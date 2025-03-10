"Попытка пустить пыль в глаза": Насонов о том, сможет ли Европа компенсировать военную помощь США
© Минобороны СШААмериканские реактивные системы залпового огня (РСЗО) снаряды
© Минобороны США
Приход к власти Трампа вылил ушаты холодной воды на головы многих европейских политиков. Они пытаются делать вид, что ничего не поменялось, но ничего хорошего в ближайшее время их не ждет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
По мнению эксперта, приостановка военной помощи из США — это попытка президента США Дональда Трампа "пустить пыль в глаза", чтобы сделать Зеленского более податливым. Но дело в том, что есть официальные каналы поставок, а есть неофициальные, добавил он.
"Что конкретно имеет в виду американская сторона, когда говорит о приостановке военных грузов для Украины – неизвестно. Так что пока это не более чем публичные действия, которые, тем не менее, определяют, кто хочет войны, а кто хочет мира", — отметил Насонов.
Многим европейским странам не нравится идея увеличить свой военный бюджет и прекратить всякую торговлю с Россией. Им по-прежнему нужен российский транзит дешевых углеводородов, указал Насонов.
"Более того, приход к власти Трампа вылил ушаты холодной воды на головы многих европейских политиков. Они по старинке пытаются делать вид, что ничего не поменялось, но на самом деле у них в головах червячки-то завелись, и червячки эти двигаются в разные стороны. Ничего хорошего их в ближайшее время не ждет", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах" на сайте Украина.ру.
Подробно о текущей ситуации в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00Юрий Баранчик: Если Трамп решится сорвать переговоры, Россия сможет резко лишить Украину света и газа Нам не надо особенно реагировать на то, как США договорятся с Украиной. Нам важно четко довести до Трампа те пункты, из-за которых началась СВО. Нам нужна новая система безопасности в Европе. А все угрозы Трампа "воевать как при Байдене" для нас не имеют значения. Надо будет – продолжим, считает политолог, эксперт по геополитике Юрий Баранчик