https://ukraina.ru/20250407/1062337298.html

Внешнее управление для Украины. Киселев о том, может ли колониальный статус быть лучше бесконечной войны

Внешнее управление для Украины. Киселев о том, может ли колониальный статус быть лучше бесконечной войны - 07.04.2025 Украина.ру

Внешнее управление для Украины. Киселев о том, может ли колониальный статус быть лучше бесконечной войны

Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стал вопрос внешнего контроля над Украиной со стороны США. Телеведущий рассуждает о том, что лучше — стать колонией или погибнуть

2025-04-07T14:06

2025-04-07T14:06

2025-04-07T14:35

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Телеведущий, руководитель МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о том, что в США активно обсуждается идея возможного перемирия на Украине, однако перемирие — это еще не мир. Для достижения устойчивого мира требуются конкретные условия и, если можно так выразиться, специальные "технологии". Именно такую модель, как один из возможных вариантов, недавно предложил Владимир Путин."Можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления… Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными", — заявил российский лидер.В этих словах нет ничего неожиданного, считает Киселев. Говоря о временном внешнем управлении, Путин лишь предлагает упорядочить ситуацию, которая уже сложилась, поскольку Украина и так находится под внешним контролем США, особенно в военной сфере."Без поддержки Вашингтона Киев не продержался бы и недели", — утверждает телеведущий.Подтверждением этому стала масштабная публикация The New York Times, вышедшая в прошлое воскресенье. В материале, занимающем десятки страниц, подробно описывается работа американского центра разведки в немецком Висбадене, координирующего удары украинской армии. Детали лишь подтверждают слова Путина: американское оружие на Украине управляется самими американцами."Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных… оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО", — подчеркивал президент России.Такая система внешнего военного управления была запущена еще при предыдущей администрации США. Нынешняя же, в лице госсекретаря Марко Рубио, лишь признала, что Америка ведет против России прокси-войну, используя украинцев в качестве инструмента.Однако, по словам Дмитрия Киселева, если у Вашингтона нет четкого плана, то у России такие предложения есть. Остается лишь детально их обсудить и принять. Пока же боевые действия продолжаются по схеме, сложившейся еще при Джо Байдене — американский центр в Висбадене собирает разведданные и программирует цели для украинских ударов."Американские военные осознают: они воюют с Россией, — убежден телеведущий, — и их опасения получить ответный удар вполне обоснованы".Интересно, что зачастую украинским военным даже не сообщают, какие именно объекты они атакуют — им просто дают координаты и команду "огонь".Главным координатором от США в Висбадене был генерал Кристофер Донахью. Согласно воспоминаниям украинского генерала Михаила Забродского, Донахью говорил: "Не беспокойтесь о том, как мы узнали. Просто верьте, что когда вы выстрелите, то попадете точно в цель, и вам понравится результат, а если промахнетесь, то сообщите нам, и мы выполним свою работу лучше".По данным NYT, Генерал Донахью и его помощники просматривали списки целей и давали командирам ВСУ советы по размещению пусковых установок и точному времени ударов. Украинцы должны были использовать только те координаты, что предоставляли американцы. Чтобы запустить боеголовку, операторам HIMARS требовалась специальная электронная ключ-карта, которую американцы могли деактивировать в любое время. Именно американцы координировали удары не только HIMARS, но и ракет ATACMS. Они же помогли Киеву разработать морские дроны для атак на российские корабли под Севастополем. Координаты крейсера "Москва" также были предоставлены США. Удары по Крымскому мосту — тоже дело рук американских стратегов."Таким образом, — подвел итог Дмитрий Киселев, — при Байдене система внешнего военного управления Украиной работала в полную силу. Изменилось ли что-то сейчас?"Но если военный контроль со стороны США уже очевиден, то теперь Вашингтон намерен взять под управление и экономику Украины. Первым шагом стало требование передать Америке месторождения редкоземельных металлов. После скандала, устроенного Зеленским в Белом доме, договор не был подписан. Тогда Трамп расширил условия: Украина должна отдать США все свои недра, атомные станции, порты, а также предоставить приоритетные права на любые новые проекты, включая частный сектор. Кроме того, Киеву предлагается запретить продажу ресурсов стратегическим конкурентам США — все это в счет погашения долга за военную и экономическую помощь. Зеленский заявляет, что "никакого долга не признает", но имеет ли значение мнение лидера, чья страна находится под внешним управлением?Телеведущий считает, что действия США напоминают классическую колониальную модель, которую британцы применяли в Индии. С середины XVIII века Британия подчиняла Индию военной силой, навязывая кабальные договоры. Инструментом колонизации стала Ост-Индская компания — частная структура с советом директоров в Лондоне, собственной армией и чиновниками на местах. В итоге компания получила монополию на торговлю индийскими товарами, принося колоссальные прибыли. Сейчас британцы утверждают, что колониальный период "принес Индии пользу", например, в виде железных дорог. Однако эти дороги строились индийцами для вывоза богатств в метрополию, а самим местным жителям пользоваться ими запрещалось. Позже Ост-Индскую компанию заменило британское правительство, и Индия оставалась под внешним управлением Лондона до середины XX века.Для страны это обернулось тем, что, согласно данным экономического исследования 2018 года, британцы ограбили Индию на 45 триллионов долларов в нынешних ценах. Доля Индии в мировой экономике до прихода британцев составляла 23%, а к моменту их ухода упала до 4%. Страна оказалась в "соковыжималке" колониальной системы."Теперь в такую же "соковыжималку" США пытаются затянуть Украину, — считает Дмитрий Киселев и задается вопросом, — Внешнее управление? Безусловно".Подробнее о метаниях Зеленского — в материале "Украина за неделю. Зеленский заговорил о компромиссах, но хочет воевать до победы".

https://ukraina.ru/20250407/1062337137.html

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Сергей Зуев

сша, украина, индия, киселев, владимир путин, владимир зеленский, оон, нато, эксклюзив