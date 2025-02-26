"Прогулки в темноте": украинский актер навсегда остался в зоне СВО - 26.02.2025 Украина.ру
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"Прогулки в темноте": украинский актер навсегда остался в зоне СВО
"Прогулки в темноте": украинский актер навсегда остался в зоне СВО - 26.02.2025 Украина.ру
"Прогулки в темноте": украинский актер навсегда остался в зоне СВО
Украинский актер Алексей Самойленко, променявший сцену на ряды ВСУ, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН, уточнив, что артист погиб еще 19-го числа, а его похороны назначены на среду, 26 февраля
2025-02-26T10:51
2025-02-26T10:51
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вооруженные силы украины
госкино
сво
ликвидация
актер
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Самойленко работал в Ровенском музыкально-драматическом театре, а также снимался в сериалах "Доктор Вера" и "Прогулки в темноте".Самойленко не первый украинский артист, ликвидированный в зоне СВО. Ранее в этом списке оказались победитель украинского шоу "Танцуют все", 31-летний хореограф Владимир Раков, звезда сериалов "СуперКопы" и "Опер по вызову" Богдан Колесник, его коллега по цеху Евгений Светличный, который играл в фильме "Носорог" Олега Сенцова, актеры Василий Кухарский и Филипп Виннерактера, а также создатель фильмов "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожевая застава" Руслан Володин, актер из "Возвращения Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Павленко, а также кинорежиссер и экс-глава управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Украины Станислав Притула.В мае 2024 года Черниговский драматический театр вынужден закрыться после того, как 34 его сотрудника получили повестки в военкомат. Среди мобилизованных оказались семь актеров, два звукооператора, монтажер, скрипач и 59-летний водитель.Тем временем с фронта пришла новая шокирующая информация: украинские военные забирают с собой биоматериал своих сослуживцев.
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60
новости, украина, вооруженные силы украины, госкино, сво, ликвидация, актер
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Госкино, СВО, ликвидация, актер

"Прогулки в темноте": украинский актер навсегда остался в зоне СВО

10:51 26.02.2025
 
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Украинский актер Алексей Самойленко, променявший сцену на ряды ВСУ, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН, уточнив, что артист погиб еще 19-го числа, а его похороны назначены на среду, 26 февраля
Самойленко работал в Ровенском музыкально-драматическом театре, а также снимался в сериалах "Доктор Вера" и "Прогулки в темноте".
Самойленко не первый украинский артист, ликвидированный в зоне СВО. Ранее в этом списке оказались победитель украинского шоу "Танцуют все", 31-летний хореограф Владимир Раков, звезда сериалов "СуперКопы" и "Опер по вызову" Богдан Колесник, его коллега по цеху Евгений Светличный, который играл в фильме "Носорог" Олега Сенцова, актеры Василий Кухарский и Филипп Виннерактера, а также создатель фильмов "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожевая застава" Руслан Володин, актер из "Возвращения Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Павленко, а также кинорежиссер и экс-глава управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Украины Станислав Притула.
В мае 2024 года Черниговский драматический театр вынужден закрыться после того, как 34 его сотрудника получили повестки в военкомат. Среди мобилизованных оказались семь актеров, два звукооператора, монтажер, скрипач и 59-летний водитель.
Тем временем с фронта пришла новая шокирующая информация: украинские военные забирают с собой биоматериал своих сослуживцев.
 
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