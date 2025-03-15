Голубовский: “Трампу наплевать, где пройдет граница между государствами лидера и туземного князька”
Голубовский о приоритетах Трампа в мирном урегулировании
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса
Президент США Дональд Трамп не мыслит территориальными категориями Москвы и Киева, так как его электорат, который смотрит Fox News, не найдет на карте мира даже Украину. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
По его словам, с точки зрения белых англосаксов, протестантов и католиков, то, что происходит между Россией и Украиной, это борьба индейцев за границу резервации.
“Где она пройдет, всем абсолютно плевать. Но [президент России Владимир] Путин для них все-таки лидер, а [Владимир] Зеленский туземный князек”, — добавил собеседник издания.
Он также заметил, что Трампу совершенного все равно, сколько Украина может потерять.
“Ему важно, как это будет обставлено с учетом действительно важной проблематики: Китай, Иран, Ближний Восток, контроль над вооружениями, рынком нефти. Американский лидер проявляет интерес к проектам освоения Африки. Задача Трампа продать решение проблемы, которую США сами создали. Создавали ее демократы при [экс-президентах США Бараке] Обаме и [Джо] Байдене”, — считает Голубовский.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что Украина продолжит проигрывать эту войну.
“Да, это потребует, может быть, еще длительного периода времени ведения боевых действий, но эти боевые действия в нашу пользу уже ведутся с прошлого года. И самое главное, что человеческий ресурс прочности самой системы на Украине исчерпывается”, — объяснил он свою точку зрения.
Между тем директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в интервью изданию Украина.ру заявил, что в случае срыва переговоров России придется вести полномасштабную войну, нацеленную на истощение и разгром Украины.
Подробнее о том, какая из сторон вероятнее всего пойдет на эскалацию конфликта — в интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру
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