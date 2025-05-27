Ни грамма русской пропаганды: Копатько объяснил, как возвращать лояльность к России - 27.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250527/ni-gramma-russkoy-propagandy-kopatko-obyasnil-kak-vozvraschat-loyalnost-k-rossii-1063427789.html
Ни грамма русской пропаганды: Копатько объяснил, как возвращать лояльность к России
Ни грамма русской пропаганды: Копатько объяснил, как возвращать лояльность к России - 27.05.2025 Украина.ру
Ни грамма русской пропаганды: Копатько объяснил, как возвращать лояльность к России
Социолог Евгений Копатько в эфире Украина.ру рассказал о целях и методах работы с людьми в новых регионах и на всём постсоветском пространстве, проанализировал... Украина.ру, 27.05.2025
2025-05-27T10:15
2025-05-27T10:15
россия
украина
донецкая народная республика
евгений копатько
петр порошенко
кирилл буданов
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1b/1063427650_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5deb2508c52aaefcb9ec1d0b84563c8f.jpg
Социолог Евгений Копатько в эфире Украина.ру рассказал о целях и методах работы с людьми в новых регионах и на всём постсоветском пространстве, проанализировал настроения украинцев и последние тенденции, а также объяснил потребность украинской власти в легализации.0:24 – Вопрос "ждунов" и направления работы с людьми;5:44 – Объяснение причин СВО;10:54 – Ресурсная сделка и отношение к этому украинцев;14:42 – Вопрос выборов на Украине;19:40 – Нужна ли украинской власти легализация?22:03 – Настроения украинцев и основные тенденции. *В материале упоминаются Пётр Порошенко и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.#Копатько #ДНР #ЛНР #Херсон #Запорожье #Харьков #Украина #Россия #войнаНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
https://ukraina.ru/20250527/pochemu-rf-ne-unichtozhaet-logistiku-na-ukraine-otvechaet-shef-redaktor-izdaniya-ukrainaru-zakhar-1063427277.html
россия
украина
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1b/1063427650_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_69a07e5037d660f3ee0148810fd49bf0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, донецкая народная республика, евгений копатько, петр порошенко, кирилл буданов, украина.ру
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Евгений Копатько, Петр Порошенко, Кирилл Буданов, Украина.ру

Ни грамма русской пропаганды: Копатько объяснил, как возвращать лояльность к России

10:15 27.05.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Социолог Евгений Копатько в эфире Украина.ру рассказал о целях и методах работы с людьми в новых регионах и на всём постсоветском пространстве, проанализировал настроения украинцев и последние тенденции, а также объяснил потребность украинской власти в легализации.

0:24 – Вопрос "ждунов" и направления работы с людьми;
5:44 – Объяснение причин СВО;
10:54 – Ресурсная сделка и отношение к этому украинцев;
14:42 – Вопрос выборов на Украине;
19:40 – Нужна ли украинской власти легализация?
22:03 – Настроения украинцев и основные тенденции.

*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
#Копатько #ДНР #ЛНР #Херсон #Запорожье #Харьков #Украина #Россия #война

Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukraina_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643

Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
Захар Виноградов авторы - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
10:09
Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов Продолжаем отвечать на вопросы читателей. На вопрос, почему ВС РФ не уничтожает логистические пункты? Узловые ж/д станции, мосты и т.д., отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЕвгений КопатькоПетр ПорошенкоКирилл БудановУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:00Операция "Труба": эксперт объяснил, как подземные операции могут стать ключом к прорыву обороны ВСУ
20:45"Макрон! Ату, стоять, фу!" Политолог объяснил, почему глобалисты управляют Европой, как дрессировщики
20:30Михаил Звинчук: Украина может мобилизовать еще 2-3 миллиона человек, но качество армии падает
20:15"Охота на операторов": военный эксперт назвал дроны ВСУ главной проблемой российского наступления
20:00ВС РФ создают буферную зону в Сумской области, зачищая ВСУ в ключевых населенных пунктах — эксперт
19:53Аналитик Хавич: Польша останется соседом России, независимо от смены власти в Варшаве
19:45Политолог: Трамп не сможет напрямую повлиять на Киев, но контакты с ним важны для России
19:30Звинчук: Штурм Константиновки с юга может снизить давление на Часов Яр
19:15Андрей Фефелов: Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине
19:05Россия, США и Китай должны "держать дистанцию" во избежание катастрофы — Фефелов
19:04Голубые укро-сосиски Стармера. Британский премьер спасает свой секс-имидж в войне
19:00Александр Котов: Чем больше Мерц намекает по поводу "Таурусов", тем жестче становится позиция РФ
18:15Рекордное продвижение ВС РФ, "дальнобойные" метания ФРГ. Итоги 27 мая
18:00Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца
17:17Договор о космосе накроется "Золотым куполом". О чем Россия, Китай и КНДР предупреждают мир
17:10В отличие от России, Запад не выдержал проверки санкциями: между США и ЕС раскол из-за Украины
17:02Постоянные ночные удары "Геранями" приведут к психологическому слому врага
16:29Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют
16:18Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска
15:21Как сбываются предсказания. Станислав Лем и военная "эволюция вверх ногами"
Лента новостейМолния