https://ukraina.ru/20250528/medvedev-otvetil-trampu-na-slova-ob-igre-s-ognem-kellog-vmeshalsya-v-ikh-razgovor-1063452948.html

Медведев ответил Трампу на слова об "игре с огнем", Келлог вмешался в их разговор. А что на самом деле

Медведев ответил Трампу на слова об "игре с огнем", Келлог вмешался в их разговор. А что на самом деле - 28.05.2025 Украина.ру

Медведев ответил Трампу на слова об "игре с огнем", Келлог вмешался в их разговор. А что на самом деле

Президент США Дональд Трамп, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев и спецпредставитель американского лидера Кит Келлог обменялись колкими соображениями насчет рисков третьей мировой войны в сложившихся обстоятельствах

2025-05-28T10:16

2025-05-28T10:16

2025-05-28T14:45

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Накануне вечером в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп написал: "чего Владимир Путин не понимает, так это то, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много действительно плохих вещей. Я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнём!"Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на это заявление Трампа в соцсети Х, уточнив, что знает "только одну действительно плохую вещь - это Третья мировая война. Надеюсь, Трамп это понимает!"Чуть позже, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ждать корректировки американской политики, учитывая "разочарование президента Путиным", официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс призвала не рассматривать слова Трампа о разочаровании линейно, так как "это заявление человека, который возглавлял усилия по достижению мира во многих разных регионах, ясно давая понять и полностью открыто выражая свое мнение о том, что произошло".Спустя несколько часов к беседе о "действительно плохих вещах" подключился спецпредставитель американского президента по Украине Кит Келлог. Он написал в соцсети Х, что заявление Медведева безрассудно, и призвал Москву "Прекратить огонь немедленно"."Разжигание страха перед Третьей мировой войной - неудачный, безрассудный комментарий Дмитрия Медведева, не подобающий мировой державе. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и положить конец убийствам", - написал Келлог, добавив, что Вашингтон ждет от Москвы меморандум, "который вы обещали неделю назад".В среду, 28 мая, американское издание Politico опубликовало цитату неназванного представителя администрации США, заявившего, что терпение Трампа в отношении Путина "на исходе".ВСУ практически ежедневно атакуют российские регионы сотнями дронов, только в ночь на 28 мая их было сбито почти три сотни, однако Запад старательно делает вид, что ничего не происходит. При этом, когда Москва отвечает, коллективный Брюссель или Вашингтон высказывают свое недовольство. Так, например, произошло во вторник: президент США заявил, что с его российским коллегой Владимиром Путиным "что-то случилось" и "он сошел с ума".Накануне американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, "знакомые с ходом мыслей президента [США]" написало, что Трамп "присматривается к введению санкций против Москвы на этой неделе", поскольку "фрустрирован" из-за атак на Украину и "устал" от буксующих мирных переговоров. Однако журналисты оговорились, что лидер США может и отказаться от давления на Россию, и у него на это как минимум несколько причин:- Президент США испытывает неприязнь к Владимиру Зеленскому и считает, что его действия поощряют продолжение конфликта;- Трамп считает, что введение очередных санкций против Москвы не ограничит способность России вести боевые действия, но при этом затруднит возрождение экономических связей двух стран;- Лидер США убежден в том, что он хорошо знает российского президента Владимира Путина.Ряд экспертов считают, что непоследовательное поведение нового 78-летнего лидера США кроется в его здоровье, ведь Трамп, кажется, пошел по стопам своего предшественника 82-летнего Джо Байдена. В частности, такое мнение в материале Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось высказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.Другие предположили, что глава американского государства попросту играет в манипулятивные игры, стараясь сделать так, чтобы оппоненты не понимали его намерений (или камуфлировали их полное отсутствие): Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции.Третьи считают приоритетной версию о том, что очередное возмущение Запада по поводу им же искаженных фактов - попытка подверстать новые антироссийские меры хоть под какой-нибудь повод.Существует, кроме того, мнение, что Трамп вынужденно лавирует между договаривающимися сторонами, поскольку пытается нащупать ту единую точку, основу, которая позволит, как он предполагает, развязать "украинский узел" - Захар Виноградов "Что не так с переговорами по Украине". Но никак не может ее найти и потому постоянно бросается крайне противоречивыми высказываниями.P.S. Пару дней назад американский политик и главный редактор журнала Forbes Стив Форбс отметил, что выход Трампа из переговоров между Россией и Украиной будет означать капитуляцию Киева. По мнению американского политика, эта победа сделала бы президента России "политическим хозяином Европы".В среду, 28 мая, американская газета New York Times написала о том, что располагает инсайдерской информацией о намерении нового президента США разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, то есть сформировать трехполярную мировую систему, в которой каждая из трех держав будет доминировать в своей части земного шара.

https://ukraina.ru/20250527/tramp-prismatrivaetsya-k-vvedeniyu-sanktsiy-protiv-moskvy-no-u-nego-est-pri-prichiny-ne-delat-etogo-1063427989.html

https://ukraina.ru/20250527/neskolko-mesyatsev-nazad-pochemu-merts-medlil-s-soobscheniem-o-snyatii-veto-na-dalnoboynye-udary-po-rf-1063429406.html

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