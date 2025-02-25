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Пранкеры Вован и Лексус о том, кто попался им на этот раз и чем опасна для человека его жадность

Пранкеры Вован и Лексус о том, кто попался им на этот раз и чем опасна для человека его жадность - 25.02.2025 Украина.ру

Пранкеры Вован и Лексус о том, кто попался им на этот раз и чем опасна для человека его жадность

Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко побывал на международном фестивале документального кино "RT.Док: Время наших героев", где узнал у известных российских пранкеров Вована и Лексуса, какие фильмы из тех, которые были там представлены, понравились им больше всего

2025-02-25T08:53

2025-02-25T08:53

2025-02-25T08:53

видео

россия

сша

германия

вован и лексус

александр чаленко

дональд трамп

би-2

ес

сомали

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Кроме того, ребята рассказали о скрытой мотивации Лёвы* из группы "БИ-2", о своих планах по следующим пранкам и о кино: 00:59 - Какие фильмы посмотрели Вован и Лексус из конкурсной программы фестиваля?01:34 - О фильме "У края бездны".02:47 - Дружат ли Вован и Лексус с бойцами на фронте?03:52 - Будут ли пранкеры разыгрывать кого-то из администрации Дональда Трамп?04:34 - Кто будет героем следующего розыгрыша? 05:02 – О мирных переговорах России и США.06:02 - О сериале от пранкеров.* Солист "БИ-2" Лёва (Егор Бортник) признан иностранным агентом. ** В интервью упоминается Пётр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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