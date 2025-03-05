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Bild: власти ФРГ придумывают, как помешать ремонту "Северного потока-2"

Bild: власти ФРГ придумывают, как помешать ремонту "Северного потока-2" - 05.03.2025 Украина.ру

Bild: власти ФРГ придумывают, как помешать ремонту "Северного потока-2"

Правительство Германии опасается, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорятся о поставках газа в Европу в обход Берлина, поэтому ищет способы, которые позволят не допустить запуска газопровода "Северный поток-2" ("СП-2"). Об этом в среду, 5 марта, написала немецкая газета Bild со ссылкой на осведомленные источники

2025-03-05T10:19

2025-03-05T10:19

2025-03-05T10:19

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северный поток-2

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В материале уточняется, что в правительственных кругах ФРГ знают о "давно ходящих слухах о сделке" Путина и Трампа "по поставкам газа в Европу". И поскольку немецкие власти считают, что это "реалистичный сценарий", то в настоящее время активизирована работа по поиску рычагов, которые повлияют на Россию и США, не дав запустить"СП-2".Пару дней назад британская газета Financial Times сообщила, что директор оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг намерен возобновить работу газопровода при поддержке американских инвесторов и планирует обсудить это с командой президента Трампа.Чуть позже немецкий таблоид Bild обнародовал данные о том, что экс-глава Нацразведки США, а ныне спецпосланник американского президента по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток-2".В истории реанимации "Северных потоков" и американской роли в этом процессе разбиралась автор издания Украина.ру Марина Полякова. Свои выводы она представила в материале Тайный ход США. Bild сообщил, что представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".Тем временем немецкая промышленность терпит убытки из-за того, что лишилась дешевого российского газа, и концерны ФРГ надеются на возобновление поставок: "Чтобы помочь Украине" или "мерзни, волчий хвост": в Германии сбылось газовое предсказание Путина.

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новости, германия, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, bild, financial times, украина.ру, северный поток-2