11 декабря 2025 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 11.12.2025

Сегодня в эфире:* "ЗНАКОМЬТЕСЬ, РОССИЯ!" Горы и другие достопримечательности Красноярска, гость: путешественник и гид из Красноярска Алексей Исиченко.* "НОВОРОССИЯ – ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ". О годовщине штурма турецкой крепости Очаков. Ведущий: обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко. Гость: кандидат исторических наук Александр Васильев.* "ВРЕМЯ НОВОРОССИИ". Гость: Екатерина Николаевна Калиниченко, директор Донецкого республиканского художественного музея. Тема: НебоСВОд Донбасса: как создаётся новая героическая летопись Новороссии.* "ШКОЛЫ ЖИЗНИ". Образование в Макеевке, гость: директор Лицея №1 Макеевки, депутат Народного совета ДНР от фракции "Единая Россия" Наталья Бурцева.* "АНАЛИТИКА ОТ ИЗДАНИЯ УКРАИНА.РУ". Что происходит с экономикой Украины. Гость: экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан* "ВЕЛИКИЕ ЗЕМЛЯКИ". Лётчик-истребитель, маршал авиации, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, гость: историк, руководитель интернет-проекта "ТактикМедиа", специалист по советской авиации времен Великой Отечественной войны Михаил Тимин

