Дипломатия Lego: датчане предложили США пожизненный запас выпечки в обмен на Калифорнию - 10.02.2025 Украина.ру
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Дипломатия Lego: датчане предложили США пожизненный запас выпечки в обмен на Калифорнию
Дипломатия Lego: датчане предложили США пожизненный запас выпечки в обмен на Калифорнию - 10.02.2025 Украина.ру
Дипломатия Lego: датчане предложили США пожизненный запас выпечки в обмен на Калифорнию
Датская инициативная группа Denmarkification предложила Копенгагену выкупить американский штат Калифорния. Об этом американскому изданию Politico сообщил автор кампании Ксавье Дютуа
2025-02-10T13:03
2025-02-10T13:03
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Он уточнил, что за Калифорнию Копенгаген готов заплатить триллион долларов добровольных пожертвований и "пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд".Дютуа добавил, что для реализации инициативы также предлагается привлечь представителей компании Lego, так как "общение с детьми, устраивающими истерики из-за недостающих деталей, сделало их экспертами в области переговоров".В начале января, то есть еще до вступления в должность президента США, Дональд Трамп заявил, что остров Гренландия, в недрах которого скрыты запасы редкоземельных металлов, урана, лития, должна стать частью США. Он подчеркивал стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России.Премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на притязания Трампа ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Согласились с ним и местные жители: соцопрос, проведенный среди них, показал, что 85% населения выступает против вхождения своего региона в состав США.Несмотря на то, что идея присоединения Гренландии к США кажется многим бредовой, Трамп продолжает настаивать на своем предложении. По словам государственного секретаря США Марко Рубио, Штаты должны контролировать этот остров, так как опасаются, что Китай попытается захватить его."Можно предположить, что в конечном итоге, возможно даже в краткосрочной перспективе, китайцы попытаются сделать в Гренландии то же, что они уже сделали в Панамском канале и других местах — установить объекты, которые обеспечат им доступ к Арктике под прикрытием китайской компании", - заявил Рубио.Между тем, тот, кто решил посмеяться над Трампом, с большой долей вероятности сам окажется в дураках, уверен автор издания Украина.ру Сергей Котвицкий. Почему это так и какую роль в истории на самом деле играет президент Франции Эммануэль Макрон, в материале Лед тронулся, господа гренландские китобои.
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новости, сша, китай, россия, дональд трамп, марко рубио, эммануэль макрон, politico, украина.ру, гренландия, дания
Новости, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Марко Рубио, Эммануэль Макрон, Politico, Украина.ру, Гренландия, Дания

Дипломатия Lego: датчане предложили США пожизненный запас выпечки в обмен на Калифорнию

13:03 10.02.2025
 
© libertyflagpoles.com
© libertyflagpoles.com
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Датская инициативная группа Denmarkification предложила Копенгагену выкупить американский штат Калифорния. Об этом американскому изданию Politico сообщил автор кампании Ксавье Дютуа
Он уточнил, что за Калифорнию Копенгаген готов заплатить триллион долларов добровольных пожертвований и "пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд".
Дютуа добавил, что для реализации инициативы также предлагается привлечь представителей компании Lego, так как "общение с детьми, устраивающими истерики из-за недостающих деталей, сделало их экспертами в области переговоров".
В начале января, то есть еще до вступления в должность президента США, Дональд Трамп заявил, что остров Гренландия, в недрах которого скрыты запасы редкоземельных металлов, урана, лития, должна стать частью США. Он подчеркивал стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России.
Премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на притязания Трампа ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Согласились с ним и местные жители: соцопрос, проведенный среди них, показал, что 85% населения выступает против вхождения своего региона в состав США.
Несмотря на то, что идея присоединения Гренландии к США кажется многим бредовой, Трамп продолжает настаивать на своем предложении. По словам государственного секретаря США Марко Рубио, Штаты должны контролировать этот остров, так как опасаются, что Китай попытается захватить его.
"Можно предположить, что в конечном итоге, возможно даже в краткосрочной перспективе, китайцы попытаются сделать в Гренландии то же, что они уже сделали в Панамском канале и других местах — установить объекты, которые обеспечат им доступ к Арктике под прикрытием китайской компании", - заявил Рубио.
Между тем, тот, кто решил посмеяться над Трампом, с большой долей вероятности сам окажется в дураках, уверен автор издания Украина.ру Сергей Котвицкий. Почему это так и какую роль в истории на самом деле играет президент Франции Эммануэль Макрон, в материале Лед тронулся, господа гренландские китобои.
 
НовостиСШАКитайРоссияДональд ТрампМарко РубиоЭммануэль МакронPoliticoУкраина.руГренландияДания
 
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