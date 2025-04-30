Песков назвал правильными все решения Путина по СВО - 30.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250430/peskov-nazval-pravilnymi-vse-resheniya-putina-po-svo-1062863512.html
Песков назвал правильными все решения Путина по СВО
Песков назвал правильными все решения Путина по СВО - 30.04.2025 Украина.ру
Песков назвал правильными все решения Путина по СВО
Украина оказалась страной, где ростки нацизма стали прорастать быстрее, чем в других государствах Европы. На это обратил внимание 30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе лекции "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые"
2025-04-30T11:40
2025-04-30T11:41
новости
украина
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061217617_0:225:2049:1377_1920x0_80_0_0_82371f9a763d0286c03f3453a346aef6.jpg
"Эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки, и эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть. И мы не могли не отреагировать на это, и наш президент сделал то, что он должен был сделать ", - сказал Песков.Он назвал правильными все решения Владимира Путина, касающиеся проведения спецоперации на Украине. Также он подчеркнул, что "долг россиян — победить".Марафон "Знание.Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в десяти городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.Подробнее о будущем Украины - в материале Медведев рассказал о печальной участи Зеленского и Украины на сайте Украина.ру.
украина
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061217617_0:33:2049:1569_1920x0_80_0_0_1c27b7fc2e4cd3807dd6f7b3e322b231.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков
Новости, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков

Песков назвал правильными все решения Путина по СВО

11:40 30.04.2025 (обновлено: 11:41 30.04.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украина оказалась страной, где ростки нацизма стали прорастать быстрее, чем в других государствах Европы. На это обратил внимание 30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе лекции "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые"
"Эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки, и эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть. И мы не могли не отреагировать на это, и наш президент сделал то, что он должен был сделать ", - сказал Песков.
Он назвал правильными все решения Владимира Путина, касающиеся проведения спецоперации на Украине.
Также он подчеркнул, что "долг россиян — победить".
Марафон "Знание.Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в десяти городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
Подробнее о будущем Украины - в материале Медведев рассказал о печальной участи Зеленского и Украины на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияМоскваВладимир ПутинДмитрий Песков
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:34Русский на Украине стал языком доверия, украинский – языком принуждения
14:17О тайне бойцов из КНДР в России, угрозах для Крыма и провокациях в Дагестане — Ераносян
14:08При желании: в Раде допустили удар по Параду Победы 9 мая
13:54ЕС выделит 910 млн евро на милитаризацию с участием ВПК Украины
13:54Министр обороны Белоруссии объяснил, зачем Запад настаивает на вводе "миротворцев" на Украину
13:21СК РФ расследует убийство украинскими военнослужащими жительницы села Погребки Курской области
13:01Власти заманивают украинских дезертиров обратно на фронт
13:00Сумская область, новое о смерти Гитлера и 100 дней Трампа. Главное на 13:00
12:38Житель Ярославля осужден на 20 лет за госизмену и диверсию
12:25Иван Плахотников: Тысячи людей, приехавшие работать врачами в ДНР, выбрали свой настоящий Путь
12:16"Америка пытается выступить посредником": Песков рассказал о мирном соглашении с Украиной
12:03Песков высказался о героизме жителей приграничных с Украиной регионов РФ
12:00Сейчас отношения России и США можно пересмотреть, заявил Уиткофф
11:43Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области
11:41Ермак выступил резко против перемирия и прекращения огня на Украине
11:40Песков назвал правильными все решения Путина по СВО
11:28СК России зафиксировал новые преступления ВСУ в отношении мирного населения ДНР
11:23Армия РФ увеличила интенсивность наступления, пожаловался Сырский
11:01Судьба Гитлера: ФСБ рассекретила документы о его смерти и последних днях Третьего рейха
10:49При подготовке к теракту: в Ханты-Мансийске украинские агенты подорвали сами себя
Лента новостейМолния