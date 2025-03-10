https://ukraina.ru/20250310/1061671566.html
"До встречи в Одессе!": Тину Канделаки хотели обмануть мошенники, что из этого вышло - фото
"До встречи в Одессе!": Тину Канделаки хотели обмануть мошенники, что из этого вышло - фото - 10.03.2025 Украина.ру
"До встречи в Одессе!": Тину Канделаки хотели обмануть мошенники, что из этого вышло - фото
Мошенники попытались обмануть российскую журналистку Тину Канделаки, но получили достойный отпор. Соответствующую переписку в WhatsApp телеведущая выложила в сеть
2025-03-10T12:46
2025-03-10T12:46
2025-03-10T12:47
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мошенники
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Журналистке написали с неизвестного номера с сообщением о том, что в ее доме будет проводиться проверка электросчетчиков, и попросил Канделаки уточнить, когда она сможет встретить мастера.Телефонные мошенники, которые чаще всего работают с Украины, не оставляют попыток заработать на ведомых и доверчивых гражданах. Иногда у них это получается, но бывает, что злоумышленники нарываются, например, на журналистов.Так получилось, например, в середине января, когда мошенники дозвонились корреспонденту российского СМИ с предложением "продлить номер". Злоумышленник представился сотрудником "одного из крупных московских операторов", хотя звонил с турецкого номера. Он предложил своему собеседнику "продлить договор на номер". На уточняющий вопрос, почему он звонит с турецкого номера, мошенник попытался оправдаться тем, что "не он выбирает номер".Находившиеся в редакции коллеги журналиста подключились к беседе и стали спрашивать звонящего, не сидит ли колл-центр "на дизельном генераторе в Днепре" и не прилетала ли к нему сегодня ракета. Какое-то время мошенник все же настаивал, что он находится в Москве."В какой Москве? На Украине Москва есть какая-то?" - спросили журналисты."Москва у нас одна", - ответил мошенник, а на уточнение: "А Крым чей?", ответил: "Московский", на что сотрудники редакции ответили аплодисментами.Подробности этой истории в материале Российские журналисты за 1,5 минуты довели мошенника с Украины до "Крым Московский".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, москва, одесса, мошенники
"До встречи в Одессе!": Тину Канделаки хотели обмануть мошенники, что из этого вышло - фото
12:46 10.03.2025 (обновлено: 12:47 10.03.2025)
Мошенники попытались обмануть российскую журналистку Тину Канделаки, но получили достойный отпор. Соответствующую переписку в WhatsApp телеведущая выложила в сеть
Журналистке написали с неизвестного номера с сообщением о том, что в ее доме будет проводиться проверка электросчетчиков, и попросил Канделаки уточнить, когда она сможет встретить мастера.
"Блестяще! Крым наш! До встречи в Одессе!" - ответила им ведущая, а в ответ получила "ахахахаха".
Телефонные мошенники, которые чаще всего работают с Украины
, не оставляют попыток заработать на ведомых и доверчивых гражданах. Иногда у них это получается, но бывает, что злоумышленники нарываются, например, на журналистов.
Так получилось, например, в середине января, когда мошенники дозвонились корреспонденту российского СМИ с предложением "продлить номер". Злоумышленник представился сотрудником "одного из крупных московских операторов", хотя звонил с турецкого номера. Он предложил своему собеседнику "продлить договор на номер". На уточняющий вопрос, почему он звонит с турецкого номера, мошенник попытался оправдаться тем, что "не он выбирает номер".
Находившиеся в редакции коллеги журналиста подключились к беседе и стали спрашивать звонящего, не сидит ли колл-центр "на дизельном генераторе в Днепре" и не прилетала ли к нему сегодня ракета. Какое-то время мошенник все же настаивал, что он находится в Москве
.
"В какой Москве? На Украине Москва есть какая-то?" - спросили журналисты.
"Москва у нас одна", - ответил мошенник, а на уточнение: "А Крым чей?", ответил: "Московский", на что сотрудники редакции ответили аплодисментами.