https://ukraina.ru/20250417/postavki-kievu-krylatykh-raket-taurus-ne-perelomyat-khod-konflikta---glava-rheinmetall-1062568679.html
Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall
Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall - 17.04.2025 Украина.ру
Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall
Возможные поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине не способны переломить ход конфликта. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Handelsblatt
2025-04-17T11:57
2025-04-17T11:57
2025-04-17T11:57
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"Taurus - хорошая ракета, без сомнения. Но в Германии их всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликте, Taurus не переломит ситуацию - сказал ПаппергерПо его словам, беспилотники тоже не в состоянии изменить ситуацию, потому что их можно быстро перехватить.На днях лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. Однако, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Мерца, заявил, что судя по всему, Мерц является сторонником ужесточения позиций и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.О затягивании конфликта - в материале "Нет ни эмпатии, ни мозгов": Маск раскритиковал сторонников затягивания украинского конфликта на сайте Украина.ру.
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Новости, Германия, Украина, Киев, Борис Писториус, Дмитрий Песков
Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall
Возможные поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине не способны переломить ход конфликта. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Handelsblatt