https://ukraina.ru/20250527/ni-gramma-russkoy-propagandy-kopatko-obyasnil-kak-vozvraschat-loyalnost-k-rossii-1063427789.html

Ни грамма русской пропаганды: Копатько объяснил, как возвращать лояльность к России

Ни грамма русской пропаганды: Копатько объяснил, как возвращать лояльность к России - 27.05.2025 Украина.ру

Ни грамма русской пропаганды: Копатько объяснил, как возвращать лояльность к России

Социолог Евгений Копатько в эфире Украина.ру рассказал о целях и методах работы с людьми в новых регионах и на всём постсоветском пространстве, проанализировал... Украина.ру, 27.05.2025

2025-05-27T10:15

2025-05-27T10:15

2025-05-27T10:15

россия

украина

донецкая народная республика

евгений копатько

петр порошенко

кирилл буданов

украина.ру

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Социолог Евгений Копатько в эфире Украина.ру рассказал о целях и методах работы с людьми в новых регионах и на всём постсоветском пространстве, проанализировал настроения украинцев и последние тенденции, а также объяснил потребность украинской власти в легализации.0:24 – Вопрос "ждунов" и направления работы с людьми;5:44 – Объяснение причин СВО;10:54 – Ресурсная сделка и отношение к этому украинцев;14:42 – Вопрос выборов на Украине;19:40 – Нужна ли украинской власти легализация?22:03 – Настроения украинцев и основные тенденции. *В материале упоминаются Пётр Порошенко и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.#Копатько #ДНР #ЛНР #Херсон #Запорожье #Харьков #Украина #Россия #войнаНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118

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россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, донецкая народная республика, евгений копатько, петр порошенко, кирилл буданов, украина.ру