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"Никаких шансов". Украинские и зарубежные эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё

"Никаких шансов". Украинские и зарубежные эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё - 25.02.2025 Украина.ру

"Никаких шансов". Украинские и зарубежные эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё

На Украине думают, что может означать жёсткая критика Зеленского президентом США Дональдом Трампом и чем это может обернуться для главаря киевского режима и для всей страны.

2025-02-25T06:15

2025-02-25T06:15

2025-02-25T06:15

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На Западе тем временем продолжается процесс переоценки (или это только видимость переоценки?) событий на Украине. Дональд Трамп заявил в эфире Fox News Radio, что украинский кризис — это "не вина России". По его словам, Байден и Зеленский говорили "неправильные вещи", тогда как Россию можно было бы легко отговорить от нападения (от проведения СВО — Ред.).Теперь же Трамп хочет "прекращения огня и сделку". Вопрос в том, кто эту сделку может подписать со стороны Киева."Уничтожающая критика" Зеленского в США говорит о том, что у того нет никаких шансов сохраниться у власти, полагает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, этот наметившийся тренд постепенно приведёт к тому, что "на всём геополитическом пространстве все лидеры откажутся от Зеленского", вообще - "сейчас будет модно топтать Зеленского и Украину".Сам же Зеленский на пресс-конференции 23 февраля заявил, что он готов оставить пост "ради мира" на Украине или в обмен на членство Украины в НАТО.Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в связи с этим заявлением предположил, что Зеленский либо "лжёт как дышит", либо, возможно, ему "поступила команда от кураторов собирать чемоданы и тикать за границу".Ранее на Западе уже прозвучало предложение Зеленскому немедленно покинуть Украину и уехать во Францию.Зеленский тем временем снова высказался относительно предложения Трампа выплатить 500 млрд долларов в рамках сделки по передаче доходов от использования украинских полезных ископаемых. Будто бы именно на эту сумму Вашингтон оказал помощь Киеву.Как информирует издание "Зеркало недели" в своем телеграм-канале, Зеленский заявил, что не собирается признавать долг Украины в 500 млрд, не признает даже 100 млрд, поскольку "договаривались с Байденом, что это грант"."Мы не будем возвращать гранты", - приводит издание слова Зеленского. Он также заявил, что не cтанет подписывать то, что потом будут выплачивать десять поколений украинцев,Впрочем, глава ОП Андрей Ермак на форуме "Украина. Год 2025" заявил, что Украина не отказывается от сделки с США по полезным ископаемым, в этом плане идёт "нормальный рабочий переговорный процесс".А спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф обещает скорое подписание сделки по ресурсам. По его словам, раньше Зеленский колебался, но теперь "он больше не колеблется".Уиткофф также высказался о перспективах разрешения украинского кризиса. Он заявил в эфире CNN, что в основу мирного договора по Украине могут лечь Стамбульские соглашения 2022 года. Украинские СМИ в связи с этим напоминают, что Стамбульские соглашения предусматривали установление нейтралитета Украины и сокращение её армии. Напоминают и о высказывании Зеленского о том, что на переговорах Россия потребует сокращения ВСУ, но Украина (киевский режим — Ред.) на это не согласится.Что до будущей сделки относительно ресурсов, то в Киеве начинают что-то подозревать. Об этом сообщил в своём блоге экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв.Так, по его словам, свой сценарий развития событий описала в соцсетях известная одиозными заявлениями депутат Марьяна Безуглая."По нему США сначала получают право на ресурсы Украины. Потом Трамп договаривается с Путиным, что этот договор сохранится в случае занятия территорий Россией. После этого американцы прекращают военную помощь, дают возможность России занять ресурсные регионы и спокойно начинают разрабатывать недра, отдавая часть прибыли русским" - изложил Царёв суть этой версии.Вернёмся к вопросу о критике. Зеленский на пресс-конференции заявил, что не обижается на Трампа за то, что тот назвал его диктатором, сказал, что на это может обижаться лишь тот, кто на самом деле является таковым.Как это заявление оценит Трамп, если вообще станет оценивать - увидим. Но многих украинцев подобные отговорки уже не убеждают. Так, экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* в своём блоге предложил украинцам обращать внимание не на слова, но на факты. А факты таковы: свободы слова на Украине "практически нет", телемарафон, практически все СМИ и туча блогеров отрабатывают единую повестку дня, "в которой о реальности говорить никто не хочет",Мосийчук* продолжил: политические разборки давно переросли в политические расправы, есть политзаключённые, есть санкции против оппонентов, преследуют даже за репосты в соцсетях, границы страны закрыты — словом, факты говорят сами за себя.Экс-нардеп предложил своим подписчикам ответить на вопрос — грезил ли Трамп, когда заявлял о наличии диктатуры на Украине?* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФПодробнее на эту тему — в материале Сергея Зуева "Пора валить! Украинские и зарубежные эксперты и политики о перспективах страны и лично Зеленского"

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, леонид кучма