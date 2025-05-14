"Историческое решение". Почему самораспустилась самая известная партия курдов - 14.05.2025 Украина.ру
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"Историческое решение". Почему самораспустилась самая известная партия курдов
"Историческое решение". Почему самораспустилась самая известная партия курдов - 14.05.2025 Украина.ру
"Историческое решение". Почему самораспустилась самая известная партия курдов
Запрещенная в Турции политическая организация – Рабочая партия Курдистана, широко известная из-за многолетнего участия в национальном движении турецких курдов – официально объявила о своем самороспуске.
2025-05-14T03:43
2025-05-14T03:43
эксклюзив
турция
ирак
анкара
эрдоган
абдуллах оджалан
иран
сирия
диалог
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Как сообщается, оно было принято на представительном собрании активистов РПК, проходившем в неуказанном горном поселке, расположенном вблизи границы Турецкой республики и автономного Иракского Курдистана."На двенадцатом съезде организации, в котором приняли участие 232 делегата, было проголосовано решение о полном разоружении партии", – сообщило об этом информационное агентство Rudaw.Рабочая партия Курдистана уже опубликовала собственное заявление, отмечая, что она полностью отказывается от силового противостояния с турецкой властью и подчеркивает приверженность мирному демократическому урегулированию курдского вопроса. По мнению РПК, он должен быть решен на основе признания равноправия всех граждан Турции – вне зависимости от их этнической принадлежности.Участники съезда пришли к выводу, что эта структура выполнила свою историческую миссию, потому что ее сопротивление "сломало политику отрицания и уничтожения курдского народа турецкими властями".В свою очередь, официальная Анкара одобрением отреагировала на эту инициативу со сдержанным одобрением.Спикер правящей Партии справедливости и развития Омер Челик написал в социальных сетях о том, что разоружение активистов РПК превратит Турцию в страну без терроризма. А самый влиятельный политик в команде президента Реджепа Тайипа Эрдогана, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан – курд по отцу – назвал решение о самороспуске Рабочей партии Курдистана историческим, отметив, что турецкие государственные структуры будут внимательно наблюдать за реализацией этого обещания."Вполне историческое событие: Рабочая партия Курдистана решила прекратить вооруженную борьбу с властями Турции, самораспуститься и перейти к законным способами отстаивания интересов курдов. К тому давно шло", – соглашается с такой оценкой телеграм-канал известного политолога Федора Лукьянова.Решение съезда курдской организации может поставить точку в сорокапятилетнем вооруженном противостоянии на территории восточных провинций Турции.Эта леворадикальная партия была основана в 1978 году харизматичным лидером Абдуллой Оджаланом. Ее становление пришлось на времена жестокой военной диктатуры, которую установили после переворота турецкие военные-кемалисты, полностью отрицавшие существование курдской нации и курдского языка.Такая позиция вызывала широкие протесты среди многомиллионного курдского населения Турции, подпитывая кадрами ряды РПК, которая представляла собой параллельную власть во многих поселках и городах Анатолии. Тем более, что населенные курдами области традиционно считались самыми бедными и не получали в то время полноценную социальную помощь от государства.Курды – один из самых крупных и древних народов мира, который лишен своей государственности.В отличие от тюркоязычных турок они говорят на языке иранской подгруппы индоевропейской языковой семьи и являются потомками родственных персам мидийцев. Курдское население разделено на различные кланы и племена, проживающие на границе Сирии, Ирана, Ирака и Турции и использующих собственные языковые диалекты. В конфессиональном плане они делятся на суннитов, шиитов, христиан восточных церквей, а также езидов – представителей особой этноконфессии, вызывающей особую ненависть у исламистских боевиков.Подобная раздробленность помешала курдскому населению сформировать свое государство, хотя они неоднократно предпринимали такие попытки, а среди курдов были такие выдающиеся исторические лидеры, как разгромивший европейских рыцарей-крестоносцев султан Салах ад-Дин.Рабочая партия Курдистана поначалу боролась за провозглашение независимости от Турции. Однако гибкий в своей политической стратегии Оджалан впоследствии пересмотрел этот лозунг. Опираясь на пример решения национального вопроса в Советском Союзе, он заявил о том, что курдам будет достаточно получить национально-культурную автономию в составе Турецкой республики.Лидер РПК был арестован турецкими властями в 1999 году. Его приговорили к пожизненному тюремному сроку, который он отбывает в специальной тюрьме. Однако новую концепцию Оджалана со временем восприняли представители других курдских группировок.Иракские курды уже много лет обладают собственной автономией со столицей в Эрбиле, и не стремятся к отделению от остального Ирака. Иранские курды тоже в основном перешли к умеренным требованиям, добившись от правительства Исламской республики создания курдского телеканала и возможности обучаться в школах на курдском. А сирийские курды удерживают под своим вооруженным контролем значительную часть этого преимущественно арабского государства, отбиваясь от систематических нападений турецких прокси.Запрещенная в Турции РПК сумела сохранить влияние без непосредственного руководства своего арестованного вождя. А упорная борьба за национальное самоопределение со временем принесла свои результаты. Сменивший кемалистов Реджеп Тайип Эрдоган признал, что курды имеют право на свободное использование своего языка, и снял запрет на использование национального курдского алфавита. А в его команде оказалось немало курдов – включая уже упомянутого Фидана.Противостояние по-прежнему продолжалось, временами приобретая острые формы. Турецкие власти регулярно арестовывали легальных курдских политиков по обвинению в связах с Рабочей партией Курдистана. Но с ее популярностью и поддержкой нельзя было полностью не считаться. Слухи о негласных контактах между сторонниками Эрдогана и Оджалана ходили уже давно. А несколько месяцев назад курдский лидер обратился из тюремной камеры к своим соратникам, призывая их перейти от вооруженной борьбы к конструктивному политическому диалогу с турецким правительством.Теперь совсем не исключено, что президент Турции позволит освободить самого известного курдского заключенного – в обмен на поддержку курдских депутатов в турецком парламенте, которая очень нужна Эрдогану в ситуации острого противостояния с объединенной оппозицией под руководством своих основных соперников-кемалистов.Анализируя перспективы своего движения, курдские политики убеждены, что время работает на их интересы. Курдское население давно является крупнейшим этническим меньшинством, проживающим в Турецкой республике, и уже в течение ближайших десятилетий оно сравняется по численности с турками. А в случае подобного развития ситуации курды однажды получат легальную возможность реализовать умеренный лозунг национально-культурной автономии в составе единого турецкого государства.О специфике уличных протестов в Турции читайте в материале Дмитрия Выдрина Майданология: эволюция, поллюция, деструкция…
https://ukraina.ru/20250513/pochemu-putin-i-tramp-stavyat-na-erdogana-gasanov-o-roli-turtsii-v-peregovorakh-i-ikh-vozmozhnom-finale--1063104050.html
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Александр Савко
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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5
4.7
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, турция, ирак, анкара, эрдоган, абдуллах оджалан, иран, сирия, диалог
Эксклюзив, Турция, Ирак, Анкара, Эрдоган, Абдуллах Оджалан, Иран, Сирия, диалог

"Историческое решение". Почему самораспустилась самая известная партия курдов

03:43 14.05.2025
 
© AP / Emrah Gurel
- РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP / Emrah Gurel
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
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Запрещенная в Турции политическая организация – Рабочая партия Курдистана, широко известная из-за многолетнего участия в национальном движении турецких курдов – официально объявила о своем самороспуске.
Как сообщается, оно было принято на представительном собрании активистов РПК, проходившем в неуказанном горном поселке, расположенном вблизи границы Турецкой республики и автономного Иракского Курдистана.
"На двенадцатом съезде организации, в котором приняли участие 232 делегата, было проголосовано решение о полном разоружении партии", – сообщило об этом информационное агентство Rudaw.
Рабочая партия Курдистана уже опубликовала собственное заявление, отмечая, что она полностью отказывается от силового противостояния с турецкой властью и подчеркивает приверженность мирному демократическому урегулированию курдского вопроса. По мнению РПК, он должен быть решен на основе признания равноправия всех граждан Турции – вне зависимости от их этнической принадлежности.
Участники съезда пришли к выводу, что эта структура выполнила свою историческую миссию, потому что ее сопротивление "сломало политику отрицания и уничтожения курдского народа турецкими властями".
В свою очередь, официальная Анкара одобрением отреагировала на эту инициативу со сдержанным одобрением.
Спикер правящей Партии справедливости и развития Омер Челик написал в социальных сетях о том, что разоружение активистов РПК превратит Турцию в страну без терроризма. А самый влиятельный политик в команде президента Реджепа Тайипа Эрдогана, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан – курд по отцу – назвал решение о самороспуске Рабочей партии Курдистана историческим, отметив, что турецкие государственные структуры будут внимательно наблюдать за реализацией этого обещания.
"Вполне историческое событие: Рабочая партия Курдистана решила прекратить вооруженную борьбу с властями Турции, самораспуститься и перейти к законным способами отстаивания интересов курдов. К тому давно шло", – соглашается с такой оценкой телеграм-канал известного политолога Федора Лукьянова.
Решение съезда курдской организации может поставить точку в сорокапятилетнем вооруженном противостоянии на территории восточных провинций Турции.
Эта леворадикальная партия была основана в 1978 году харизматичным лидером Абдуллой Оджаланом. Ее становление пришлось на времена жестокой военной диктатуры, которую установили после переворота турецкие военные-кемалисты, полностью отрицавшие существование курдской нации и курдского языка.
Такая позиция вызывала широкие протесты среди многомиллионного курдского населения Турции, подпитывая кадрами ряды РПК, которая представляла собой параллельную власть во многих поселках и городах Анатолии. Тем более, что населенные курдами области традиционно считались самыми бедными и не получали в то время полноценную социальную помощь от государства.
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Курды – один из самых крупных и древних народов мира, который лишен своей государственности.
В отличие от тюркоязычных турок они говорят на языке иранской подгруппы индоевропейской языковой семьи и являются потомками родственных персам мидийцев. Курдское население разделено на различные кланы и племена, проживающие на границе Сирии, Ирана, Ирака и Турции и использующих собственные языковые диалекты. В конфессиональном плане они делятся на суннитов, шиитов, христиан восточных церквей, а также езидов – представителей особой этноконфессии, вызывающей особую ненависть у исламистских боевиков.
Подобная раздробленность помешала курдскому населению сформировать свое государство, хотя они неоднократно предпринимали такие попытки, а среди курдов были такие выдающиеся исторические лидеры, как разгромивший европейских рыцарей-крестоносцев султан Салах ад-Дин.
Рабочая партия Курдистана поначалу боролась за провозглашение независимости от Турции. Однако гибкий в своей политической стратегии Оджалан впоследствии пересмотрел этот лозунг. Опираясь на пример решения национального вопроса в Советском Союзе, он заявил о том, что курдам будет достаточно получить национально-культурную автономию в составе Турецкой республики.
Лидер РПК был арестован турецкими властями в 1999 году. Его приговорили к пожизненному тюремному сроку, который он отбывает в специальной тюрьме. Однако новую концепцию Оджалана со временем восприняли представители других курдских группировок.
Иракские курды уже много лет обладают собственной автономией со столицей в Эрбиле, и не стремятся к отделению от остального Ирака. Иранские курды тоже в основном перешли к умеренным требованиям, добившись от правительства Исламской республики создания курдского телеканала и возможности обучаться в школах на курдском. А сирийские курды удерживают под своим вооруженным контролем значительную часть этого преимущественно арабского государства, отбиваясь от систематических нападений турецких прокси.
Запрещенная в Турции РПК сумела сохранить влияние без непосредственного руководства своего арестованного вождя. А упорная борьба за национальное самоопределение со временем принесла свои результаты. Сменивший кемалистов Реджеп Тайип Эрдоган признал, что курды имеют право на свободное использование своего языка, и снял запрет на использование национального курдского алфавита. А в его команде оказалось немало курдов – включая уже упомянутого Фидана.
Противостояние по-прежнему продолжалось, временами приобретая острые формы. Турецкие власти регулярно арестовывали легальных курдских политиков по обвинению в связах с Рабочей партией Курдистана. Но с ее популярностью и поддержкой нельзя было полностью не считаться.
Слухи о негласных контактах между сторонниками Эрдогана и Оджалана ходили уже давно. А несколько месяцев назад курдский лидер обратился из тюремной камеры к своим соратникам, призывая их перейти от вооруженной борьбы к конструктивному политическому диалогу с турецким правительством.
Теперь совсем не исключено, что президент Турции позволит освободить самого известного курдского заключенного – в обмен на поддержку курдских депутатов в турецком парламенте, которая очень нужна Эрдогану в ситуации острого противостояния с объединенной оппозицией под руководством своих основных соперников-кемалистов.
Анализируя перспективы своего движения, курдские политики убеждены, что время работает на их интересы. Курдское население давно является крупнейшим этническим меньшинством, проживающим в Турецкой республике, и уже в течение ближайших десятилетий оно сравняется по численности с турками.
А в случае подобного развития ситуации курды однажды получат легальную возможность реализовать умеренный лозунг национально-культурной автономии в составе единого турецкого государства.
О специфике уличных протестов в Турции читайте в материале Дмитрия Выдрина Майданология: эволюция, поллюция, деструкция…
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