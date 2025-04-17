https://ukraina.ru/20250417/postavki-kievu-krylatykh-raket-taurus-ne-perelomyat-khod-konflikta---glava-rheinmetall-1062568679.html

Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall

Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall - 17.04.2025 Украина.ру

Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall

Возможные поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине не способны переломить ход конфликта. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Handelsblatt

2025-04-17T11:57

2025-04-17T11:57

2025-04-17T11:57

новости

германия

украина

киев

борис писториус

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059078150_0:46:1330:794_1920x0_80_0_0_9d4100960f2515acba90b77bc58ddab7.png

"Taurus - хорошая ракета, без сомнения. Но в Германии их всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликте, Taurus не переломит ситуацию - сказал ПаппергерПо его словам, беспилотники тоже не в состоянии изменить ситуацию, потому что их можно быстро перехватить.На днях лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. Однако, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Мерца, заявил, что судя по всему, Мерц является сторонником ужесточения позиций и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.О затягивании конфликта - в материале "Нет ни эмпатии, ни мозгов": Маск раскритиковал сторонников затягивания украинского конфликта на сайте Украина.ру.

германия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, украина, киев, борис писториус, дмитрий песков