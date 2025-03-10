https://ukraina.ru/20250310/1061650879.html

"Попытка пустить пыль в глаза": Насонов о том, сможет ли Европа компенсировать военную помощь США

"Попытка пустить пыль в глаза": Насонов о том, сможет ли Европа компенсировать военную помощь США - 10.03.2025 Украина.ру

"Попытка пустить пыль в глаза": Насонов о том, сможет ли Европа компенсировать военную помощь США

Приход к власти Трампа вылил ушаты холодной воды на головы многих европейских политиков. Они пытаются делать вид, что ничего не поменялось, но ничего хорошего в ближайшее время их не ждет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-03-10T04:30

2025-03-10T04:30

2025-03-10T04:30

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военная помощь

всу

европа

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Как сообщало агентство Блумберг, все поставки военного оборудования из США, которое сейчас не находится на территории Украины, будут приостановлены, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши.По мнению эксперта, приостановка военной помощи из США — это попытка президента США Дональда Трампа "пустить пыль в глаза", чтобы сделать Зеленского более податливым. Но дело в том, что есть официальные каналы поставок, а есть неофициальные, добавил он.По его мнению, если Америка захочет полностью отрезать эти поставки, то Европа может их компенсировать, вопрос в объемах. Во-первых, сегодняшний НАТО - это 75% ресурсов США. Во-вторых, страны НАТО далеко немонолитны в вопросе Украины, подчеркнул полковник запаса.Многим европейским странам не нравится идея увеличить свой военный бюджет и прекратить всякую торговлю с Россией. Им по-прежнему нужен российский транзит дешевых углеводородов, указал Насонов."Более того, приход к власти Трампа вылил ушаты холодной воды на головы многих европейских политиков. Они по старинке пытаются делать вид, что ничего не поменялось, но на самом деле у них в головах червячки-то завелись, и червячки эти двигаются в разные стороны. Ничего хорошего их в ближайшее время не ждет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах" на сайте Украина.ру.Подробно о текущей ситуации в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250309/1061634957.html

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новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, нато, поставки, военная помощь, всу, европа, ресурсы, сво, спецоперация