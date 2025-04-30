"Мало хранить священную память о жертвах войны" - зампред СК РФ Фёдоров - 30.04.2025 Украина.ру
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"Мало хранить священную память о жертвах войны" - зампред СК РФ Фёдоров
"Мало хранить священную память о жертвах войны" - зампред СК РФ Фёдоров - 30.04.2025 Украина.ру
"Мало хранить священную память о жертвах войны" - зампред СК РФ Фёдоров
Сохранение памяти о Великой Отечественной войне в нынешних условиях является недостаточным. Об этом на III Международном антифашистском конгрессе заявил зампред СК России Александр Фёдоров
2025-04-30T14:49
2025-04-30T14:49
новости
россия
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украина
александр федоров
ск рф
следственный комитет
великая отечественная война
нацисты
неонацисты
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В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне зампред российского следственного ведомства выступил на антифашистском конгрессе "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!". Мероприятие проходит по инициативе Минобороны РФ при поддержке МИД, академии наук, других ведомств и общественных организаций в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот"."Основными целями проведения конгресса стали защита исторической правды о решающей роли СССР в разгроме фашизма во Второй мировой войне, консолидация усилий международного сообщества по противодействию идеологии и проявлениям неонацизма в современных условиях", - сообщили в СК РФ.Доклад зампредседателя ведомства был посвящён правовой оценке преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников, совершённых в период Великой Отечественной войны.Преступления нацистов в наши дни расследуются Следственным комитетом России, сообщил докладчик. По его словам, собранные материалы легли в основу 34 судебных решений о признании преступлений, совершенных во время Великой Отечественной войны на территории оккупированных регионов в отношении мирного населения и военнопленных, военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом населения СССР.Собранные доказательства совершения в период войны конкретными лицами преступлений против мира и безопасности человечества во многих случаях остались без должной правовой оценки в судебном порядке, заметил Фёдоров, так как нет в живых тех, кто совершил эти преступления. В этой связи он заявил о необходимости внесения изменений в российское законодательство, чтобы ответственность за совершение преступлений против мира и безопасности человечества была всегда реальной, независимо от того прижизненная она или посмертная.Кроме того, зампред СК РФ высказал предложение о целесообразности расширения понятия геноцида, включив в него запрещение или ограничение пользования национальным языком; запрещение или уничтожение литературы и произведений кинематографии на национальных языках; уничтожение культурного наследия.Фёдоров отметил, что такие действия совершались фашистами в годы Великой Отечественной войны и сегодня подобное происходит на Украине и в ряде государств Прибалтики.Тем временем При желании: в Раде допустили удар по Параду Победы 9 мая
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Новости, Россия, СССР, Украина, Александр Федоров, СК РФ, Следственный комитет, Великая Отечественная война, нацисты, неонацисты, украинский неонацизм, украинские неонацисты, геноцид, Военные преступления

"Мало хранить священную память о жертвах войны" - зампред СК РФ Фёдоров

14:49 30.04.2025
 
© Следком / Telegram
© Следком / Telegram
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Сохранение памяти о Великой Отечественной войне в нынешних условиях является недостаточным. Об этом на III Международном антифашистском конгрессе заявил зампред СК России Александр Фёдоров
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне зампред российского следственного ведомства выступил на антифашистском конгрессе "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!". Мероприятие проходит по инициативе Минобороны РФ при поддержке МИД, академии наук, других ведомств и общественных организаций в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот".
"Основными целями проведения конгресса стали защита исторической правды о решающей роли СССР в разгроме фашизма во Второй мировой войне, консолидация усилий международного сообщества по противодействию идеологии и проявлениям неонацизма в современных условиях", - сообщили в СК РФ.
Доклад зампредседателя ведомства был посвящён правовой оценке преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников, совершённых в период Великой Отечественной войны.
"Мало хранить священную память о жертвах войны, необходимо назвать поименно и их палачей, предать публичности совершенные ими преступления, на конкретных примерах показать звериную сущность фашизма", - заявил Фёдоров.
Преступления нацистов в наши дни расследуются Следственным комитетом России, сообщил докладчик. По его словам, собранные материалы легли в основу 34 судебных решений о признании преступлений, совершенных во время Великой Отечественной войны на территории оккупированных регионов в отношении мирного населения и военнопленных, военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом населения СССР.
Собранные доказательства совершения в период войны конкретными лицами преступлений против мира и безопасности человечества во многих случаях остались без должной правовой оценки в судебном порядке, заметил Фёдоров, так как нет в живых тех, кто совершил эти преступления. В этой связи он заявил о необходимости внесения изменений в российское законодательство, чтобы ответственность за совершение преступлений против мира и безопасности человечества была всегда реальной, независимо от того прижизненная она или посмертная.
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Кроме того, зампред СК РФ высказал предложение о целесообразности расширения понятия геноцида, включив в него запрещение или ограничение пользования национальным языком; запрещение или уничтожение литературы и произведений кинематографии на национальных языках; уничтожение культурного наследия.
Фёдоров отметил, что такие действия совершались фашистами в годы Великой Отечественной войны и сегодня подобное происходит на Украине и в ряде государств Прибалтики.
Тем временем При желании: в Раде допустили удар по Параду Победы 9 мая
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