https://ukraina.ru/20250310/1061671566.html

"До встречи в Одессе!": Тину Канделаки хотели обмануть мошенники, что из этого вышло - фото

"До встречи в Одессе!": Тину Канделаки хотели обмануть мошенники, что из этого вышло - фото - 10.03.2025 Украина.ру

"До встречи в Одессе!": Тину Канделаки хотели обмануть мошенники, что из этого вышло - фото

Мошенники попытались обмануть российскую журналистку Тину Канделаки, но получили достойный отпор. Соответствующую переписку в WhatsApp телеведущая выложила в сеть

2025-03-10T12:46

2025-03-10T12:46

2025-03-10T12:47

новости

украина

москва

одесса

мошенники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061671345_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_34a94926d4e863771d46772d2265026a.jpg.webp

Журналистке написали с неизвестного номера с сообщением о том, что в ее доме будет проводиться проверка электросчетчиков, и попросил Канделаки уточнить, когда она сможет встретить мастера.Телефонные мошенники, которые чаще всего работают с Украины, не оставляют попыток заработать на ведомых и доверчивых гражданах. Иногда у них это получается, но бывает, что злоумышленники нарываются, например, на журналистов.Так получилось, например, в середине января, когда мошенники дозвонились корреспонденту российского СМИ с предложением "продлить номер". Злоумышленник представился сотрудником "одного из крупных московских операторов", хотя звонил с турецкого номера. Он предложил своему собеседнику "продлить договор на номер". На уточняющий вопрос, почему он звонит с турецкого номера, мошенник попытался оправдаться тем, что "не он выбирает номер".Находившиеся в редакции коллеги журналиста подключились к беседе и стали спрашивать звонящего, не сидит ли колл-центр "на дизельном генераторе в Днепре" и не прилетала ли к нему сегодня ракета. Какое-то время мошенник все же настаивал, что он находится в Москве."В какой Москве? На Украине Москва есть какая-то?" - спросили журналисты."Москва у нас одна", - ответил мошенник, а на уточнение: "А Крым чей?", ответил: "Московский", на что сотрудники редакции ответили аплодисментами.Подробности этой истории в материале Российские журналисты за 1,5 минуты довели мошенника с Украины до "Крым Московский".

украина

москва

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, москва, одесса, мошенники