https://ukraina.ru/20250410/ischenko-rossiya-uzhe-vyigrala-voynu-i-teper-khochet-pobedit-v-diplomaticheskom-sorevnovanii-1062411708.html

Ищенко: Россия уже выиграла войну и теперь хочет победить в дипломатическом соревновании

Ищенко: Россия уже выиграла войну и теперь хочет победить в дипломатическом соревновании - 10.04.2025 Украина.ру

Ищенко: Россия уже выиграла войну и теперь хочет победить в дипломатическом соревновании

Дональд Трамп сейчас действительно попал в тяжелое положение, и этим будут пользоваться его оппоненты-демократы. И он хочет ограничить им возможность внутриполитического маневра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-10T05:45

2025-04-10T05:45

2025-04-10T05:45

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Ранее Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США, объяснив это необходимостью повысить конкурентоспособность американской экономики, защиты суверенитета и укрепления национальной безопасности. До этого он ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%.Трамп еще до этого говорил о возможности введения чрезвычайного положения в США из-за сложной политической и экономической ситуации. Указывал на проблему миграции и расширяющегося экономического кризиса, отметил политолог.Президент США действительно попал в тяжелое положение, и этим будут пользоваться его оппоненты-демократы. И он хочет ограничить им возможность внутриполитического маневра, подчеркнул Ищенко.И я еще до выборов говорил, что у Трампа главный фронт не внешний, а внутренний. И именно поэтому он так долго разговаривает с Россией, указал "Трамп понимает, что добиться мира на Украине на своих условиях он не может. Москва не пойдет на это. Россия выиграла войну и теперь собирается выиграть дипломатическое соревнование", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250409/khloptsy-iz-bandershtadta-i-organizatsiya-obedinennykh-kastratsiy-nadrugatelstvo-po-lvovski-1062404821.html

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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, ростислав ищенко, война, война на украине, выборы, демократы, мир, кризис, чрезвычайное положение, дипломатия, сво