Ермак правит Украиной, пока Зеленский "президент": Ищенко о том, почему Киев хочет сорвать переговоры - 24.02.2025 Украина.ру
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Ермак правит Украиной, пока Зеленский "президент": Ищенко о том, почему Киев хочет сорвать переговоры
Ермак правит Украиной, пока Зеленский "президент": Ищенко о том, почему Киев хочет сорвать переговоры - 24.02.2025 Украина.ру
Ермак правит Украиной, пока Зеленский "президент": Ищенко о том, почему Киев хочет сорвать переговоры
Если исходить из государственных интересов Украины (не России, не США, не ЕС, а именно Украины), то необходимо добиваться переговоров срочно и любой ценой. Но при этом именно киевский режим старается сделать все, чтобы переговоры не состоялись. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-02-24T03:45
2025-02-24T03:45
новости
киев
россия
владимир зеленский
ростислав ищенко
александр сырский
кирилл буданов
украинская власть
киевский режим
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Логика подсказывает, что если исходить из государственных интересов Украины (не России, не США, не ЕС, а именно Украины), то ей необходимо добиваться переговоров срочно и любой ценой, отмечает автор.Подписывать мир, а уж затем думать, как аннулировать (или игнорировать) те статьи договора, которые Киеву будут слишком сильно "мозоли натирать". Но именно киевский режим старается сделать все, чтобы переговоры не состоялись, указал политолог.В-третьих, это засевшая в Раде банда "Слуг народа", набранная перед предыдущими выборами буквально по объявлению, не имеющая ни рейтинга, ни собственной электоральной базы, ничего своего, кроме неограниченного коррупции. Их судьба полностью зависит от судьбы Зеленского, подчеркнул эксперт.В-четвёртых, это банда юных гламурных генералов-террористов, таких как начальник ГУР Кирилл Буданов* и брутальных генералов-мясников, таких как главком ВСУ Александр Сырский, со всеми их штабами, свитами и прочими подельниками по грабежу военных бюджетов, чьи должности, доходы и безответственность также гарантированы Зеленским", констатировал автор Украина.ру.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.О том, как Великобритания усиливает попытки повлиять на переговорный процесс по Украине — в материале Алексея Туманова: "Стармер везет Трампу план по Украине, но британское поколение Z не хочет умирать за Зеленского".* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
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новости, киев, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, александр сырский, кирилл буданов, украинская власть, киевский режим, генерал, андрей ермак, ес, сша, переговоры, сво, спецоперация
Новости, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Александр Сырский, Кирилл Буданов, украинская власть, киевский режим, генерал, Андрей Ермак, ЕС, США, переговоры, СВО, Спецоперация

Ермак правит Украиной, пока Зеленский "президент": Ищенко о том, почему Киев хочет сорвать переговоры

03:45 24.02.2025
 
Фото: commons.wikimedia.org
Фото: commons.wikimedia.org
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Если исходить из государственных интересов Украины (не России, не США, не ЕС, а именно Украины), то необходимо добиваться переговоров срочно и любой ценой. Но при этом именно киевский режим старается сделать все, чтобы переговоры не состоялись. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Логика подсказывает, что если исходить из государственных интересов Украины (не России, не США, не ЕС, а именно Украины), то ей необходимо добиваться переговоров срочно и любой ценой, отмечает автор.
Подписывать мир, а уж затем думать, как аннулировать (или игнорировать) те статьи договора, которые Киеву будут слишком сильно "мозоли натирать". Но именно киевский режим старается сделать все, чтобы переговоры не состоялись, указал политолог.
"Почему? А что такое киевский режим? Во-первых, это [Владимир] Зеленский. Во-вторых, это [руководитель Офиса президента Украины Андрей] Ермак, который правит Украиной, пока Зеленский президент", — подчеркнул Ищенко.
В-третьих, это засевшая в Раде банда "Слуг народа", набранная перед предыдущими выборами буквально по объявлению, не имеющая ни рейтинга, ни собственной электоральной базы, ничего своего, кроме неограниченного коррупции. Их судьба полностью зависит от судьбы Зеленского, подчеркнул эксперт.
В-четвёртых, это банда юных гламурных генералов-террористов, таких как начальник ГУР Кирилл Буданов* и брутальных генералов-мясников, таких как главком ВСУ Александр Сырский, со всеми их штабами, свитами и прочими подельниками по грабежу военных бюджетов, чьи должности, доходы и безответственность также гарантированы Зеленским", констатировал автор Украина.ру.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
О том, как Великобритания усиливает попытки повлиять на переговорный процесс по Украине — в материале Алексея Туманова: "Стармер везет Трампу план по Украине, но британское поколение Z не хочет умирать за Зеленского".
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Ростислав Ищенко интервью
21 февраля, 17:55
Ростислав Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победойМинские соглашения надо изучать в учебниках дипломатии, поскольку они позволили России выиграть время и инициативу. Но ожидать их повторения ни в позитивном, ни в негативном смысле сейчас невозможно, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
НовостиКиевРоссияВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоАлександр СырскийКирилл Будановукраинская властькиевский режимгенералАндрей ЕрмакЕССШАпереговорыСВОСпецоперация
 
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