Медведев сравнил киевский режим с опасной бешеной собакой, которую Трамп больше не хочет кормить - 04.03.2025 Украина.ру
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Медведев сравнил киевский режим с опасной бешеной собакой, которую Трамп больше не хочет кормить
Медведев сравнил киевский режим с опасной бешеной собакой, которую Трамп больше не хочет кормить - 04.03.2025 Украина.ру
Медведев сравнил киевский режим с опасной бешеной собакой, которую Трамп больше не хочет кормить
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на английском языке в социальной сети X высказался об отношении США к киевской власти
2025-03-04T13:55
2025-03-04T13:55
новости
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"Администрация Трампа больше не хочет кормить нацистскую шавку в Киеве. Блохастого пса подобрала дряхлая Европа, радостно воскликнув "Моя собачка"! Бесполезно, бешеная собака-паразит опасна. Так что лучше усыпить её тихо, без мучений", - написал Медведев.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.Подробнее о планах Трампа - в материале Евгении Кондаковой Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, дональд трамп, совбез, дмитрий медведев
Новости, Украина, США, Дональд Трамп, Совбез, Дмитрий Медведев

Медведев сравнил киевский режим с опасной бешеной собакой, которую Трамп больше не хочет кормить

13:55 04.03.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на английском языке в социальной сети X высказался об отношении США к киевской власти
"Администрация Трампа больше не хочет кормить нацистскую шавку в Киеве. Блохастого пса подобрала дряхлая Европа, радостно воскликнув "Моя собачка"! Бесполезно, бешеная собака-паразит опасна. Так что лучше усыпить её тихо, без мучений", - написал Медведев.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
Подробнее о планах Трампа - в материале Евгении Кондаковой Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.
 
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