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"Прогулки в темноте": украинский актер навсегда остался в зоне СВО

"Прогулки в темноте": украинский актер навсегда остался в зоне СВО - 26.02.2025 Украина.ру

"Прогулки в темноте": украинский актер навсегда остался в зоне СВО

Украинский актер Алексей Самойленко, променявший сцену на ряды ВСУ, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН, уточнив, что артист погиб еще 19-го числа, а его похороны назначены на среду, 26 февраля

2025-02-26T10:51

2025-02-26T10:51

2025-02-26T10:51

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Самойленко работал в Ровенском музыкально-драматическом театре, а также снимался в сериалах "Доктор Вера" и "Прогулки в темноте".Самойленко не первый украинский артист, ликвидированный в зоне СВО. Ранее в этом списке оказались победитель украинского шоу "Танцуют все", 31-летний хореограф Владимир Раков, звезда сериалов "СуперКопы" и "Опер по вызову" Богдан Колесник, его коллега по цеху Евгений Светличный, который играл в фильме "Носорог" Олега Сенцова, актеры Василий Кухарский и Филипп Виннерактера, а также создатель фильмов "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожевая застава" Руслан Володин, актер из "Возвращения Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Павленко, а также кинорежиссер и экс-глава управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Украины Станислав Притула.В мае 2024 года Черниговский драматический театр вынужден закрыться после того, как 34 его сотрудника получили повестки в военкомат. Среди мобилизованных оказались семь актеров, два звукооператора, монтажер, скрипач и 59-летний водитель.Тем временем с фронта пришла новая шокирующая информация: украинские военные забирают с собой биоматериал своих сослуживцев.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вооруженные силы украины, госкино, сво, ликвидация, актер