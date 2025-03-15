https://ukraina.ru/20250315/1061811055.html

Голубовский: “Трампу наплевать, где пройдет граница между государствами лидера и туземного князька”

Голубовский: “Трампу наплевать, где пройдет граница между государствами лидера и туземного князька” - 15.03.2025 Украина.ру

Голубовский: “Трампу наплевать, где пройдет граница между государствами лидера и туземного князька”

Президент США Дональд Трамп не мыслит территориальными категориями Москвы и Киева, так как его электорат, который смотрит Fox News, не найдет на карте мира даже Украину. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2025-03-15T10:48

2025-03-15T10:48

2025-03-15T10:48

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По его словам, с точки зрения белых англосаксов, протестантов и католиков, то, что происходит между Россией и Украиной, это борьба индейцев за границу резервации.Он также заметил, что Трампу совершенного все равно, сколько Украина может потерять.“Ему важно, как это будет обставлено с учетом действительно важной проблематики: Китай, Иран, Ближний Восток, контроль над вооружениями, рынком нефти. Американский лидер проявляет интерес к проектам освоения Африки. Задача Трампа продать решение проблемы, которую США сами создали. Создавали ее демократы при [экс-президентах США Бараке] Обаме и [Джо] Байдене”, — считает Голубовский.Кроме того, эксперт подчеркнул, что Украина продолжит проигрывать эту войну.“Да, это потребует, может быть, еще длительного периода времени ведения боевых действий, но эти боевые действия в нашу пользу уже ведутся с прошлого года. И самое главное, что человеческий ресурс прочности самой системы на Украине исчерпывается”, — объяснил он свою точку зрения.Между тем директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в интервью изданию Украина.ру заявил, что в случае срыва переговоров России придется вести полномасштабную войну, нацеленную на истощение и разгром Украины.Подробнее о том, какая из сторон вероятнее всего пойдет на эскалацию конфликта — в интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуруПолный текст интервью Дмитрия Голубовского: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией

https://ukraina.ru/20250313/1061778334.html

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, сво, граница, государственная граница