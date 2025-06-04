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Мидуэй: превратности военной фортуны

Мидуэй: превратности военной фортуны - 04.06.2025 Украина.ру

Мидуэй: превратности военной фортуны

Сражение у атолла Мидуэй, происходившее 4-7 июня 1942 года, стало таким же переломным, как Сталинград и Эль-Аламейн. Однако, наш интерес к нему связан преимущественно с тем, что именно в ходе этого сражения особенно ярко проявился фактор случайности – американцы вполне могли его и не выиграть…

2025-06-04T08:00

2025-06-04T08:00

2025-06-04T08:00

история

история

япония

тихий океан

сша

1942

вторая мировая война

флот

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Сам по себе небольшой атолл, состоящий из трёх островков площадью 6 кв. км. особой ценности не представляет, но Японии нужна была база для развития наступления в центральной части Тихого океана, чтобы выбить американцев с Гавайев. Всё же удар по Пёрл-Харбору в декабре 1941 года цели не достиг – японцам удалось частично вывести из строя главную ударную силу флота (которой считались линкоры), но не удалось заставить американцев покинуть базу.Для вытеснения американцев из Тихого океана были спланированы две операции – на левом фланге, с целью овладения Алеутами, и в центре. Именно в рамках второй операции предполагался захват Мидуэя, на котором уже окопались и разместили свой аэродром американцы.Предполагалось, что сначала авианосное соединение Нагумо Тюити в составе четырёх ударных авианосцев разбомбит всё, что можно разбомбить, а потом подойдут главные силы императорского флота под командованием Ямомото Исороку и высадят десант. Если же ослабленный американский флот попытается отразить этот удар – тем хуже для него. Японское ударное соединения даже и до достройки сверхлинкора "Ямато" обладало огромной мощью – 7 линкоров, 15 крейсеров, 42 эсминца, всего – свыше 200 кораблей и судов.Для американцев подготовка операции секретом не была – они взломали японский шифр и путём нехитрой провокации (сообщив, что на Мидуэе не хватает пресной воды) определили, где будет наноситься удар. Правда, тут сыграла свою роль ещё и готовность американцев действовать – в 1941 году они японские дипломатические шифры тоже понимали. Но разгрома в Пёрл-Харборе это не предотвратило.В район Мидуэя были переброшены 16 и 17 оперативные авианосные соединения под командованием адмиралов Рэйдмонда Спрюэнса и Фрэнка Флетчера в составе авианосцев "Энтерпрайз", "Хорнет" и "Йорктаун" (последний был восстановлен после боя в Коралловом море буквально стахановскими темпами – рабочие продолжали ремонт, когда он уже полным ходом шёл к Мидуэю). Общее командование осуществлял адмирал Честер Нимитц.На стороне американцев был фактор внезапности – японские подводные лодки, которые должны были обнаружить американские авианосцы, вышли на позиции, когда американские корабли их уже прошли. Однако превосходство было на стороне японцев. Хотя американских самолётов было 360 против японских 264-х, для японцев был характерен высочайший уровень подготовки лётчиков (это их подвело позже, когда большая часть асов была выбита, а механизма массовой подготовки лётчиков средней квалификации не было) и техническое превосходство японских самолётов (дискуссии на тему, действительно ли оно было, видимо не имеют конца).Основные события развернулись 4 июня 1942 года.Утром японцы нанесли удар по американским позициям на островах атолла. Им удалось разгромить прикрывавшую американские позиции группу истребителей наземного базирования, атака американских бомбардировщиков и торпедоносцев была безрезультатной. Однако главная цель удара достигнута не была – позиции морской пехоты почти не пострадали. Требовался повторный удар.В разгар подготовки к бомбардировке атолла японская разведка обнаружила американский авианосец (вообще-то это был не авианосец, но в принципе-то разведчики были правы…) Адмирал Нагумо принял логичное решение – немедленно перевооружить свои ударные самолеты торпедами, но, чтобы сэкономить время, бомбы в погреба не опускать. Это правильное решение сыграло свою роковую роль в дальнейшем.Семь атак американцев на японские авианосцы оказались безрезультатными – японские Mitsubishi A6M Zero и зенитная артиллерия уничтожили почти все вылетевшие американские самолёты. Ни одна торпеда или бомба в цель не попала. Потери японцев были незначительными.Между тем, к японскому соединению на большой высоте подошли группы пикирующих бомбардировщиков Douglas SBD Dauntless, которые взлетели с авианосцев "Энтерпрайз" и "Йорктаун". Они совершенно случайно подошли к месту сражения одновременно. Группа с "Энтерпрайза" под командованием капитана третьего ранга Кларенса Маккласки вообще не обнаружила японский флот, но последовала за отставшим кораблём. Так же случайно, без координации друг с другом, обе группы атаковали сразу три японских авианосца.Все предыдущие атаки делались с небольшой высоты – торпедоносцы вообще летят над самой поверхностью, чтобы сброшенная торпеда не разбилась об воду. Соответственно, всё внимание было отвлечено на горизонт. С высоты бомбили только тяжёлые В-17, которые ни одного попадания не добились, что, в общем, не удивительно.Когда американские пикировщики были замечены, японские истребители их перехватить уже просто не успевали, зенитная артиллерия вообще огонь не вела.Американские бомбы упали на палубы, заставленные подготовленными к вылету, заправленными и вооружёнными торпедами бомбардировщиками. Тут же рядом были сложены авиабомбы… Герой атаки на Пёрл-Харбор капитан Футида Мицуо, находившийся на авианосце "Акаги", позже вспоминал:"Взрывы бомб, горящее топливо, крики раненых... Мы пытались спасти корабль, но огонь пожирал всё".В течение нескольких минут главные силы адмирала Нагумо – авианосцы "Акаги", "Кага" и "Сорю" утратили боевую ценность и вскоре затонули (то, что не затонуло само было добито японцами – чтобы не досталось американцам).Оставшийся неповреждённым "Хирю" успел нанести ответный удар, в результате которого был тяжело повреждён "Йорктаун". Во время буксировки на ремонт он был потоплен японской подводной лодкой. "Хирю", впрочем, это не спасло.Ко всему прочему у японцев столкнулись два тяжёлых крейсера, один из которых был позже добит американской авиацией.Итог:- потери японцев составили четыре авианосца и крейсер, 3057 человек и 248 самолётов;- потери американцев: 1 авианосец, 1 эсминец, ок. 360 человек, 144 самолёта.Самое главное – соединение адмирала Ямамото осталось беззащитным перед американской авиацией и даже не стало приближаться к Мидуэю. Японцы об этом не знали, но у американцев оставалось около 200 боеспособных самолётов – достаточно, чтобы "размотать" десантное соединение. К этому моменту стало уже полностью понятно, что главной силой флота являются не линкоры, а авианосцы…Как видим, к разгрому японского соединения привела целая цепь случайностей:- отсутствие внезапности японского нападения в силу эффективности американской разведки;- ошибка японской разведки, не обнаружившей американские авианосцы до начала сражения;- обнаружение американских авианосцев, когда японские самолёты уже готовились ко второму удару по наземным целям;- ряд нескоординированных атак американских самолётов, которые отвлекли внимание японцев;- случайная координация атаки двух групп американских пикировщиков (включая отставший японский корабль, который навёл группу "Энтерпрайза" на японское соединение).Правда, во всём этом была одна железная закономерность – независимо от результатов сражения у Мидуэя у Японии шансов выиграть войну со США не было.Американская промышленность штамповала новые авианосцы чуть ли не конвейерным способом (а транспорты – именно конвейерным) и в октябре 1944 года главная ударная сила американского тихоокеанского флота – 58-е оперативное соединение адмирала Марка Митчера, – насчитывало 16 тяжёлых и лёгких ударных авианосцев, способных одновременно поднять в воздух свыше 1000 самолётов. В 1945 году этой махине уже просто не с кем было воевать…

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история, япония, тихий океан, сша, 1942, вторая мировая война, флот