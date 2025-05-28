https://ukraina.ru/20250528/vsu-ne-pokinut-kurskuyu-oblast-do-peremiriya-zayavil-zelenskiy--1063454081.html

ВСУ не покинут Курскую область до перемирия, заявил Зеленский

ВСУ не покинут Курскую область до перемирия, заявил Зеленский - 28.05.2025 Украина.ру

ВСУ не покинут Курскую область до перемирия, заявил Зеленский

Украинские подразделения находятся в Курской области и имеют на этом направлении "хорошие наработки". Такое заявление 28 мая на встрече с журналистами сделал Владимир Зеленский, сообщило украинское издание "Страна.ua"

2025-05-28T10:45

2025-05-28T10:45

2025-05-28T10:57

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По словам главы киевского режима, ВСУ якобы никогда не покидали российский регион, а лишь передислоцировались. Он также подчеркнул, что украинские военные намерены оставаться в Курской области как минимум до объявления перемирия.Он утверждает, что на этом направлении у украинских подразделений "есть хорошие наработки". При этом Россия, по словам Зеленского, в Курской области накопила более 50 тысяч войск — самую многочисленную и сильную группировку, "целью которой является продвижение на 10 км вглубь Сумской области".На прошлой неделе Подавший в отставку командир 47-й бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин обвинил командование в попытке "стереть" личный состав в Теткино. Он сообщил, что "в Курской области и на украинско-российской границе, столкнулся с заданиями, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь". "Последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются, как лишними деньгами на гулянке. Соотношение потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности. Именно это и невозможность установленным порядком достучаться до командования по вопросу сохранения боеспособности моего подразделения и жизней моих людей побудили меня осветить проблему публично", — заявил Ширшин.Украинская армия не оставляет попыток вернуться в Курскую область, которая была освобождена ВС РФ в конце прошлого месяца. Ранее российские военкоры неоднократно сообщали о попытках ВСУ срезать выступ в районе Теткино. Несмотря на огромные потери в этом районе, украинская армия продолжает перебрасывать туда все новые группы солдат.Накануне, 27 мая, Телеграм-канал "Русская весна" сообщил, что российские десантники продолжают отражать попытки атак ВСУ на Курскую область. Отмечается, что "множество" пехоты и техники ВСУ было уничтожено во время атак украинской армии на Теткино."Гвардейцы-десантники крымского 56 полка ВДВ продолжают массово уничтожать ВСУ и в Сумской области и отгоняя врага от границы вглубь своей территории", — говорится в публикации.

https://ukraina.ru/20250526/zachistka-sumskoy-oblasti-i-novye-kleschi-dlya-vsu-frontovaya-svodka-1063416134.html

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новости, курская область, россия, теткино, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, потери всу