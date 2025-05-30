https://ukraina.ru/20250530/rasplata-za-nesedennye-brioshi-mariya-antuanetta--koroleva-vsekh-nesbyvshikhsya-nadezhd-1063513547.html

Расплата за несъеденные бриоши. Мария-Антуанетта – королева всех несбывшихся надежд

Расплата за несъеденные бриоши. Мария-Антуанетта – королева всех несбывшихся надежд - 30.05.2025 Украина.ру

Расплата за несъеденные бриоши. Мария-Антуанетта – королева всех несбывшихся надежд

…Ровно 255 лет назад для нее заканчивался самый решающий в жизни май. 16 мая 1770 года в Версале состоялось второе официальное бракосочетание австрийской принцессы и эрцгерцогини Марии-Антонии и наследника французского престола – будущего короля Людовика.

2025-05-30T13:41

2025-05-30T13:41

2025-05-30T13:43

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Первый раз ее отдали замуж 19 апреля того же года в Вене по доверенности, и роль жениха играл его представитель. Потом, переодев во все французское, ее повезли во Францию. В возрасте 14 лет, навсегда покинула свою Вену для сладкой жизни и мученической смерти в Париже. Она его увидела и действительно умерла, когда через четыре года, 10 мая 1774-го, стала Марией-Антуанеттой, королевой и женой Людовика XVI, за что ее и казнили…Смерть сквозь весельеА тогда день 30 мая 1770 года был определен днем ее триумфа, кульминацией которого должны были стать народные гуляния на сегодняшней площади Конкорд (Согласия) с музыкой, фейерверком, вином, хлебом и мясом за счет казны.Но ничего не получилось. Поскольку была объявлена бесплатная раздача вина, хлеба и мяса народу, на дармовщину потянуло чернь, которую на такие гуляния и потом на всевозможные бунты и на революцию щедро выбрасывало трущобное чрево Парижа. Эти каменные джунгли убожества и нищеты всегда шевелилась в жадном нетерпении, но тогда в ожидании королевских подаяний люди оказались между глубокими строительными котлованами на перестраивающейся площади. Пиротехнические ракеты, с треском и шипением внезапно взрывавшиеся в толпе, мгновенно вызвали страх и панику. И люди, мужчины, женщины, старики и дети, бросились врассыпную, сталкивались друг с другом, толкая более слабых прямо во рвы, насмерть топтали упавших наземь. .В тот день в столице погибли 139 человек и сотни были ранены.Погибшие нашли свое упокоение на кладбище Мадлен рядом с церковью Святого Августина, до сих пор сохранившейся. Однако в королевской семье о погибших простолюдинах никто толком не сожалел.И чернь, потомки и родственники погибших, сменяя милость на гнев, восхищение на ненависть, восторги на презрение и бессмысленную жестокость, ответила королевской чете тем же – смертью и посмертным глумлением буквально через два десятилетия...Бриоши с кровьюНи о чем не жалела и будущая молодая королева. Наоборот – в тот день она как бы сделал первый шаг к царствованию, символом которого стал анекдот о бриошах. Символом равнодушия власть предержащих к нуждам и чаяниям своих подданных, за которое во многих случаях наступает расплата. Кровавая и жестокая. Как у Марии-Антуанетты.Ей часто приписывают эти знаменитые слова в ответ на рассказ о том, что люди бунтуют, потому что ку них нет хлеба. "У них нет хлеба? Ну что ж, пускай едят бриоши" (в другой редакции – пирожные, торты или круассаны, но это не важно, это несущественные детали)", – вроде бы сказала королева.Исследователи уже давно установили: Мария-Антуанетта МОГЛА ТАК сказать, но НЕ ГОВОРИЛА. Эти слова в 1769 году вообще выдумал и приписал некой "французской принцессе" сам расшатывающий трон Жан-Жак Руссо в своей "Исповеди": "Как сделать, чтобы иметь хлеб? …Покупать сам я никогда бы не решился. Чтобы важный господин, при шпаге, пошел к булочнику купить кусок хлеба – как это можно! Наконец я вспомнил, какой выход придумала одна принцесса; когда ей доложили, что у крестьян нет хлеба, она ответила: "Пускай едят бриоши", и я стал покупать бриоши...".В это время Марии-Антуанетты еще не было во Франции: она, 13-летняя австрийская принцесса, еще веселилась в своем дворце Шенбрунн в Вене и под присмотром матери только готовилась знакомиться с наследником французской короны.Но это, что называется, было написано у нее на роду. Меткая выдумка Руссо прижилась, поскольку ему и многим другим французам очень хотелось верить, что слова эти на самом деле произнесла королева, ставшая всем особенно ненавистной накануне революции 1789 года, когда нищета, высокие налоги и полная твердокаменная окостенелость равнодушной к бедам людей королевской власти вывели французов брать Бастилию. И вкус бриошей, этих сладких булок из сдобного теста, прибрел солоноватый привкус крови...Вся жизнь и смерть Марии-Антуанетты – это не только символ революционной жестокости, требующей бессмысленных жертв и компенсации за собственную неудавшуюся жизнь революционеров, которым нечаянно выпала-таки судьба все несбывшееся насладиться искупительной чужой кровью. Это еще и, увы, закономерная трагедия женщины, которая была поставлена руководить народом, могла ему помочь, но так и не поняла, КАК – а главное! – ЗАЧЕМ ей это нужно делать. Свою власть она воспринимала как должное, данное свыше, оспаривать которое никто не имеет права.Это история романа с чернью, который Марии-Антуанетте не удался. И закончился брутальным мстительным поруганием. Высокомерное презрение и безразличие было отмщено с бессмысленной жестокостью...Это была расплата за властную черствость к людям и их нуждам. За крайнюю отрешенность абсолютной верховной власти от проблем так называемого простого народа, который подчас голодает, когда власть пирует. Как, например, сегодня власть в Украине…Расплата за черствость...А ведь в начале ничто не предвещало такой развязки. Мария-Антуанетта была восьмым ребенком из 14 детей в семье Марии Терезии и Франца I, правителей Священной Римской империи. Император-отец умер, когда Марии-Антуанетте было 10 лет, и дальнейшей ее судьбой занялась мать, оказавшаяся целеустремленной и практичной женщиной, уверенно ведущей свой государственный корабль по водам тогдашней европейской политики. Все ее дети так или иначе послужили укреплению власти венских императоров, но дальше всех "прыгнула" младшенькая – была помолвлена с наследником французской короны. Это должно было окончательно увенчать союз австрийских Габсбургов и французских Бурбонов (младшей ветви династии Капетингов), как бы деливших континентальную Европу между двумя этими государственными монстрами и бросающих вызов как Англии, так и России.Мария-Антуанетта Австрийская, королева ФранцииКак будущую королеву, Марию-Антуанетту, с одной стороны, воспитывали по всей строгости австрийского двора. Она с трех лет носила корсет, в обязательную программу ее воспитания, разработанную матерью, входили уроки танцев, истории, географии, живописи, правописания, изящной словесности, немного математики и иностранных языков, а также посещение театральных представлений, изучение теории управления государством, рукоделие и искусство ведения светской беседы. Музыку ей преподавал сам Кристоф Виллибальд фон Глюк, великий австрийский композитор и реформатор музыки, который в данном конкретном случае ничуть не преуспел.С другой – как "мизинчик" в любой семье, юную принцессу баловали и ни в чем ей не отказывали. И в результате, по оценкам современников и поздних биографов, получилась смышленая, живая и бойкая девушка. Малообразованная, пишущая с ошибками и по-французски, и по-немецки, не прочитавшая до конца ни одной серьезной книги, но обаятельная, веселая, обладающая превосходным коммуникативным характером, умеющая себя и подать, и держать в обществе.В общем, настоящая королева. Как утверждает "Википедия", Матье Жак де Вермон, прозванный "аббатом де Вермоном", ее учитель французского языка и потом один из главных советчиков, так написал о своем "объекте": "У нее больше интеллекта, чем можно было предполагать, но, к сожалению, из-за разбросанности в свои двенадцать лет она не привыкла его концентрировать. Немножко лени и много легкомыслия затрудняют занятия с нею. ...Я понял наконец, что хорошо усваивает она лишь то, что одновременно и развлекает ее".Страсть к развлечениям стала для Марии-Антуанетты одним из главных смыслов жизни, даже ее символом. И только самые наблюдательные современники отмечали, что развлечения и неудержимое стремление к веселью скрывали от посторонних глубокую разочарованность молодой женщины как своей семейной жизнью, так и вообще своей ролью в жизни Франции, где ее то обожествляли, то ненавидели и винили во всех своих неудачах, называя "мадам Дефицит".Дети без радостиДостаточно сказать, что, выйдя замуж за будущего короля, неуклюжего и глуповатого юношу, которого интересовала только вкусная еда, Мария-Антуанетта почти семь лет не знала полноценной супружеской жизни. В физиологическом плане. Жених, позже муж благоговел перед принцессой и даже через годы так же восхищался женой, как в первый день их знакомства, но страдал от фимоза – сужения крайней плоти, не позволяющего вести полноценную половую жизнь. Только через семь лет брака брат королевы и австрийский император Иосиф специально приехал в Париж и уговорил зятя, уже короля Людовика, сделать операцию.После этого и пошли дети – две девочки и два мальчика, которые должны были отвлечь от проблем. Но не отвлекли. Дети рождались нездоровыми и изъеденными врожденным семейным проклятием части Бурбонов – туберкулезом.Дети принесли Марии-Антуанетте много радости, но мало счастья: она пережила двух из них. Только первая дочь Мария-Тереза-Шарлотта, герцогиня Ангулемская, дожила до 72 лет, но умерла бездетной. Сам Наполеон Бонапарт говорил о ней, что "она была единственным мужчиной в семье Бурбонов". Младшая дочь – София-Елена-Беатрис – родилась последней и умерла в младенчестве.Нападение жирондистов на Тюильри. Мария-Антуанетта защищает своих детейМладший сын – Людовик-Карл, дофин Франции, ставший ее никогда не царствующим королем Людовиком XVII, – принес матери больше всего страданий. После ареста королевской семьи его вместе с сестрой сначала держали в одной камере с родителями, потом с матерью. Но после казни его отца, когда в январе 1793 года Мария-Антуанетта на коленях в своей камере в замке Тампль присягнула сыну как королю Людовику XVII, его отобрали у матери и попытались использовать в своих целях, добившись показаний против бывшей королевы.Деятели Революционного трибунала легко смогли подавить его волю и добиться подписания нужных "показаний" от испуганного мальчика. Среди многочисленных обвинений, выдвинутых против Марии-Антуанетты, был инцест – кровосмесительное сожительство с собственным сыном.Обвинил свергнутую королеву в этом крайне левый якобинец Жак-Рене Эбер. Но она даже не стала отвечать ему. И когда один из судей спросил, почему она не отвечает на предъявленные обвинения, Мария-Антуанетта взволнованно, но гордо ответила: "Если я не отвечаю, то лишь потому, что сама природа отказывается отвечать на подобные гнусные обвинения в адрес матери. Я призываю всех, кто может, явиться сюда".Суд на этом месте прервали. Но сохранившиеся в деле Марии-Антуанетты несколько сбивчивых рассказов о том, как мать якобы брала его в Тампле к себе в постель, подписаны неумелой детской рукой: "Louis Charles Capet"...А вот старший сын Людовика XVI и Марии-Антуанетты – дофин Людовик-Жозеф-Ксавье-Франсуа – сначала стал причиной радости в королевской семье, а потом – поводом к революции, выкосившей ее. Дофин Людовик-Жозеф оказался болезненным и слабым ребенком и умер в возрасте семи с половиной лет 4 июня 1789 года, когда революция уже стучалась в ворота королевского дворца. Смерть сына и безутешное горе только приблизили и катализировали ее...В день смерти сына и в последующие два дня король отказался принимать делегацию депутатов Генеральных штатов, сказав, что "это невозможно в моем нынешнем состоянии". А когда осмелевшие депутаты все же настояли на своем и 7 июня пришли на аудиенцию, Людовик XVI с горечью спросил: "Значит, в третьем сословии нет отцов?". Ему ответили через месяц с небольшим – 14 июля 1789 года, когда взяли Бастилию и приступом пошли на Тюильри. А смерть дофина невольно послужила эскалации революционной активности французских депутатов, уже давно подбивающих чернь на бунт. Король объявил траур по умершему сыну, и по традиции в эти дни прекращали работу все политические и прочие собрания. И когда депутаты Генеральных штатов, уже названных Национальной Ассамблеей, 20 июня пришли в зал заседаний, он был закрыт.Депутаты, не разобравшись в причинах и боясь королевских репрессий, собрались в ближайшем зале для игр в мяч и поклялись, что не разойдутся, пока во Франции не будет принята конституция, ограничивающая власть короны. Людовик XVI вынужден был согласиться с этим, привлек к работе представителей двух других сословий – дворянства и духовенства, и революция получила свой узаконенный "мотор". Народ решил разобраться с королем и его семейством...На плахеЛюдовик и Мария-Антуанетта всячески пытались остановить революцию, хотели бежать из Франции и вернуться к власти на чужих штыках. Но не получили поддержки от своих многочисленных венценосных европейских родственников, пережили окончательное падение монархии в сентябре 1792 года и по очереди оказались на плахе.Короля, как известно, казнили в январе 1793-го, а Марию-Антуанетту. И ее поведение на казни в принципе, должно было показать, с кем чернь имеет дело. Пятнадцать минут пополудни 16 октября 1793 года на эшафот на площади Революции взошла молодая миловидная женщина в белой пикейной рубашке и платке из белого муслина, накинутом на плечи. Ноги ее были обуты в лиловые туфли, голову покрывал чепец, уродливый и в этой ситуации кажущийся неуместным, а отведенные за спину руки на запястьях стягивала черная лента.Все в ее последнем облике оказалось удивительно символичным. Черные ленты на запястьях прикрывали железные оковы на руках и страшно, финально, контрастировали с убранством белого цвета – символом ее прежней светлой и, в общем-то, беззаботной жизни. Она родилась австрийской принцессой, почти 20 лет жила французской королевой, а умирала "вдовой Капет" (по династической фамилии мужа), обвиненной в предательстве интересов родины, связях с враждебными государствами, пособничестве врагам и даже в инцесте с 8-летним сыном.Лиловый цвет туфель, в которых она взошла на свою "голгофу", по толкованию тех лет означал любовь и милосердие к французскому народу. Тому, который громко и грозно улюлюкал, когда ее в грязной повозке везли от Консьержери на площадь Революции.Но она казалась спокойной, собранной и уже отрешенной от здешней жизни. Палач еще в камере тюрьмы Консьержери остриг ее роскошные волосы и забрал их себе, как традиционный трофей, и сейчас настроил гильотину. Через минуту ее нож упадет с высоты, противно чвякнет, и оборвет жизнь приговоренной. Стриженую голову покажут на потеху черни.Обезглавленное тело королевы бросят в общую яму с трупами других казненных на кладбище Святой Мадлены и присыплют негашеной известью. Чтобы быстрее исчезла и с лица земли, и из памяти людей.На этом же кладбище Мадлен в центре Парижа обезглавленная королева окончательно слилась с народом, с которым она так трагически встретилась за 23 года до своей казни в мае 1770-го...Сердце сынаПосле казни матери сына-королевича Людовика-Карла отдали на "революционное воспитание" сапожнику Антуану Симону и его жене, которые поселились в Тампле. Их задачей было заставить Людовика отречься от родителей (в частности, научить его оскорблять их память) и принять революционные идеалы, а также приучить к физическому труду. К ребенку, до восьми лет воспитывавшемуся как королевский сын, стали относиться как к обычному сыну ремесленника.По одним данным, Симон и его жена нередко били мальчика за разные провинности. 8-летнему ребенку часто угрожали смертью на гильотине, доводя его до обмороков на нервной почве. По другим – Симон по-своему любил своего подопечного, и даже сохранились счета за игрушки, цветы и птиц, купленных для "воспитанника". Сам же бывший дофин якобы также с достаточным увлечением предавался новой для него жизни. По воспоминаниям сестры, юный король "пел революционные песни" и, наверняка с чужих слов, нещадно ругал прежний строй.А когда 8 июня 1795 года он умер от туберкулеза (от этой же болезни умерли дед, бабка, дядя и старший брат), то при вскрытии и обследовании на теле мальчика были обнаружены опухоли, а также следы чесотки. От постоянного недоедания он был чрезвычайно истощен и костляв.Следуя традиции сохранения королевских сердец, врач-хирург Филипп-Жан Пелетан выкрал сердце принца и сохранил его для дальнейшего изучения. Тело дофина-короля было тайно погребено в общей могиле, место которой неизвестно. А сердце хранится и сейчас в усыпальнице французских королей в аббатстве Сен-Дени в Париже.Вместо послесловияМладший брат казненного короля Людовик-Станислас-Ксавье, граф Прованский, после смерти брата и венценосного племянника провозгласил себя королем Людовиком XVIII, правил с 1814 по 1824 год и даже как-то восстановил историческую справедливость. Он сначала решил похоронить казненных брата и невестку в новой церкви Святой Мадлен неподалеку от площади Революции, ставшей со временем площадью Согласия. Но потом отказался от своей затеи, и останки Людовика XVI и Марии-Антуанетты были захоронены в королевском некрополе базилики Сен-Дени. Мать воссоединилась с сыном……А на месте предполагаемых первоначальных могил несчастной королевской четы был разбит сквер Людовика XVI и построена искупительная часовня. Она так и называется – Часовня Покаяния. Будете в Париже – сходите, там есть определенная атмосфера, если все это знать, и на революции не тянет…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

франция, париж, вена, наполеон бонапарт, википедия, эксклюзив