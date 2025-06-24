https://ukraina.ru/20250624/lavrov-kogda-mezhdunarodnoe-oborzenie-zavershitsya-rf-vyslushaet-evropu-vymalivayuschuyu-peremirie-dlya-1064238036.html

Лавров: Когда "международное оборзение" завершится, РФ выслушает Европу, вымаливающую перемирие для Киева

Лавров: Когда "международное оборзение" завершится, РФ выслушает Европу, вымаливающую перемирие для Киева - 24.06.2025 Украина.ру

Лавров: Когда "международное оборзение" завершится, РФ выслушает Европу, вымаливающую перемирие для Киева

Глава МИД РФ Сергей Лавров очень подробно и красноречиво описал ситуацию в мире, сложившуюся к настоящему моменту

2025-06-24T17:40

2025-06-24T17:40

2025-06-24T17:40

эксклюзив

россия

украина

запад

сергей лавров

владимир зеленский

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фридрих мерц

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В ходе выступления на "Примаковских чтениях" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Устав ООН самым справедливым международным документом, другое дело, что принципы, которые в нём закреплены, применяются не всеми либо нарушаются, либо вырываются из общего контекста, либо применяются выборочно.Когда разрушали Югославию, нужно было оторвать от Сербии Косово, Запад тут же поддержал объявление края независимым без проведения референдума, трактуя это как право нации на самоопределение, причём там не было никаких боевых действий, никто никого не сжигал, не расстреливал, просто мирный процесс шёл долго, а спустя шесть лет, в 2014 году, когда Крым и Донбасс в ответ на кровавый госпереворот отказались слушать и слушаться путчистов, пришедших к власти на Украине незаконным путём, провели референдум в Крыму, объявили независимость ДНР и ЛНР, Запад разнервничался и сказал, что это грубейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета, подчеркнул Лавров.Он назвал кричащим отношение Запада к правам человека, хотя необходимость уважать их независимо от расы, пола, языка и религии прописано в Уставе ООН."Запад, обсуждая любую ситуацию в мире, неизменно на первый план выносит требование уважать права человека. Кто-нибудь хоть раз слышал сочетание "права человека" в тех оценках, которые Запад высказывает по поводу действий киевского режима за последние 11 лет после госпереворота? Я – нет", - заявил Лавров.Министр отметил, что в отличие отУкраины, где идёт тотальное искоренение русского языка, ни в одной другой стране мира какой-то конкретный язык не запрещён."Напротив, и урсылы фон дер ляйен, и каи каллас, и жозепы боррели твердили и твердят на каждом шагу, что нужно вкачивать в Украину оружие, деньги, обеспечивая её наступление на Россию, обеспечивая иллюзорную цель нанесения России стратегического поражения. Главный аргумент: потому что Украина защищает европейские ценности. Вот и пожалуйста, отношение к правам человека в отношении русских показывает, что в Европе никуда неонацистские тенденции и инстинкты не исчезли", - полдолжил глава МИД РФ.Более того, сейчас прослеживается явная тенденция к возрождению нацизма, на Западе либо закрывают глаза на это, либо активно поощряют эти тенденции со стороны и киевского режима, и Прибалтики, и других стран.Сейчас даже чиновники, стоящие во главе международных организаций, не отличаются беспристрастным подходом, хотя этот принцип закреплён в статье 100 Устава ООН. Откровенно пренебрегает своими полномочиями даже генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш, отметил Лавров, напомнив о его нежелании предоставить по просьбе России список имён жертв, чьи трупы телекомпания CNN показала в Буче, не говоря уже о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, - там даже расследования проводить не нужно, те люди, которые устроили поджог, запечатлены на видеозаписях, которые нужно только расшифровать.В отличие от Москвы, позиция Запада по Украине меняется: сначала говорили, что нужно нанести стратегическое поражение РФ на поле боя, затем – что она не должна победить, а сейчас, по словам Лаврова, требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий."Это ровно то, от чего Зеленский пару лет назад категорически отказывался, когда ещё жил и трудился под лозунгом стратегического поражения на поле боя. То есть фиаско западной стратегии, да и тактики, очевидно, но Европа по-прежнему старается", - напомнил министр.Россия ещё до майдана говорила, что Украина должна быть привержена тем принципам, на основе которых стала независимой: внеблоковый нейтральный статус и безъядерный статус. Насчёт НАТО у Москвы никогда не было иллюзий, отметил Лавров, - это агрессивный блок, смысл существования которого заключается в том, что только искать себе врагов. Против ЕС, куда стремится Украина, Россия ничего против не имела, поскольку он был экономическим объединением, призванным улучшить качество жизни населения европейских стран, однако произошла радикальная трансформация Европейского союза – он становится придатком НАТО, констатировал Лавров.Согласно подписанному недавно соглашению между этими двумя объединениями, когда НАТО потребуется двигать свои войска и технику на восток, члены Евросоюза обязаны предоставлять свою территорию, то есть они напрямую участвуют в подготовке к войне против России.В этом контексте отдельное внимание Лавров уделил действиям руководства Германии. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не только угрожает поставками на Украину крылатых ракет большой дальности Taurus, которыми нельзя управлять без прямого участия солдат и офицеров Бундесвера, сразу после вступления в должность он объявил о намерении сделать армию ФРГ вновь сильнейшей в Европе.Как раз министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что расходы страны на оборону вырастут к 2029 году примерно в 2,5 раза и достигнут более €152 млрд."Сейчас придумали такую схему, согласно которой якобы они (Германия – ред.) будут производить оружие на территории Украины. Уже многие обозреватели привели факты о том, что ничего подобного не произойдёт, это просто прикрытие для того, чтобы поставлять оружие из той же Германии и других европейских стран украинским Вооружённым силам, ссылаясь на то, что это не поддержка, не накачка, а помощь в налаживании собственного производства - и много таких трюков реализуется", - добавил Лавров.Министр иностранных дел РФ отметил, что Европа буквально разжигает ещё одну большую войну и едва ли сейчас может предложить что- то в условиях своей маргинализации в мировых делах, соответственно, и рассматриваться в качестве одного из значимых полюсов формирующегося многополярного мира.Тем не менее, Россия открыта к диалогу с Европой."Пусть те, кто разорвал с нами отношения в ущерб своим народам, нанеся колоссальные финансовые и репутационное потери, пусть, когда вот это международное оборзение завершится, пусть они, осознав свои ошибки, приходят к нам и предложат, с чем они пожаловали, а мы будем решать в зависимости от наших интересов", - заявил Лавров.При этом важно не повторить ошибок прошлого, ведь Запад неоднократно демонстрировал свою недоговороспособность, поэтому даже формулы Рейгана "доверяй, но проверяй" недостаточно. России нужны железобетонные гарантии по Украине, закреплённые в резолюции Совета Безопасности ООН, подчеркнул глава МИД РФ. Хотя Минские соглашения были закреплены таким образом, но, как выяснилось позже, никто из европейских гарантов выполнять их изначально не собирался.Возвращаясь к Украине, Лавров сказал: "Что касается суверенитета, здесь вообще не о чем говорить. Не было никакого суверенитета у Украины, начиная с госпереворота, который подготовлен был американцами, британцами, и который сейчас как бы искусственно поддерживается, но его нет на самом деле. Они полностью подотчётны и зависимы от западных кураторов, прежде всего на данном этапе Лондона и не на шутку разыгравшихся Брюсселя, Парижа и Берлина".Украинский кризис неизменно находится в центре внимания мировой общественности, но в последние дни на первый план вышло обострение между Израилем и Ираном. Даже среди экспертов бытует мнение, что чем глубже вовлечённость США в конфликт на Ближнем Востоке, тем сильнее будет разочарование американского президента Дональда Трампа во Владимире Зеленском. Однако для России подобные расчёты не имеют особого значения – её действия на Украине от действий Вашингтона не зависят, отметил Лавров."Если страны, которые поддерживают нацистский режим, будут эту поддержку ослаблять, а ещё лучше прекращать, мы это воспримем как осознание реальности, в том числе сущности этого режима и самое главное – реальной ситуации на поле боя", – заявил министр.Читайте также: Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины

https://ukraina.ru/20250622/1064151199.html

https://ukraina.ru/20250531/merts-protiv-klingbaylya-v-germanii-nachalas-voyna-iz-za-oruzhiya-dlya-ukrainy--detali-ot-eksperta-1063513381.html

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, запад, сергей лавров, владимир зеленский, нато, ес, оон, фридрих мерц, иран, израиль, права человека, русский язык, крым, донбасс, референдум