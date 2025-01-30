Передвигался на "Ниве", покрашенной в цвет камуфляжа: ФСБ задержала украинского агента в Подмосковье - 30.01.2025 Украина.ру
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Передвигался на "Ниве", покрашенной в цвет камуфляжа: ФСБ задержала украинского агента в Подмосковье
Передвигался на "Ниве", покрашенной в цвет камуфляжа: ФСБ задержала украинского агента в Подмосковье - 30.01.2025 Украина.ру
Передвигался на "Ниве", покрашенной в цвет камуфляжа: ФСБ задержала украинского агента в Подмосковье
В Подмосковье задержан диверсант — гражданин РФ, который был завербован СБУ в 2023 году. По заданию украинских спецслужб он совершил поджоги военного тягача, релейного шкафа, вышки сотовой связи и склада военной продукции. Об этом 30 января сообщили в ЦОС ФСБ России
2025-01-30T12:01
2025-01-30T12:01
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Как утверждают российские спецслужб, действуя по указанию куратора, задержанный совершил поджоги находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи, а также складского помещения коммерческого предприятия, производящего продукцию для министерства обороны РФ.Кроме того, появились кадры оперативного видео, снятые в момент задержания диверсанта и во время его допроса. Соответствующий материал опубликовало издание "Российская газета" со ссылкой на ЦОС ФСБ России. Как утверждает спецслужба, задержанный агент украинских спецслужб использовал для совершения диверсий военную форму, а передвигался на "Ниве", покрашенной в цвет камуфляжа. В момент задержания у фигуранта дела была изъята форма военного образца, предметы камуфляжа и "шпионские гаджеты". В ходе допроса выяснилось, что в марте 2023 года задержанный познакомился в интернете с человеком, который представился работником СБУ и предложил сотрудничество. По словам украинского агента, за совершение диверсий в России ему пообещали поддельные документы для выезда в Европу. Также ему обещали "при первой же просьбе" или возникновении опасности вывезти за границу. После совершения последней диверсии мужчина попросил куратора исполнить обещание, так как "не чувствовал себя в безопасности". Но куратор перестал выходить на связь. "Более контакта я с ним не совершал, он потерялся из вида", — заявил диверсант.Другие новости: ВСУ бегут отовсюду: экс-аналитик Пентагона заявила, что для Украины война подходит к концу
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новости, россия, московская область, украина, сбу, фсб, диверсия, диверсанты, задержание
Новости, Россия, Московская область, Украина, СБУ, ФСБ, диверсия, диверсанты, задержание

Передвигался на "Ниве", покрашенной в цвет камуфляжа: ФСБ задержала украинского агента в Подмосковье

12:01 30.01.2025
 
© ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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В Подмосковье задержан диверсант — гражданин РФ, который был завербован СБУ в 2023 году. По заданию украинских спецслужб он совершил поджоги военного тягача, релейного шкафа, вышки сотовой связи и склада военной продукции. Об этом 30 января сообщили в ЦОС ФСБ России

"ФСБ РФ в Московской области задержан гражданин России, 1979 года рождения, причастный к совершению в 2023 и 2024 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию службы безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Как утверждают российские спецслужб, действуя по указанию куратора, задержанный совершил поджоги находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи, а также складского помещения коммерческого предприятия, производящего продукцию для министерства обороны РФ.
© ФСБ РФ
© ФСБ РФ
Кроме того, появились кадры оперативного видео, снятые в момент задержания диверсанта и во время его допроса. Соответствующий материал опубликовало издание "Российская газета" со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
Как утверждает спецслужба, задержанный агент украинских спецслужб использовал для совершения диверсий военную форму, а передвигался на "Ниве", покрашенной в цвет камуфляжа. В момент задержания у фигуранта дела была изъята форма военного образца, предметы камуфляжа и "шпионские гаджеты".
© ФСБ РФ
© ФСБ РФ
В ходе допроса выяснилось, что в марте 2023 года задержанный познакомился в интернете с человеком, который представился работником СБУ и предложил сотрудничество. По словам украинского агента, за совершение диверсий в России ему пообещали поддельные документы для выезда в Европу.
Также ему обещали "при первой же просьбе" или возникновении опасности вывезти за границу. После совершения последней диверсии мужчина попросил куратора исполнить обещание, так как "не чувствовал себя в безопасности". Но куратор перестал выходить на связь.
"Более контакта я с ним не совершал, он потерялся из вида", — заявил диверсант.
© ФСБ РФ
© ФСБ РФ
Другие новости: ВСУ бегут отовсюду: экс-аналитик Пентагона заявила, что для Украины война подходит к концу
 
НовостиРоссияМосковская областьУкраинаСБУФСБдиверсиядиверсантызадержание
 
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