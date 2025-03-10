https://ukraina.ru/20250310/1061681905.html

Списан как политическая фигура. Киселев о последствиях визита Зеленского в США

Списан как политическая фигура. Киселев о последствиях визита Зеленского в США - 10.03.2025 Украина.ру

Списан как политическая фигура. Киселев о последствиях визита Зеленского в США

Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали условия России для мирного урегулирования на Украине и взаимоотношения Вашингтона и Киева после скандального визита Владимира Зеленского в США

2025-03-10T17:04

2025-03-10T17:04

2025-03-10T17:04

эксклюзив

сша

россия

украина

владимир зеленский

киселев

дональд трамп

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Цели СВО будут достигнутыОчень важные слова, отметил Киселев, прозвучали от российского президента Владимира Путина на встрече с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". Сегодня, когда США и РФ возобновили диалог и все чаще звучат слова о мире, многих интересуют, будут ли достигнуты цели СВО, не остановимся ли мы на пол пути, не произойдет ли заморозки конфликта, а потом все возобновится, рассказал он.Глава российского государства, отвечая на вопрос о мире, заверил, что Россия не собирается никому уступать."Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечил на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Нам ничего чужого не нужно, но и своё мы не отдадим. И нам нужен именно такой вариант, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности", - сказал Путин.То есть все усилия и жертвы не напрасны, прокомментировал Киселев."Цели спецоперации будут достигнуты, иначе не было бы смысла начинать СВО", - сказал телеведущий.Парень из Кривого РогаВообще, если бы не масштаб преступлений, то Владимир Зеленский должен был бы вызывать жалость, заявил Киселев."После того, как его на прошлой неделе буквально вытолкали взашей из Белого дома, он так ничего и не понял", - отметил он.Киселев напомнил, как глава киевского режима вел себя на встрече с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом этой страны Джэй Ди Вэнсом: фамильярно, грубо, развязно, нарциссично, неотесанно, вызывающе, глупо, оскорбительно, безответственно, беспардонно, кривляясь, неоправданно самонадеянно, в общем, жалко."А ведь поначалу американцы сделали все, чтобы принять гостя по высшему разряду, даже вызывающе по их меркам одетого", - сказал ведущий.По его словам, по ходу беседы Зеленский стал требовать невозможного."Тут еще масла подлил шепот Зеленского, когда тот прямо по ходу перепалки тихо назвал вице-президента Вэнса сукой и даже еще хуже - на букву Б", - заявил Киселев.Это в добавление к панибратскому обращению Джей Ди, которого он видел впервые, продолжил телеведущий.В Кремле вашингтонскую склоку заметили, но не удивились ей."Достаточно беспрецедентное событие, и Зеленский во многом продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей как минимум. Не говоря уже о большем. Еще раз вся российская сторона убедилась в правоте Путина", - высказался об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ничего из заготовленного в Белом доме подписано не было. Торжественный обед в коридоре съела пресса, а Зеленский вылетел оттуда как пробка. Более того, явно рассерженный Трамп тут же приостановил всю военную помощь киевскому режиму: транспортные самолеты развернулись в воздухе, работа на транзитных базах замерла и даже американские воздушно-космические разведданные перестали поступать ВСУ, а это 80% информации от западных союзников. Специалисты по сигналам со спутников покинули Украину, отметил Киселев.Зеленский списанПосле поездки в США, Зеленский отправился в Лондон, где премьер-министр Великобритании Кир Стармер собрал для него его "европейский фан-клуб" - лидеров стран Старого света от сформировавшейся там партии войны, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте."Венгрию и Словакию пригласить испугались, прибалтов не позвали за мелкость, чем очень обидели. Зато прибывшие Зеленского восторженно ощупывали и чуть ли не облизывали, пытались подбодрить и утешить. Выходило кисло. В качестве реквизита в дело пошел даже британский король Карл III, но для самой монархии это стало очередным актом девальвации", - рассказал Киселев.После всего этого появились какие-то очередные условия мира из трех пунктов: сильная Украина, сильная Европа и гарантии безопасности со стороны США. Никаких гарантий, правда, давать Киеву американцы не желают.Сгоряча было объявлено, что Макрон и Стармер повезут Зеленского на следующей неделе к Трампу. По словам Киселева, это напоминает момент из кинофильма "Кавказская пленница", где на шоссе встают в стенку персонажи Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова.Позднее, отметил телеведущий, анонс коллективного полета в Вашингтон опровергли, видимо Белый дом до сих пор проветривается и там не готовы к продолжению публичного скандала.Так или иначе, в Лондоне появилась еще и инициатива месячного перемирия, тоже из трех пунктов: прекратить боевые действие на воздухе, в море и не целиться в энергетическую инфраструктуру. Москву при этом спрашивать не собираются. В общем, сыронизировал Киселев, все по-европейски изящно.Что касается Америки, то после того, как Зеленского, образно говоря, вышибли из Белого дома, от него там потребовали извинений, записанных на видео. Зеленский проигнорировал, так и не извинился. В США над главой киевского режима начали посмеиваться.В эфире программы была продемонстрирована запись переговоров Зеленского и Трампа с участием Вэнса, которую в качестве шутки обработали при помощи искусственного интеллекта. На видео участники встречи своими реальными голосами обсуждают "пятисантиметровый микропенис" Зеленского и то, что он не делится карточками с покемонами. В ответ Зеленский отвечает, что 5 см – это не микропенис и что карточками с покемонами он ни с кем делиться не намерен. Трамп на это говорит, что пока он не отдаст эти карточки, они не будут с ним играть. На что Зеленский возражает, что не отдаст карточки, потому что их купила ему мама."В любом случае, Зеленскому не позавидуешь. Конечно, публично Трамп ждет от него готовности к миру, но как политическая фигура главарь киевского режима явно списан", - констатировал телеведущий.Он обратил внимание на публикации в западных медиа, где сообщают о переговорах представителей Трампа с украинской оппозицией в лице Юлии Тимошенко и Петра Порошенко*. Бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного американцы не рассматривают, так как он в одном из интервью обвинил Вашингтон в разрушении мирового порядка.*Входит в состав объединения, которое входит в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20250303/1061490551.html

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Павел Котов

эксклюзив, сша, россия, украина, владимир зеленский, киселев, дональд трамп