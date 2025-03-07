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Удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, уничтожение техники: МО перечислило успехи ВС РФ

Удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, уничтожение техники: МО перечислило успехи ВС РФ - 07.03.2025 Украина.ру

Удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, уничтожение техники: МО перечислило успехи ВС РФ

Российские военные в ночь на пятницу нанесли групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило 7 марта Министерство обороны РФ

2025-03-07T12:39

2025-03-07T12:39

2025-03-07T12:39

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"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.Министерство также отметило, что за неделю россияне нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, в том числе пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, инфраструктуре военных аэродромов, складам с боеприпасами, цехам производства и прочему.Российские средства ПВО за неделю сбили 21 украинскую управляемую авиабомбу JDAM, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 637 беспилотников самолетного типа.Группировка "Восток" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР, противник потерял более 1210 военнослужащих, три танка и 26 орудий полевой артиллерии, а также две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 575 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и девять станций радиоэлектронной борьбы.Также ВСУ за неделю потеряли более 1590 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", а кроме того, шесть танков, 74 боевые бронированные машины и 99 автомобилей. Уничтожено 28 орудий полевой артиллерии, включая три западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Помимо прочего, 35 украинских военнослужащих сдались в плен на линии боевого соприкосновения в течение недели.О других успехах ВС РФ - в материале Российские войска освободили Андреевку в ДНР - Минобороны на сайте Украина.ру.

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