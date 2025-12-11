https://ukraina.ru/20251211/10-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1072948160.html

10 декабря 2025 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 11.12.2025

Сегодня в эфире:* "ФРОНТОВЫЕ СВОДКИ". Гость: Игорь Рублёв - военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина".* "ТЕМА ДНЯ". О том, как ветераны ДНР взяли серебро на "Кубке Защитников Отечества" по волейболу сидя. Гость: Никита Кириенко – член сборной ДНР по волейболу сидя, мастер спорта по волейболу, инструктор-методист Центра "ВОИН".* "ЧТО ПРОИСХОДИТ". Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог.* "БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ". О битве за Донбасс 2.0, а также о "запорожско-днепропетровском синдроме" на фронте. Гость: Алексей Рамм - военный эксперт, гвардии майор.

