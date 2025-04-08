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Медведев указал на невозможность ядерного разоружения в мире

Медведев указал на невозможность ядерного разоружения в мире - 08.04.2025 Украина.ру

Медведев указал на невозможность ядерного разоружения в мире

Ядерное разоружение в мире в ближайшее десятилетие невозможно даже при полном прекращении конфликта на Украине. Об этом заявил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2025-04-08T10:13

2025-04-08T10:13

2025-04-08T10:35

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"Даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой "Украины" ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно", - написал Медведев.Он добавил, что всё новые страны "будут обретать ядерные арсеналы".Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что создание новых, более разрушительных видов оружия в мире продолжится.Подробнее о ядерном оружии - в материале Макрон бряцает ядерным оружием Франции и угрожает всему миру – Шойгу на сайте Украина.ру.

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новости, россия, франция, украина, эммануэль макрон, совбез, дмитрий медведев