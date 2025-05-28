ВСУ не покинут Курскую область до перемирия, заявил Зеленский - 28.05.2025 Украина.ру
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ВСУ не покинут Курскую область до перемирия, заявил Зеленский
ВСУ не покинут Курскую область до перемирия, заявил Зеленский - 28.05.2025 Украина.ру
ВСУ не покинут Курскую область до перемирия, заявил Зеленский
Украинские подразделения находятся в Курской области и имеют на этом направлении "хорошие наработки". Такое заявление 28 мая на встрече с журналистами сделал Владимир Зеленский, сообщило украинское издание "Страна.ua"
2025-05-28T10:45
2025-05-28T10:57
новости
курская область
россия
теткино
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вс рф
потери всу
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По словам главы киевского режима, ВСУ якобы никогда не покидали российский регион, а лишь передислоцировались. Он также подчеркнул, что украинские военные намерены оставаться в Курской области как минимум до объявления перемирия.Он утверждает, что на этом направлении у украинских подразделений "есть хорошие наработки". При этом Россия, по словам Зеленского, в Курской области накопила более 50 тысяч войск — самую многочисленную и сильную группировку, "целью которой является продвижение на 10 км вглубь Сумской области".На прошлой неделе Подавший в отставку командир 47-й бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин обвинил командование в попытке "стереть" личный состав в Теткино. Он сообщил, что "в Курской области и на украинско-российской границе, столкнулся с заданиями, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь". "Последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются, как лишними деньгами на гулянке. Соотношение потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности. Именно это и невозможность установленным порядком достучаться до командования по вопросу сохранения боеспособности моего подразделения и жизней моих людей побудили меня осветить проблему публично", — заявил Ширшин.Украинская армия не оставляет попыток вернуться в Курскую область, которая была освобождена ВС РФ в конце прошлого месяца. Ранее российские военкоры неоднократно сообщали о попытках ВСУ срезать выступ в районе Теткино. Несмотря на огромные потери в этом районе, украинская армия продолжает перебрасывать туда все новые группы солдат.Накануне, 27 мая, Телеграм-канал "Русская весна" сообщил, что российские десантники продолжают отражать попытки атак ВСУ на Курскую область. Отмечается, что "множество" пехоты и техники ВСУ было уничтожено во время атак украинской армии на Теткино."Гвардейцы-десантники крымского 56 полка ВДВ продолжают массово уничтожать ВСУ и в Сумской области и отгоняя врага от границы вглубь своей территории", — говорится в публикации.
https://ukraina.ru/20250526/zachistka-sumskoy-oblasti-i-novye-kleschi-dlya-vsu-frontovaya-svodka-1063416134.html
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новости, курская область, россия, теткино, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, потери всу
Новости, Курская область, Россия, Теткино, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, потери ВСУ

ВСУ не покинут Курскую область до перемирия, заявил Зеленский

10:45 28.05.2025 (обновлено: 10:57 28.05.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Украинские подразделения находятся в Курской области и имеют на этом направлении "хорошие наработки". Такое заявление 28 мая на встрече с журналистами сделал Владимир Зеленский, сообщило украинское издание "Страна.ua"
По словам главы киевского режима, ВСУ якобы никогда не покидали российский регион, а лишь передислоцировались. Он также подчеркнул, что украинские военные намерены оставаться в Курской области как минимум до объявления перемирия.

"Вышли с одного направления (Суджи - Ред.), вошли в другое (Теткино - Ред.). Мы там находимся, пока Россия не захочет закончить войну или хотя бы не прекратит огонь", — заявил Зеленский.

Он утверждает, что на этом направлении у украинских подразделений "есть хорошие наработки". При этом Россия, по словам Зеленского, в Курской области накопила более 50 тысяч войск — самую многочисленную и сильную группировку, "целью которой является продвижение на 10 км вглубь Сумской области".
На прошлой неделе Подавший в отставку командир 47-й бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин обвинил командование в попытке "стереть" личный состав в Теткино. Он сообщил, что "в Курской области и на украинско-российской границе, столкнулся с заданиями, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь".
"Последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются, как лишними деньгами на гулянке. Соотношение потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности. Именно это и невозможность установленным порядком достучаться до командования по вопросу сохранения боеспособности моего подразделения и жизней моих людей побудили меня осветить проблему публично", — заявил Ширшин.
- РИА Новости, 1920, 26.05.2025
26 мая, 13:33
Зачистка Сумской области и новые "клещи" для ВСУ: фронтовая сводкаРоссийская группировка "Север" освободила населенные пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области Украины. Этот факт в понедельник, 26 мая, подтвердили в Министерстве обороны РФ
Украинская армия не оставляет попыток вернуться в Курскую область, которая была освобождена ВС РФ в конце прошлого месяца. Ранее российские военкоры неоднократно сообщали о попытках ВСУ срезать выступ в районе Теткино. Несмотря на огромные потери в этом районе, украинская армия продолжает перебрасывать туда все новые группы солдат.
Накануне, 27 мая, Телеграм-канал "Русская весна" сообщил, что российские десантники продолжают отражать попытки атак ВСУ на Курскую область. Отмечается, что "множество" пехоты и техники ВСУ было уничтожено во время атак украинской армии на Теткино.
"Гвардейцы-десантники крымского 56 полка ВДВ продолжают массово уничтожать ВСУ и в Сумской области и отгоняя врага от границы вглубь своей территории", — говорится в публикации.
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НовостиКурская областьРоссияТеткиноВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВС РФпотери ВСУ
 
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