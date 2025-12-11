10 декабря 2025 года, вечерний эфир - 11.12.2025 Украина.ру
10 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* "ФРОНТОВЫЕ СВОДКИ". Гость: Игорь Рублёв - военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина".* "ТЕМА ДНЯ". О том, как ветераны ДНР взяли серебро на "Кубке Защитников Отечества" по волейболу сидя. Гость: Никита Кириенко – член сборной ДНР по волейболу сидя, мастер спорта по волейболу, инструктор-методист Центра "ВОИН".* "ЧТО ПРОИСХОДИТ". Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог.* "БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ". О битве за Донбасс 2.0, а также о "запорожско-днепропетровском синдроме" на фронте. Гость: Алексей Рамм - военный эксперт, гвардии майор.
Донецкая Народная Республика, Донбасс, Михаил Павлив, Новороссия сегодня

10 декабря 2025 года, вечерний эфир

12:39 11.12.2025
 
Сегодня в эфире:
* "ФРОНТОВЫЕ СВОДКИ". Гость: Игорь Рублёв - военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина".
* "ТЕМА ДНЯ". О том, как ветераны ДНР взяли серебро на "Кубке Защитников Отечества" по волейболу сидя. Гость: Никита Кириенко – член сборной ДНР по волейболу сидя, мастер спорта по волейболу, инструктор-методист Центра "ВОИН".
* "ЧТО ПРОИСХОДИТ". Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог.
* "БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ". О битве за Донбасс 2.0, а также о "запорожско-днепропетровском синдроме" на фронте. Гость: Алексей Рамм - военный эксперт, гвардии майор.
