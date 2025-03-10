"Попытка пустить пыль в глаза": Насонов о том, сможет ли Европа компенсировать военную помощь США - 10.03.2025 Украина.ру
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"Попытка пустить пыль в глаза": Насонов о том, сможет ли Европа компенсировать военную помощь США
"Попытка пустить пыль в глаза": Насонов о том, сможет ли Европа компенсировать военную помощь США - 10.03.2025 Украина.ру
"Попытка пустить пыль в глаза": Насонов о том, сможет ли Европа компенсировать военную помощь США
Приход к власти Трампа вылил ушаты холодной воды на головы многих европейских политиков. Они пытаются делать вид, что ничего не поменялось, но ничего хорошего в ближайшее время их не ждет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-03-10T04:30
2025-03-10T04:30
новости
сша
украина
россия
владимир зеленский
нато
поставки
военная помощь
всу
европа
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Как сообщало агентство Блумберг, все поставки военного оборудования из США, которое сейчас не находится на территории Украины, будут приостановлены, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши.По мнению эксперта, приостановка военной помощи из США — это попытка президента США Дональда Трампа "пустить пыль в глаза", чтобы сделать Зеленского более податливым. Но дело в том, что есть официальные каналы поставок, а есть неофициальные, добавил он.По его мнению, если Америка захочет полностью отрезать эти поставки, то Европа может их компенсировать, вопрос в объемах. Во-первых, сегодняшний НАТО - это 75% ресурсов США. Во-вторых, страны НАТО далеко немонолитны в вопросе Украины, подчеркнул полковник запаса.Многим европейским странам не нравится идея увеличить свой военный бюджет и прекратить всякую торговлю с Россией. Им по-прежнему нужен российский транзит дешевых углеводородов, указал Насонов."Более того, приход к власти Трампа вылил ушаты холодной воды на головы многих европейских политиков. Они по старинке пытаются делать вид, что ничего не поменялось, но на самом деле у них в головах червячки-то завелись, и червячки эти двигаются в разные стороны. Ничего хорошего их в ближайшее время не ждет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах" на сайте Украина.ру.Подробно о текущей ситуации в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, нато, поставки, военная помощь, всу, европа, ресурсы, сво, спецоперация
Новости, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, поставки, военная помощь, ВСУ, Европа, ресурсы, СВО, Спецоперация

"Попытка пустить пыль в глаза": Насонов о том, сможет ли Европа компенсировать военную помощь США

04:30 10.03.2025
 
© Минобороны СШААмериканские реактивные системы залпового огня (РСЗО) снаряды
Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) снаряды
© Минобороны США
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Приход к власти Трампа вылил ушаты холодной воды на головы многих европейских политиков. Они пытаются делать вид, что ничего не поменялось, но ничего хорошего в ближайшее время их не ждет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Как сообщало агентство Блумберг, все поставки военного оборудования из США, которое сейчас не находится на территории Украины, будут приостановлены, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши.
По мнению эксперта, приостановка военной помощи из США — это попытка президента США Дональда Трампа "пустить пыль в глаза", чтобы сделать Зеленского более податливым. Но дело в том, что есть официальные каналы поставок, а есть неофициальные, добавил он.
"Что конкретно имеет в виду американская сторона, когда говорит о приостановке военных грузов для Украины – неизвестно. Так что пока это не более чем публичные действия, которые, тем не менее, определяют, кто хочет войны, а кто хочет мира", — отметил Насонов.
По его мнению, если Америка захочет полностью отрезать эти поставки, то Европа может их компенсировать, вопрос в объемах. Во-первых, сегодняшний НАТО - это 75% ресурсов США. Во-вторых, страны НАТО далеко немонолитны в вопросе Украины, подчеркнул полковник запаса.
Многим европейским странам не нравится идея увеличить свой военный бюджет и прекратить всякую торговлю с Россией. Им по-прежнему нужен российский транзит дешевых углеводородов, указал Насонов.
"Более того, приход к власти Трампа вылил ушаты холодной воды на головы многих европейских политиков. Они по старинке пытаются делать вид, что ничего не поменялось, но на самом деле у них в головах червячки-то завелись, и червячки эти двигаются в разные стороны. Ничего хорошего их в ближайшее время не ждет", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах" на сайте Украина.ру.
Подробно о текущей ситуации в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Юрий Баранчик интервью
Вчера, 07:00
Юрий Баранчик: Если Трамп решится сорвать переговоры, Россия сможет резко лишить Украину света и газа Нам не надо особенно реагировать на то, как США договорятся с Украиной. Нам важно четко довести до Трампа те пункты, из-за которых началась СВО. Нам нужна новая система безопасности в Европе. А все угрозы Трампа "воевать как при Байдене" для нас не имеют значения. Надо будет – продолжим, считает политолог, эксперт по геополитике Юрий Баранчик
 
НовостиСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНАТОпоставкивоенная помощьВСУЕвропаресурсыСВОСпецоперация
 
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