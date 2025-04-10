Ищенко: Россия уже выиграла войну и теперь хочет победить в дипломатическом соревновании - 10.04.2025 Украина.ру
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Ищенко: Россия уже выиграла войну и теперь хочет победить в дипломатическом соревновании
Ищенко: Россия уже выиграла войну и теперь хочет победить в дипломатическом соревновании - 10.04.2025 Украина.ру
Ищенко: Россия уже выиграла войну и теперь хочет победить в дипломатическом соревновании
Дональд Трамп сейчас действительно попал в тяжелое положение, и этим будут пользоваться его оппоненты-демократы. И он хочет ограничить им возможность внутриполитического маневра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-10T05:45
2025-04-10T05:45
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
ростислав ищенко
война
война на украине
выборы
демократы
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Ранее Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США, объяснив это необходимостью повысить конкурентоспособность американской экономики, защиты суверенитета и укрепления национальной безопасности. До этого он ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%.Трамп еще до этого говорил о возможности введения чрезвычайного положения в США из-за сложной политической и экономической ситуации. Указывал на проблему миграции и расширяющегося экономического кризиса, отметил политолог.Президент США действительно попал в тяжелое положение, и этим будут пользоваться его оппоненты-демократы. И он хочет ограничить им возможность внутриполитического маневра, подчеркнул Ищенко.И я еще до выборов говорил, что у Трампа главный фронт не внешний, а внутренний. И именно поэтому он так долго разговаривает с Россией, указал "Трамп понимает, что добиться мира на Украине на своих условиях он не может. Москва не пойдет на это. Россия выиграла войну и теперь собирается выиграть дипломатическое соревнование", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250409/khloptsy-iz-bandershtadta-i-organizatsiya-obedinennykh-kastratsiy-nadrugatelstvo-po-lvovski-1062404821.html
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Новости
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, ростислав ищенко, война, война на украине, выборы, демократы, мир, кризис, чрезвычайное положение, дипломатия, сво
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, война, война на Украине, выборы, демократы, мир, кризис, чрезвычайное положение, дипломатия, СВО

Ищенко: Россия уже выиграла войну и теперь хочет победить в дипломатическом соревновании

05:45 10.04.2025
 
Коллаж: ВС РФ, флаг России
Коллаж: ВС РФ, флаг России
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Дональд Трамп сейчас действительно попал в тяжелое положение, и этим будут пользоваться его оппоненты-демократы. И он хочет ограничить им возможность внутриполитического маневра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США, объяснив это необходимостью повысить конкурентоспособность американской экономики, защиты суверенитета и укрепления национальной безопасности. До этого он ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%.
Трамп еще до этого говорил о возможности введения чрезвычайного положения в США из-за сложной политической и экономической ситуации. Указывал на проблему миграции и расширяющегося экономического кризиса, отметил политолог.
Президент США действительно попал в тяжелое положение, и этим будут пользоваться его оппоненты-демократы. И он хочет ограничить им возможность внутриполитического маневра, подчеркнул Ищенко.
И я еще до выборов говорил, что у Трампа главный фронт не внешний, а внутренний. И именно поэтому он так долго разговаривает с Россией, указал
"Трамп понимает, что добиться мира на Украине на своих условиях он не может. Москва не пойдет на это. Россия выиграла войну и теперь собирается выиграть дипломатическое соревнование", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.
Вчера, 13:03
Хлопцы из Бандерштадта и Организация Объединенных Кастраций. Надругательство по-львовскиУкраина продолжает удивлять своим специфическим пониманием свободы совести. Если захваты храмов раскольниками там уже в порядке вещей, то рок-концерты в церквях и прочие кощунства пока еще в диковинку, но такими темпами это тоже быстро станет обыденностью
 
НовостиСШАРоссияУкраинаДональд ТрампРостислав Ищенковойнавойна на Украиневыборыдемократымиркризисчрезвычайное положениедипломатияСВО
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Ищенко: Россия уже выиграла войну и теперь хочет победить в дипломатическом соревновании
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