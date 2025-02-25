Пранкеры Вован и Лексус о том, кто попался им на этот раз и чем опасна для человека его жадность - 25.02.2025 Украина.ру
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Пранкеры Вован и Лексус о том, кто попался им на этот раз и чем опасна для человека его жадность
Пранкеры Вован и Лексус о том, кто попался им на этот раз и чем опасна для человека его жадность - 25.02.2025 Украина.ру
Пранкеры Вован и Лексус о том, кто попался им на этот раз и чем опасна для человека его жадность
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко побывал на международном фестивале документального кино "RT.Док: Время наших героев", где узнал у известных российских пранкеров Вована и Лексуса, какие фильмы из тех, которые были там представлены, понравились им больше всего
2025-02-25T08:53
2025-02-25T08:53
видео
россия
сша
германия
вован и лексус
александр чаленко
дональд трамп
би-2
ес
сомали
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Кроме того, ребята рассказали о скрытой мотивации Лёвы* из группы "БИ-2", о своих планах по следующим пранкам и о кино: 00:59 - Какие фильмы посмотрели Вован и Лексус из конкурсной программы фестиваля?01:34 - О фильме "У края бездны".02:47 - Дружат ли Вован и Лексус с бойцами на фронте?03:52 - Будут ли пранкеры разыгрывать кого-то из администрации Дональда Трамп?04:34 - Кто будет героем следующего розыгрыша? 05:02 – О мирных переговорах России и США.06:02 - О сериале от пранкеров.* Солист "БИ-2" Лёва (Егор Бортник) признан иностранным агентом. ** В интервью упоминается Пётр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
россия
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видео, россия, сша, германия, вован и лексус, александр чаленко, дональд трамп, би-2, ес, сомали, сериал, сербия, украина, днр, сво, видео
Видео, Россия, США, Германия, Вован и Лексус, Александр Чаленко, Дональд Трамп, Би-2, ЕС, Сомали, сериал, Сербия, Украина, ДНР, СВО

Пранкеры Вован и Лексус о том, кто попался им на этот раз и чем опасна для человека его жадность

08:53 25.02.2025
 
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Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко побывал на международном фестивале документального кино "RT.Док: Время наших героев", где узнал у известных российских пранкеров Вована и Лексуса, какие фильмы из тех, которые были там представлены, понравились им больше всего
Кроме того, ребята рассказали о скрытой мотивации Лёвы* из группы "БИ-2", о своих планах по следующим пранкам и о кино:
00:59 - Какие фильмы посмотрели Вован и Лексус из конкурсной программы фестиваля?01:34 - О фильме "У края бездны".
02:47 - Дружат ли Вован и Лексус с бойцами на фронте?
03:52 - Будут ли пранкеры разыгрывать кого-то из администрации Дональда Трамп?
04:34 - Кто будет героем следующего розыгрыша?
05:02 – О мирных переговорах России и США.
06:02 - О сериале от пранкеров.
* Солист "БИ-2" Лёва (Егор Бортник) признан иностранным агентом.
** В интервью упоминается Пётр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
ВидеоРоссияСШАГерманияВован и ЛексусАлександр ЧаленкоДональд ТрампБи-2ЕССомалисериалСербияУкраинаДНРСВО
 
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