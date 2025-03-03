"Нам не нужны ни Киев, ни Украина": историк о том, почему сейчас не работают аналогии из прежних войн - 03.03.2025 Украина.ру
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"Нам не нужны ни Киев, ни Украина": историк о том, почему сейчас не работают аналогии из прежних войн
"Нам не нужны ни Киев, ни Украина": историк о том, почему сейчас не работают аналогии из прежних войн - 03.03.2025 Украина.ру
"Нам не нужны ни Киев, ни Украина": историк о том, почему сейчас не работают аналогии из прежних войн
России не нужны ни Киев, ни Украина в целом, ей нужны мир и спокойствие на границах. "Флаг над рейхстагом" — скорее исключение в современной истории войн, чем правило. Нередко реальный победитель становился известен спустя многие годы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк Евгений Белаш
2025-03-03T05:45
2025-03-03T05:45
новости
сша
киев
украина
дональд трамп
владимир путин
леонид брежнев
вторая мировая война
финляндия
вьетнам
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К сожалению, аналогии из Великой Отечественной сейчас уже не работают. И поэтому "флаг над рейхстагом" — скорее исключение в современной истории войн, чем правило, отметил историк.По его мнению, ядерное оружие крайне усложнило отношения между странами. Например, во время холодной войны Британия продала в СССР новейшие реактивные двигатели — что привело к огромным потерям авиации США в Корее, уточнил он."[Ричард] Никсон и [Леонид] Брежнев спокойно сидели рядом и решали вопросы дипломатии, пока советские ракеты сбивали американских летчиков, а бомбы США убивали советских моряков и зенитчиков во Вьетнаме. Позже СССР закупал зерно у США десятками миллионов тонн — пока ЦРУ везло зенитные ракеты в Афганистан", — отметил Белаш.Нередко реальный победитель становился известен спустя многие годы после окончания конфликта — как в ирано-иракской или вьетнамо-китайской войне, констатировал историк.Он отметил, что уже во Второй мировой многие страны, от Финляндии до Японии, оказавшись в безвыходной ситуации, тоже шли на переговоры. Несмотря на фанатизм их военного и политического руководства, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров — в материале "Александр Казаков: Трамп и Путин разделят Украину на четыре части, чтобы США ушли из восточного полушария" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250302/1061467979.html
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новости, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир путин, леонид брежнев, вторая мировая война, финляндия, вьетнам, афганистан, корея, британия, вов, переговоры, сво, спецоперация, война
Новости, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Леонид Брежнев, Вторая мировая война, Финляндия, Вьетнам, Афганистан, Корея, Британия, ВОВ, переговоры, СВО, Спецоперация, война

"Нам не нужны ни Киев, ни Украина": историк о том, почему сейчас не работают аналогии из прежних войн

05:45 03.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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России не нужны ни Киев, ни Украина в целом, ей нужны мир и спокойствие на границах. "Флаг над рейхстагом" — скорее исключение в современной истории войн, чем правило. Нередко реальный победитель становился известен спустя многие годы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк Евгений Белаш
К сожалению, аналогии из Великой Отечественной сейчас уже не работают. И поэтому "флаг над рейхстагом" — скорее исключение в современной истории войн, чем правило, отметил историк.

"Много раз говорил и еще повторю — нам не нужны ни Киев, ни Украина в целом. Нам нужны мир и спокойствие на границах", — подчеркнул Белаш.

По его мнению, ядерное оружие крайне усложнило отношения между странами. Например, во время холодной войны Британия продала в СССР новейшие реактивные двигатели — что привело к огромным потерям авиации США в Корее, уточнил он.
"[Ричард] Никсон и [Леонид] Брежнев спокойно сидели рядом и решали вопросы дипломатии, пока советские ракеты сбивали американских летчиков, а бомбы США убивали советских моряков и зенитчиков во Вьетнаме. Позже СССР закупал зерно у США десятками миллионов тонн — пока ЦРУ везло зенитные ракеты в Афганистан", — отметил Белаш.
Нередко реальный победитель становился известен спустя многие годы после окончания конфликта — как в ирано-иракской или вьетнамо-китайской войне, констатировал историк.
Он отметил, что уже во Второй мировой многие страны, от Финляндии до Японии, оказавшись в безвыходной ситуации, тоже шли на переговоры. Несмотря на фанатизм их военного и политического руководства, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.
Также на тему российско-американских переговоров — в материале "Александр Казаков: Трамп и Путин разделят Украину на четыре части, чтобы США ушли из восточного полушария" на сайте Украина.ру.
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