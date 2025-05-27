Ни грамма русской пропаганды: Копатько объяснил, как возвращать лояльность к России
Социолог Евгений Копатько в эфире Украина.ру рассказал о целях и методах работы с людьми в новых регионах и на всём постсоветском пространстве, проанализировал настроения украинцев и последние тенденции, а также объяснил потребность украинской власти в легализации.
0:24 – Вопрос "ждунов" и направления работы с людьми;
5:44 – Объяснение причин СВО;
10:54 – Ресурсная сделка и отношение к этому украинцев;
14:42 – Вопрос выборов на Украине;
19:40 – Нужна ли украинской власти легализация?
22:03 – Настроения украинцев и основные тенденции.
*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
0:24 – Вопрос "ждунов" и направления работы с людьми;
5:44 – Объяснение причин СВО;
10:54 – Ресурсная сделка и отношение к этому украинцев;
14:42 – Вопрос выборов на Украине;
19:40 – Нужна ли украинской власти легализация?
22:03 – Настроения украинцев и основные тенденции.
*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
#Копатько #ДНР #ЛНР #Херсон #Запорожье #Харьков #Украина #Россия #война
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Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukraina_ru
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