ВСУ не покинут Курскую область до перемирия, заявил Зеленский
10:45 28.05.2025 (обновлено: 10:57 28.05.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Украинские подразделения находятся в Курской области и имеют на этом направлении "хорошие наработки". Такое заявление 28 мая на встрече с журналистами сделал Владимир Зеленский, сообщило украинское издание "Страна.ua"
По словам главы киевского режима, ВСУ якобы никогда не покидали российский регион, а лишь передислоцировались. Он также подчеркнул, что украинские военные намерены оставаться в Курской области как минимум до объявления перемирия.
"Вышли с одного направления (Суджи - Ред.), вошли в другое (Теткино - Ред.). Мы там находимся, пока Россия не захочет закончить войну или хотя бы не прекратит огонь", — заявил Зеленский.
Он утверждает, что на этом направлении у украинских подразделений "есть хорошие наработки". При этом Россия, по словам Зеленского, в Курской области накопила более 50 тысяч войск — самую многочисленную и сильную группировку, "целью которой является продвижение на 10 км вглубь Сумской области".
На прошлой неделе Подавший в отставку командир 47-й бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин обвинил командование в попытке "стереть" личный состав в Теткино. Он сообщил, что "в Курской области и на украинско-российской границе, столкнулся с заданиями, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь".
"Последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются, как лишними деньгами на гулянке. Соотношение потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности. Именно это и невозможность установленным порядком достучаться до командования по вопросу сохранения боеспособности моего подразделения и жизней моих людей побудили меня осветить проблему публично", — заявил Ширшин.
Украинская армия не оставляет попыток вернуться в Курскую область, которая была освобождена ВС РФ в конце прошлого месяца. Ранее российские военкоры неоднократно сообщали о попытках ВСУ срезать выступ в районе Теткино. Несмотря на огромные потери в этом районе, украинская армия продолжает перебрасывать туда все новые группы солдат.
Накануне, 27 мая, Телеграм-канал "Русская весна" сообщил, что российские десантники продолжают отражать попытки атак ВСУ на Курскую область. Отмечается, что "множество" пехоты и техники ВСУ было уничтожено во время атак украинской армии на Теткино.
"Гвардейцы-десантники крымского 56 полка ВДВ продолжают массово уничтожать ВСУ и в Сумской области и отгоняя врага от границы вглубь своей территории", — говорится в публикации.
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