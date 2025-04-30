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Песков назвал правильными все решения Путина по СВО

Песков назвал правильными все решения Путина по СВО - 30.04.2025 Украина.ру

Песков назвал правильными все решения Путина по СВО

Украина оказалась страной, где ростки нацизма стали прорастать быстрее, чем в других государствах Европы. На это обратил внимание 30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе лекции "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые"

2025-04-30T11:40

2025-04-30T11:40

2025-04-30T11:41

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"Эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки, и эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть. И мы не могли не отреагировать на это, и наш президент сделал то, что он должен был сделать ", - сказал Песков.Он назвал правильными все решения Владимира Путина, касающиеся проведения спецоперации на Украине. Также он подчеркнул, что "долг россиян — победить".Марафон "Знание.Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в десяти городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.Подробнее о будущем Украины - в материале Медведев рассказал о печальной участи Зеленского и Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков