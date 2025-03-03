https://ukraina.ru/20250303/1061476392.html

"Нам не нужны ни Киев, ни Украина": историк о том, почему сейчас не работают аналогии из прежних войн

"Нам не нужны ни Киев, ни Украина": историк о том, почему сейчас не работают аналогии из прежних войн - 03.03.2025 Украина.ру

"Нам не нужны ни Киев, ни Украина": историк о том, почему сейчас не работают аналогии из прежних войн

России не нужны ни Киев, ни Украина в целом, ей нужны мир и спокойствие на границах. "Флаг над рейхстагом" — скорее исключение в современной истории войн, чем правило. Нередко реальный победитель становился известен спустя многие годы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк Евгений Белаш

2025-03-03T05:45

2025-03-03T05:45

2025-03-03T05:45

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К сожалению, аналогии из Великой Отечественной сейчас уже не работают. И поэтому "флаг над рейхстагом" — скорее исключение в современной истории войн, чем правило, отметил историк.По его мнению, ядерное оружие крайне усложнило отношения между странами. Например, во время холодной войны Британия продала в СССР новейшие реактивные двигатели — что привело к огромным потерям авиации США в Корее, уточнил он."[Ричард] Никсон и [Леонид] Брежнев спокойно сидели рядом и решали вопросы дипломатии, пока советские ракеты сбивали американских летчиков, а бомбы США убивали советских моряков и зенитчиков во Вьетнаме. Позже СССР закупал зерно у США десятками миллионов тонн — пока ЦРУ везло зенитные ракеты в Афганистан", — отметил Белаш.Нередко реальный победитель становился известен спустя многие годы после окончания конфликта — как в ирано-иракской или вьетнамо-китайской войне, констатировал историк.Он отметил, что уже во Второй мировой многие страны, от Финляндии до Японии, оказавшись в безвыходной ситуации, тоже шли на переговоры. Несмотря на фанатизм их военного и политического руководства, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров — в материале "Александр Казаков: Трамп и Путин разделят Украину на четыре части, чтобы США ушли из восточного полушария" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250302/1061467979.html

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