НАТО действительно любят свои страны и хотят их защитить". Всё гораздо прозаичнее: если остальные будут отчислять больше денег, то США смогут перенаправить собственные ресурсы в другие регионы мира, прямо так госсекретарь Марко Рубио и сказал. Трамп же давно хотел переложить траты по поддержке Украины на Европу – вот, пожалуйста.47-й американский президент не выделяет новые партии вооружений для Киева в отличие от своих предшественников-демократов, потому что рассчитывает на мирное урегулирование. При этом, однако, не делает шаг, который точно приблизился бы конец этого конфликта – не сворачивает военную помощь и не останавливает передачу разведданных, хотя видел, какой эффект эта мера возымела всего за несколько дней. Журналисты не упустили возможность расспросить Трампа на тему дальнейшей поддержки."Что касается денег (возможного дополнительного финансирования для Украины - ред.)- посмотрим, как всё сложится. Здесь много энтузиазма. Послушайте, Владимир Путин действительно должен закончить эту войну. <…> Они (Украина - Ред)- хотят получить ракеты-перехватчики, комплексы Patriot. Мы посмотрим, сможем ли предоставить им часть из них", - ответил он.Получается, ушёл от ответа. Трамп категорично не заявил, что не будет подпитывать военные амбиции Киева, но в тоже время не исключил вероятности представления денег и вооружений. В принципе, он несколько месяцев назад говорил, что, если это будет отвечать интересам США, то окажет Украине военную поддержку. Если Европа увеличит закупки американского оружия для дальнейшей передачи ВСУ, то тоже против не будет – главное, чтобы деньги в бюджет США поступали.Своё обещание положить конец украинскому конфликту всего за 24 часа Трамп назвал сарказмом. Хотя сам всегда подчёркивает всю трагичность ситуации, указывает на большие человеческие жертвы, но при этом позволяет себе саркастично высказываться на такую серьёзную тему. Трамп утверждает, что ситуация на Украине оказалась гораздо сложнее, чем он думал, общение с Путиным якобы труднее, чем он рассчитывал, а с Зеленским и вовсе были проблемы.Кроме того, президент США делает противоречивые заявления: то публично допускает наличие у России территориальных амбиций за пределами Украины, но при этом, по словам трёх европейских чиновников газете The Washington Post, клянётся партнёрам по НАТО, что Россия не нападёт на них, пока он остаётся президентом США.В общем, несмотря на стремлении нынешней администрации Белого дома, урегулировать всё мирным путём, России не стоит терять бдительность, поскольку для американских властей в приоритете не завершение как такового украинского кризиса на максимально выгодных для всех условиях, а собственные национальные интересы (впрочем, как и должно быть у каждого суверенного государства).Главный вывод, который можно сделать из саммита НАТО - Европа будет вооружаться, при том существенно, хотя при этом вроде бы настроена миролюбиво. Украину в НАТО вроде бы не принимают, но поддерживать - деньгами и оружием, пусть и не столь масштабно, как раньше, - отдельные страны НАТО будут. А значит война продолжается. Очевидно, что европейские ястребы, при этом, ждут перемен в США - возможных перемен в настроениях Трампа, но скорее всего смены курса, если вместо Трампа в следующей каденции к власти придет более воинственно настроенный президент. Иными словами, ситуация, которая сейчас сложилась можно охарактеризовать словами: "Европа, прикрываясь миролюбием Трампа, затаилась в ожидании перемен".Но Россия всё это прекрасно осознаёт и без оглядки на кого-либо следует своему курсу. Рост военных расходов в НАТО до 5% не окажет сколько-нибудь значимого влияния на российскую политику, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров."Угроза усугубляется, и это угроза налогоплательщикам стран Европейского союза, да и Британии, которых за последние 3 года просто обкрадывают, и вместо направления ресурсов, получаемых за счёт налогообложения, на решение острейших и усугубляющихся социально-экономических проблем, деньги идут на финансирование бессмысленной войны на Украине", - заявил министр.Но это удобно для западных политиков, отметил в свою очередь Путин: на базе мнимой угрозы с востока, т.е. со стороны России, всё время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков и всё время объяснять собственные ошибки в области экономики.Читайте также: Лавров: Когда "международное оборзение" завершится, РФ выслушает Европу, вымаливающую перемирие для Киева

