"Нам не нужны ни Киев, ни Украина": историк о том, почему сейчас не работают аналогии из прежних войн
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
России не нужны ни Киев, ни Украина в целом, ей нужны мир и спокойствие на границах. "Флаг над рейхстагом" — скорее исключение в современной истории войн, чем правило. Нередко реальный победитель становился известен спустя многие годы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк Евгений Белаш
К сожалению, аналогии из Великой Отечественной сейчас уже не работают. И поэтому "флаг над рейхстагом" — скорее исключение в современной истории войн, чем правило, отметил историк.
"Много раз говорил и еще повторю — нам не нужны ни Киев, ни Украина в целом. Нам нужны мир и спокойствие на границах", — подчеркнул Белаш.
"[Ричард] Никсон и [Леонид] Брежнев спокойно сидели рядом и решали вопросы дипломатии, пока советские ракеты сбивали американских летчиков, а бомбы США убивали советских моряков и зенитчиков во Вьетнаме. Позже СССР закупал зерно у США десятками миллионов тонн — пока ЦРУ везло зенитные ракеты в Афганистан", — отметил Белаш.
Нередко реальный победитель становился известен спустя многие годы после окончания конфликта — как в ирано-иракской или вьетнамо-китайской войне, констатировал историк.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.
Также на тему российско-американских переговоров — в материале "Александр Казаков: Трамп и Путин разделят Украину на четыре части, чтобы США ушли из восточного полушария" на сайте Украина.ру.
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